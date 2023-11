EQS-News: DATAGROUP und STACKIT schließen starke Cloud-Partnerschaft (deutsch)

DATAGROUP und STACKIT schließen starke Cloud-Partnerschaft

Pliezhausen, 13. November 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) und STACKIT haben

zum 1. Oktober 2023 eine langfristig angelegte Partnerschaft in den

Bereichen Cloud-Infrastruktur und Cloud-Dienstleistungen geschlossen.

STACKIT Cloud, das deutsche, datensouveräne Alternativangebot zu

amerikanischen Hyperscalern, wird mit DATAGROUPs CORBOX-Cloud verbunden,

sodass Kunden problemlos die Vorteile beider Cloudumgebungen nutzen können.

Somit können DATAGROUP-Kunden nahtlos die STACKIT Power im

Infrastrukturbereich einsetzen und gleichzeitig das DATAGROUP

Full-Managed-Services-Outsourcing-Angebot auf der STACKIT Infrastruktur

genießen.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Stärken beider Unternehmen zu vereinen,

um die digitale Transformation der Kunden hin zur Cloud optimal zu

implementieren. Denn die Portfolios von DATAGROUP und STACKIT ergänzen sich

perfekt: Der IT-Dienstleister DATAGROUP bietet seinen Kunden mit der

CORBOX-Cloud und dem IT-Service-Portfolio CORBOX unter dem Motto "ITs that

simple." ein Full-Service-Angebot für den IT-Betrieb. Der Cloud-Experte

STACKIT bietet eine große, skalierbare, leistungsstarke und souveräne

Cloud-Landschaft, die optimal für native Cloud-Anwendungen geeignet ist. Mit

ihrer Kooperation tragen die beiden Partner der Entwicklung Rechnung, dass

Kunden vermehrt nach hybriden Cloud-Angeboten suchen, wo Public und Private

Cloud exzellent je nach Bedarf eingesetzt, gemanaged und orchestriert

werden. Wichtiger Qualitätsfaktor, der vermehrt nachgefragt wird, ist dabei

die Datensicherheit und -souveränität - was DATAGROUP und STACKIT zusammen

mit ihrem leistungsfähigen Angebot liefern können.

"Durch unsere Partnerschaft mit DATAGROUP schaffen wir für alle Unternehmen,

die auf Rechenzentren, Daten und Leistungserbringung rund um ihre Cloud in

Deutschland und Europa setzen wollen, eine exzellente Alternative zu den

US-amerikanischen Hyperscalern sowie zu anderen Cloudanbietern. Wir freuen

uns auf die Zusammenarbeit!", so Markus Schwind, Member of the Executive

Board bei Schwarz IT KG und Geschäftsführer Go2Market bei STACKIT. Andreas

Baresel, CEO von DATAGROUP ergänzt: "Wir freuen uns über diese Allianz mit

STACKIT - hier haben sich zwei starke Partner gefunden, die aus Deutschland

heraus die weitere digitale Transformation mitgestalten werden. Dass beide

Partner eine ähnliche unternehmerische und technische Philosophie haben,

trägt unser gemeinsames Engagement auf besondere Weise." Konkret wurde im

Zuge der Partnerschaft eine Verbindung der DATAGROUP CORBOX-Cloud und der

STACKIT Cloud geschaffen. So können DATAGROUP-Kunden STACKIT Ressourcen

problemlos über das DATAGROUP Self-Service-Portal buchen und in bewährter

Weise DATAGROUP Managed Services nun auch auf der STACKIT Infrastruktur

beziehen.

Wie bereits im Sommer angekündigt, wird DATAGROUP seine eigenen Kompetenzen

in den Bereichen KI, Security und Cloud weiter stark ausbauen, um die

zukünftige Wachstumsfähigkeit zu erhalten und sich strategische

Wettbewerbsvorteile zu sichern.

