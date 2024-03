EQS-News: DATRON AG erwirbt Mehrheitsanteile von US-Handelspartner Datron Dynamics Inc. zum 1. April 2024 (deutsch)

DATRON AG erwirbt Mehrheitsanteile von US-Handelspartner Datron Dynamics Inc. zum 1. April 2024

^

DATRON AG erwirbt Mehrheitsanteile von US-Handelspartner Datron Dynamics

Inc. zum 1. April 2024

DATRON AG erwirbt Mehrheitsanteile von US-Handelspartner Datron Dynamics

Inc. zum 1. April 2024

* Ehemaliger Vorstandsvorsitzender Dr. Arne Brüsch veräußert Anteile an

US-Vertriebspartner in Milford, New Hampshire, i.H.v. 51 %

* Konzernprognose für 2024 wird auf eine Umsatz-/AE- und Ergebnisspanne

zwischen EUR 65 Mio. bis EUR 70 Mio. angepasst

* Die Erwartung für die EBIT-Marge auf Konzernebene verändert sich auf

eine Spanne zwischen 8,00% bis 10,00 %, das Ergebnis je Aktie auf EUR

0,84 bis EUR 1,17

* Es besteht zudem eine Kaufoption für weitere 25 % von anderen Datron

Dynamics Inc.-Anteilseignern, jedoch frühestens ab 2026 ausübbar

* Konzernprognose für 2025 wird ebenfalls angepasst: Umsatzziel in 2025

liegt bei EUR 80 Mio., operative EBIT-Marge von 11%, operatives Ergebnis

je Aktie EUR 1,32

Mühltal, 14. März 2024 - Der Vorstand der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter

von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und

Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, hat heute den

mehrheitlichen Erwerb des US-Handelspartners Datron Dynamics Inc. zum 1.

April 2024 bekannt gegeben. Dr. Arne Brüsch, früherer Vorstandsvorsitzender

der DATRON AG, veräußert seine gesamten Anteile in Höhe von 51 % an der in

Milford, New Hampshire, ansässigen Vertriebsgesellschaft an die DATRON AG.

Über konkrete Details, insbesondere den Kaufpreis, wurde gegenseitiges

Stillschweigen vereinbart.

Ab April 2024 wird Datron Dynamics Inc. buchhalterisch ein weiteres

Unternehmen innerhalb des DATRON Konzerns.

Durch den Kauf verändern sich die Erwartungen für den Umsatz und den

Auftragseingang der DATRON AG im Geschäftsjahr 2024. Die Gesellschaft geht

nunmehr von einer Spanne bei Umsatz und Auftragseingang von EUR 65 Mio. bis

EUR 70 Mio. aus. Aufgrund von Erstkonsolidierungseffekten erwartet man bei

DATRON auf Konzernebene eine EBIT-Marge in einer Spanne zwischen 8,00 % bis

10,00 % sowie ein Ergebnis je Aktie zwischen EUR 0,84 bis EUR 1,17.

Die DATRON hat ab 2026 zudem die Option, weitere Anteile der Datron Dynamics

Inc. in Höhe von insgesamt bis zu 25% von weiteren Eigentümern, die

ausschließlich Mitarbeitende dieses US-Unternehmens sind, zu erwerben.

"Wir freuen uns sehr, dass Datron Dynamics Inc. ab April endlich Teil von

DATRON wird. Über ein Vierteljahrhundert der gemeinsamen Geschäftstätigkeit

sind aus Handelspartnern Freunde und letztlich DATRON Familienmitglieder

geworden. Unsere Hauptbeweggründe für dieses nachhaltige M&A-Projekt sind

aber die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die sich daraus für uns ergeben.

Die USA sind nach Deutschland unser zweitgrößter Einzelmarkt für die

Vermarktung aller DATRON Technologien. In Kombination mit den zahlreichen

synergetischen Effekten innerhalb unserer Organisation, die dieser Kauf für

uns mit sich bringt, kommt mit dieser neusten Tochtergesellschaft im DATRON

Konzern nun endlich geografisch wie auch buchhalterisch zusammen, was schon

immer zusammengehört. Die langjährigen Beziehungen zu Kunden und

Entscheidern an der Ost- und Westküste gepaart mit dem unternehmerischen

Team-Geist des US-Managements sind ideale Voraussetzungen für unsere

Wachstumspläne in den kommenden Jahren. An dieser Stelle gebührt unser

aufrichtiger Dank Dr. Arne Brüsch, der maßgeblich zur Entwicklung des DATRON

US-Geschäftes beigetragen hat" kommentiert der Vorstandsvorsitzende der

DATRON AG, Michael Daniel, den erfolgreichen mehrheitlichen Erwerb von

Datron Dynamics Inc.

Bezüglich der am 8. Mai 2023 veröffentlichte Mittelfrist-Prognose für das

Geschäftsjahr 2025 verändert die Gesellschaft ihre Einschätzung auf eine

Umsatzerwartung von EUR 80 Mio., bei operativer EBIT-Marge in Höhe von 11%

und einem operativen Ergebnis je Aktie von EUR 1,32. Dieses operative

Ergebnis wird sich in 2025 voraussichtlich durch einmalige, außerordentliche

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug an den neuen

Hauptstandort in Ober-Ramstadt verringern.

Diese angepasste Mittelfristprognose für 2025 basiert auf der Annahme, dass

sich sowohl die gesamtwirtschaftliche Lage nicht weiter eintrübt, die

globalen Lieferketten trotz bekannter und ggf. neuer geopolitischer Risiken

aufrechterhalten bleiben und die Materialpreisentwicklung nach den

erheblichen Steigerungen im Jahr 2022 in den Jahren 2023 bis 2025

weitestgehend stabil bleibt. Die mittelfristige Prognose basiert zudem auf

der Annahme, dass es zu keinen weiteren geopolitisch relevanten

kriegerischen Auseinandersetzungen kommt und der Russland-Ukraine-Konflikt

nicht weiter eskaliert.

Über Datron Dynamics Inc.

Datron Dynamics, 1991 gegründet, ist seit 1996 exklusiver Anbieter von

DATRON CNC-Fräsmaschinen, Werkzeugen, Service- und Support-Produkten in

Nordamerika. Das Unternehmen mit Hauptsitz an der Ostküste in Milford, New

Hampshire, und einem Büro in Livermore, Kalifornien, vermarktet das agile

US-Team die DATRON CNC-Technologien mit eigenen Ressourcen im Vertrieb,

Service und technischen Support in den USA, Kanada und Mexiko. Datron

Dynamics Inc. beschäftigt 35 Mitarbeiter mit dem Hauptfokus auf

Kundenzufriedenheit und hat seit Beginn seiner US-Geschäftstätigkeit rund

800 DATRON Maschinen im Feld.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen,

insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und

Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für

industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien,

abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches

Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made

in Germany für Kunden in aller Welt an.

DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe

Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen

Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-,

Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als

2.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 5.000 DATRON

Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im

Geschäftsjahr 2022 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein

EBIT von rund EUR 6,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300

Mitarbeiter.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das

Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie

auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON

MXCube) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre

Steuerungssoftware DATRON next.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

In den Gänsäckern 5

64367 Mühltal

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATRON AG

In den Gänsäckern 5

64367 Mühltal

Deutschland

Telefon: 06151 1419 0

Fax: 06151 1419 29

E-Mail: info@datron.de

Internet: www.datron.de

ISIN: DE000A0V9LA7

WKN: A0V9LA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

