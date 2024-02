EQS-News: DATAGROUP mit sehr starkem Auftragseingang im ersten Quartal 2023/2024 (deutsch)

DATAGROUP mit sehr starkem Auftragseingang im ersten Quartal 2023/2024

^

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

DATAGROUP mit sehr starkem Auftragseingang im ersten Quartal 2023/2024

20.02.2024 / 07:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft von über 15 Mio. EUR auf

Jahresbasis deutlich über Vorjahr

* Ergebnisentwicklung planmäßig geprägt von Investitionen in die

Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und

Cloud-Technologien

* Weiteres anorganisches Wachstum durch Akquisitionen

Pliezhausen, 20. Februar 2024. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht

heute die Finanzzahlen zum ersten Quartal 2023/2024. Das erste Quartal war

dabei vor allem durch einen sehr starken Auftragseingang von über 15 Mio.

EUR auf Jahresbasis geprägt. Über alle Branchen und Industrien hinweg

konnten große CORBOX-Neukunden mit Vertragslaufzeiten von 3-5 Jahren

gewonnen sowie CORBOX-Verträge verlängert und erweitert werden.

Die Umsatzerlöse lagen mit 121,1 Mio. EUR erwartungsgemäß leicht unter dem

Vorjahresquartal (126,2 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr 2023/2024 geht

DATAGROUP von einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr aus. Die genaue

Prognose zum laufenden Geschäftsjahr wird traditionell auf der

Hauptversammlung gegeben, die dieses Jahr am 14. März stattfindet.

Die Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal wurde im

Wesentlichen von zwei Sondereffekten beeinflusst: Zum einen stand der Umsatz

des Vorjahres noch unter dem besonders positiven Einfluss der

Corona-bedingten Sonderkonjunktur, denn DATAGROUP hatte noch bis Ende

Dezember 2022 IT-Service-Leistungen für Impfzentren übernommen und ihr

Handelsgeschäft durch digitale Tafeln überproportional steigern können.

Sichtbar wird dieser Sondereffekt dadurch, dass der Umsatz im

Servicegeschäft um 4,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf einen historisch

hohen Anteil von 86,6 % am Gesamtumsatz gesteigert werden konnte, wohingegen

der Handelsumsatz sank und im ersten Quartal 2023/2024 lediglich einen

Anteil von 13,6 % am Gesamtumsatz ausmachte. Hinzu kam als zweiter Effekt

eine Umsatztransformation im laufenden Geschäftsjahr, denn DATAGROUP hat

Bestandsverträge aus früheren Akquisitionen, die mit geringer Profitabilität

außerhalb des CORBOX-Kerngeschäfts betrieben wurden, im Verlauf des

vergangenen Geschäftsjahres vorzeitig gekündigt.

Der Rohertrag erhöhte sich um 3,1 % auf 85,1 Mio. EUR (i. Vj. 82,5 Mio. EUR)

und belegt erneut deutlich, dass sich die Fokussierung auf profitable

Umsätze im CORBOX-Kerngeschäft auszahlt.

"Die extrem starken Auftragseingänge im ersten Quartal haben uns sehr

gefreut und beweisen, dass unser CORBOX-Kerngeschäft mit Managed IT Services

in allerbester Verfassung ist", kommentiert DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender

Andreas Baresel die Quartalszahlen. "Die Nachfrage nach den

CORBOX-IT-Services und nach unseren Beratungsleistungen, insbesondere im

SAP-Umfeld, ist sehr stark." So hat DATAGROUP unter anderem mit Unternehmen

der Energieversorgung und aus der Industrie Verträge über die Auslagerung

von IT-Services geschlossen. Zum Beispiel unterschrieb der

Spezialchemie-Konzern Evonik für mindestens drei Jahre im Bereich End User

Services. Da das Geschäftsmodell von DATAGROUP von einer im Schnitt

neunmonatigen Anlauf- und Implementierungsphase ausgeht, werden erste

Umsätze aus den neuen Verträgen erst zum Ende des laufenden Geschäftsjahres

2023/2024 und der Großteil im kommenden Geschäftsjahr 2024/2025 erzielt.

"Darüber hinaus rüsten wir uns schon heute für die Zukunft und investieren

stark in die Themen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und

Cloud-Technologien. Diese Investitionen aus einer gesunden und profitablen

Situation heraus sichern unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.

Kurzfristige Ergebnisimpacts nehmen wir dafür bewusst in Kauf", so Baresel

weiter.

Weitere Zukunftsinvestitionen und Akquisitionen

Auch im ersten Quartal 2023/2024 investierte DATAGROUP weiter in die

genannten drei Zukunftsthemen, wodurch das Ergebnis mit rund 1,5 Mio. EUR

belastet wurde. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank daher auf

10,1 Mio. EUR (i. Vj. 11,5 Mio. EUR), die EBIT-Marge lag bei 8,4 %. Das

operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte

18,5 Mio. EUR (i. Vj. 19,7 Mio. EUR), die EBITDA-Marge 15,3 %. Das Ergebnis

je Aktie betrug 0,73 EUR gegenüber 0,87 EUR im Vorjahr.

Eine wichtige Säule der Geschäftsstrategie von DATAGROUP ist anorganisches

Wachstum durch Akquisitionen. Diese Strategie wurde mit der Übernahme von

CONPLUS auch im ersten Quartal 2023/2024 weiterverfolgt. Die CONPLUS Gruppe

erbringt Services rund um SAP Business One, die SAP-Lösung für kleine und

mittelständische Unternehmen, und hat in diesem Bereich jahrelange

Management- und Beratungserfahrung.

"CONPLUS ist eine sehr gute Ergänzung zur Hövermann Gruppe, mit deren

Übernahme wir 2022 in den für uns sehr attraktiven KMU-Markt eingetreten

sind", erläutert Andreas Baresel. "CONPLUS ist schwerpunktmäßig im Norden

Deutschlands und in Nordrhein-Westfalen tätig und verfügt dort über

exzellente Kundenbeziehungen im KMU-Markt. Durch die Übernahme von CONPLUS

profitieren wir nicht nur vom Ausbau unserer regionalen Präsenz und neuen

Kunden, sondern gewinnen darüber hinaus noch qualifiziertes Personal und

erweitern unsere technologischen Kompetenzen."

Im Januar 2024 hat DATAGROUP mit dem Erwerb des IT-Dienstleisters iT TOTAL

den anorganischen Wachstumskurs direkt fortgesetzt und damit die zweite

Akquisition im Geschäftsjahr 2023/2024 vollzogen.

Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende um 6,0 % auf

493,4 Mio. EUR (30.09.2023: 465,3 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote ist mit

30,1 % weiter sehr solide (30.09.2023: 31,7 %). Die liquiden Mittel erhöhten

sich auf 38,0 Mio. EUR (30.09.2023: 21,9 Mio. EUR).

Die Nettoverschuldung lag bei 118,0 Mio. EUR im Vergleich zu 112,6 Mio. EUR

zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt

damit bei 1,59. Die Entwicklung des Cashflows ist mit einem Mittelzufluss

aus betrieblicher Geschäftstätigkeit von 12,7 Mio. EUR weiterhin sehr stabil

(i. Vj. 17,4 Mio. EUR).

DATAGROUP erneut Spitze bei der Kundenzufriedenheit

Anfang Dezember 2023 erhielt DATAGROUP zum inzwischen neunten Mal in Folge

eine überdurchschnittlich gute Bewertung in der Studie von Whitelane

Research zum IT-Sourcing-Markt in Deutschland. DATAGROUP erreichte laut

Studie eine Kundenzufriedenheit von 77 Prozent - bei einer

durchschnittlichen Zufriedenheit von 74 Prozent über alle betrachteten

IT-Dienstleister hinweg. "Dass wir bei der Whitelane-Studie erneut so gut

abgeschnitten haben, freut uns sehr", so Baresel. "Denn Kundenzufriedenheit

ist für uns ein wichtiges strategisches Ziel. Das Ergebnis der Studie zeigt

uns, dass wir mit der auf den individuellen Kundenbedarf abgestimmten

Beratung und Zusammenstellung unserer IT-Services auf dem richtigen Weg

sind."

Zugang zur heutigen Telefonkonferenz

CEO Andreas Baresel und CFO Oliver Thome erläutern die Zahlen für das erste

Quartal 2023/2024 im Rahmen einer Onlinekonferenz. Diese findet heute, am

20. Februar 2024, um 10:00 Uhr statt. Die Anmeldedaten zur Telefonkonferenz

finden Sie unter

https://register.gotowebinar.com/register/7003658607456104288.

Eine Aufzeichnung des Webcast stellen wir im Anschluss zur Verfügung.

Finanzkalender

14.03.2024 Ordentliche Hauptversammlung, Pliezhausen

22.04.2024 Metzler Small Cap Days, Frankfurt am Main

23.04.2024 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main

13.-15.05.2024 Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

23.05.2024 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen 2023/2024

20.08.2024 Veröffentlichung der Q3- und Neunmonatszahlen 2023/2024

23.09.2024 Baader Investment Conference, München

21.11.2024 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2023/2024

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Kontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de

+49 711 49005 0 180

---------------------------------------------------------------------------

20.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1840423

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1840423 20.02.2024 CET/CEST

°