EQS-News: DATAGROUP übernimmt CONPLUS Gruppe und verstärkt sich im KMU-Bereich (deutsch)

DATAGROUP übernimmt CONPLUS Gruppe und verstärkt sich im KMU-Bereich

15.12.2023 / 07:28 CET/CEST

Pliezhausen, 15.12.2023. DATAGROUP (WKN A0JC8S) gibt heute die Übernahme der

CONPLUS Gruppe bekannt. Das Unternehmen mit Standorten in Ahrensburg bei

Hamburg und Mönchengladbach ist Experte für SAP Business One. Damit

verstärkt die Gruppe den KMU-Bereich bei DATAGROUP, der seit 2022 mit der

Übernahme des IT-Dienstleisters Hövermann aufgebaut wird.

Die CONPLUS Gruppe erbringt mit 22 Mitarbeiter*innen Services rund um SAP

Business One, die SAP Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen.

CONPLUS bringt jahrelange Management- und Beratungserfahrung in diesem

Bereich mit und gewann mehrfach den SAP Award. Als SAP Gold Partner bietet

CONPLUS ein komplettes Leistungsportfolio rund um SAP Business One: von der

Beratung über den Lizenzvertrieb und die Implementierung bis hin zur

Individualisierung, der Wartung und dem Support. CONPLUS erwirtschaftet

einen Jahresumsatz von rund 6 Mio. EUR und ist profitabel.

"Mit der Akquisition von CONPLUS können wir unseren KMU-Bereich weiter

ausbauen. Die CONPLUS Gruppe bildet eine hervorragende Ergänzung zu unserer

2022 erfolgten Akquisition der Hövermann Gruppe, mit der wir in den sehr

attraktiven KMU-Markt eingetreten sind ", erklärt Andreas Baresel,

Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Wir gewinnen ein sehr profitables

Unternehmen mit guten Beziehungen im KMU-Markt, schwerpunktmäßig im Norden

und in Nordrhein-Westfalen."

Die Kundenstruktur der CONPLUS stellt eine gute Ergänzung des bestehenden

Kundenportfolios in diesem Bereich dar, ohne dass es zu Klumpenrisiken

kommt. Bereits mit der Akquisition der Hövermann Gruppe gewann DATAGROUP

Expertise im strategisch bedeutenden Bereich SAP Business One. Diese wird

nun durch die CONPLUS Gruppe verstärkt. Die beiden Unternehmen unter dem

Dach der DATAGROUP bilden damit einen der größten SAP Business One

Expertenhubs in Deutschland.

DATAGROUP sieht großes Potenzial für Cross- und Upselling. Zum einen können

die Bestandskunden der CONPLUS von den Services für KMUs der Hövermann

Gruppe profitieren, zum anderen erhalten sie über DATAGROUP nun Zugriff auf

ein noch umfangreicheres Leistungsportfolio.

"Unter dem Dach der DATAGROUP werden wir Teil eines sehr leistungsstarken

Partners, der unseren Mitarbeitenden und Kunden hervorragende Wachstums- und

Entwicklungschancen bietet", so Manfred Prager und Winfried Fuchs,

Geschäftsführer der CONPLUS Gruppe. "Neben der KMU Expertise des

Unternehmens können wir unsere Kunden auf viel breiterer Basis bei ihrer IT

unterstützen, sodass sie sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren

können."

CONPLUS ist die 32. Übernahme von DATAGROUP seit dem Börsengang 2006. Über

den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess teil.

Kontakt für Investor*innen

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de

Kontakt für Presse

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

