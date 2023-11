EQS-News: DATAGROUP legt sehr gute vorläufige Geschäftszahlen 2022/2023 vor: Guidance für Umsatz und EBIT vollumfänglich erreicht, EBITDA-Prognose übertroffen (deutsch)

DATAGROUP legt sehr gute vorläufige Geschäftszahlen 2022/2023 vor: Guidance für Umsatz und EBIT vollumfänglich erreicht, EBITDA-Prognose übertroffen

DATAGROUP legt sehr gute vorläufige Geschäftszahlen 2022/2023 vor: Guidance

für Umsatz und EBIT vollumfänglich erreicht, EBITDA-Prognose übertroffen

21.11.2023 / 08:02 CET/CEST

* Umsatzerlöse am oberen Ende der Guidance

* EBIT steigt überproportional auf 45,3 Mio. EUR, EBIT-Marge auf 9,1 %

verbessert

* Starke Nachfrage nach CORBOX-Services

* Solide Bilanzrelationen bieten Spielraum für zusätzliches Wachstum,

weitere Unternehmenszukäufe im laufenden Geschäftsjahr geplant

* Investitionen und Ausbau der Bereiche KI, Cyber Security und Cloud als

Wachstumstreiber

Pliezhausen, 21. November 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht

heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023. Die

Umsatzerlöse lagen mit 497,8 Mio. EUR am oberen Ende der Guidance von 485 -

500 Mio. EUR und leicht unter Vorjahr (i. Vj. 501,4 Mio. EUR). Der Rohertrag

erhöhte sich um 3,5 % auf 341,2 Mio. EUR (i. Vj. 329,8 Mio. EUR) und belegt

deutlich, dass sich die Fokussierung auf profitable Umsätze im

CORBOX-Kerngeschäft auszahlt.

Auch das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

stieg im Gesamtjahr um 4,9 % auf 80,2 Mio. EUR (i. Vj. 76,5 Mio. EUR) und

konnte damit die Guidance von 76 - 80 Mio. EUR übertreffen. Das Ergebnis vor

Zinsen und Steuern (EBIT) konnte durch Effizienzmaßnahmen und den Fokus auf

profitable Verträge überproportional erhöht werden und lag trotz

ergebniswirksamen Investitionen von rund einer Mio. EUR im vierten Quartal

2022/2023 in das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz mit 45,3 Mio. EUR um

9,3 % über dem Vorjahreswert (i. Vj. 41,5 Mio. EUR, Guidance 45 - 48 Mio.

EUR). Die EBIT-Marge liegt mit 9,1 % um +0,8 Prozentpunkte über dem Vorjahr

(i. Vj. 8,3 %) und damit über dem mittelfristig gesetzten Ziel von 9 %. Der

Jahresüberschuss beläuft sich auf 28,3 Mio. EUR nach 22,0 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie liegt mit 3,39 EUR deutlich über dem

Vorjahreswert (2,64 EUR).

"Trotz einer gesamtwirtschaftlich weiterhin herausfordernden Lage durch

stark gestiegene Energiepreise und eine hohe Inflation hat DATAGROUP wieder

ein gutes Geschäftsergebnis erzielt", sagt Andreas Baresel, CEO der

DATAGROUP SE. "Gerade in unsicheren Zeiten zeigen sich die Stärke unseres

Geschäftsmodells und die Nachhaltigkeit des

CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatzes, die dem Unternehmen durch

wiederkehrende Umsätze und gute Margen eine verlässliche und langfristig

stabile Entwicklung sichern. Die Attraktivität unseres standardisierten

Dienstleistungsportfolios ist hoch, weil wir es in Bezug auf neue

Technologien kontinuierlich weiterentwickeln und dabei stets den Bedarf

unserer Kunden im Blick haben."

Umsatzentwicklung von Sondereffekten belastet

Die Umsatzentwicklung wurde im Wesentlichen durch drei Sondereffekte

beeinflusst: Zum einen kam es zu einer vorzeitigen Abschwächung der im

Vorjahresumsatz voll enthaltenen Corona-bedingten Sonderkonjunktur. So

schlossen beispielsweise die Impfzentren früher, als zu

Geschäftsjahresbeginn absehbar war, und somit endeten auch die damit

verbundenen IT-Service-Leistungen von DATAGROUP früher. Des Weiteren wurden

im laufenden Geschäftsjahr Bestandsverträge aus früheren Akquisitionen, die

mit geringer Profitabilität außerhalb des CORBOX-Kerngeschäfts betrieben

wurden, vorzeitig reduziert. Nicht zuletzt führte eine Veränderung in der

Bilanzierungsmethode bezüglich des Lizenzgeschäfts zu einer Verringerung der

Umsatzerlöse nach IFRS 15 (Principal Agent). Auf Jahressicht führten diese

Punkte zu negativen Umsatzeffekten in Höhe von insgesamt ca. 40 Mio. EUR,

die nahezu vollständig durch das Wachstum des CORBOX-Kerngeschäfts sowie

durch das Geschäft mit Solutions kompensiert werden konnten, in Summe jedoch

zu einem leichten Umsatzrückgang führten. Dennoch zeigt sich in der

Kompensation die Wachstumsstärke von DATAGROUP.

CORBOX-Kerngeschäft mit stabilem Wachstum

Das Geschäft in den DATAGROUP-Stammgesellschaften zeigte sich erfreulich

stabil. Die Nachfrage nach den CORBOX-IT-Services stieg im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum 2021/2022 weiter an und auch die Nachfrage nach

Beratungsleistungen, u. a. im SAP-Umfeld, entwickelte sich positiv. Der

Dienstleistungsanteil am Umsatz hat sich mit 81,4 % gegenüber dem Vorjahr

(i. Vj. 80,9 %) noch einmal erhöht. Insgesamt konnten im vergangenen

Geschäftsjahr 20 neue CORBOX-Verträge hinzugewonnen werden, zwei Verträge

wurden über ein sogenanntes Up-Selling erweitert und 33

DATAGROUP-Bestandskunden verlängerten bzw. erneuerten ihre Verträge. Vom

entsprechenden Angebot von DATAGROUP haben sich im vergangenen Geschäftsjahr

unter anderem die NBank und die Stadtwerke Neuss überzeugen lassen, aber

auch Bestandskunden wie CURRENTA haben in neuen Serviceverträgen die

gebuchten CORBOX-Services deutlich erweitert.

Unternehmenszukäufe im abgelaufenen Geschäftsjahr

Zur Umsatzentwicklung beigetragen hat auch die im April 2023 übernommene

systemzwo GmbH in Ulm - ein IT-Dienstleister mit mittelständischem

Kundenportfolio, der die Marktpräsenz von DATAGROUP in der Region Ulm

deutlich ausbaut. Außerdem konnte DATAGROUP im Juli 2023 durch den Erwerb

eigener IP-Rechte sowie des zugehörigen Teams von Spezialist*innen den

Grundstein seiner KI-Strategie legen. Auch für das neue Geschäftsjahr

2023/2024 plant DATAGROUP weitere Unternehmensübernahmen und eine

Fortsetzung seines anorganischen Wachstumskurses.

Solide Bilanzstruktur mit Spielraum für weiteres Wachstum

Die Bilanzsumme sank zum 30. September 2023 auf 465,3 Mio. EUR - nach 483,6

Mio. EUR im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich gegenüber dem

Vorjahr noch einmal deutlich von 26,4 % auf 31,7 %. Die Nettoverschuldung

lag bei 112,6 Mio. EUR nach 109,3 Mio. EUR zum Bilanzstichtag des Vorjahres.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten betrugen 99,7 Mio. EUR (i.

Vj. 78,2 Mio. EUR). Die liquiden Mittel beliefen sich auf 21,9 Mio. EUR - im

Vergleich zu 47,0 Mio. EUR zum Bilanzstichtag des Vorjahres. Der Rückgang

ist auf das aktive Cash-Management zurückzuführen, was sich auch in einem

trotz steigender Zinsen auf -4,1 Mio. EUR verbesserten Finanzergebnis

widerspiegelt (i. Vj. -4,7 Mio. EUR).

"Die Finanzierung des DATAGROUP-Konzerns ist langfristig gesichert und

bietet darüber hinaus ausreichend Spielraum für weitere Akquisitionen", so

Oliver Thome, CFO der DATAGROUP SE. "Das aktuelle Schuldscheindarlehen aus

2019 über 69 Mio. EUR mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren sichert uns

attraktive Zinsen noch bis März 2024 bzw. März 2026. Zudem haben wir Anfang

März 2023 ein neues Schuldscheindarlehen über 30 Mio. EUR unterzeichnet.

Zusammen mit zusätzlichen 40 Mio. EUR an Betriebsmittelkreditlinien stehen

DATAGROUP damit weitere Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 70 Mio.

EUR für weiteres Wachstum und Akquisitionen zur Verfügung."

Für das zum 30.09.2023 abgelaufene Geschäftsjahr beabsichtigt die

Verwaltung, der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag zu unterbreiten,

der im Einklang mit der historischen Dividendenpolitik mit einer

Ausschüttungsquote von rund 40 % des Periodenüberschusses steht. Die

Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022/2023 ist für den 14. März 2024

geplant.

Investitionen in die zukünftige Wachstumsfähigkeit: KI, Cyber security und

Cloud

DATAGROUP baut die eigenen Kompetenzen und Kapazitäten in den Bereichen KI,

Cyber Security und Cloud verstärkt weiter aus, um wachstumsfähig zu bleiben

und sich strategische Wettbewerbsvorteile zu sichern. Künstliche Intelligenz

wird unter anderem in der IT-Service-Produktion in Zukunft eine immer

stärkere Rolle spielen, denn ihr Einsatz macht viele Prozesse effizienter

und kann Mitarbeitende durch die Übernahme von Routinearbeiten entlasten.

Das ist auch angesichts des Fachkräftemangels bedeutsam. Weil die Anzahl der

Cyberangriffe auf Unternehmen weltweit stark zunimmt, kommt auch dem Thema

IT-Sicherheit wachsende Bedeutung zu. DATAGROUP nutzt neue Technologien, um

die CORBOX Security Services weiterzuentwickeln und für die Kunden so das

Risiko von erfolgreichen Cyberattacken zu minimieren.

Die CORBOX-Cloud von DATAGROUP schließlich ist eine stark wachsende,

eigenständige "deutsche" Cloud-Plattform, die den Kunden Datensouveränität

garantiert und höchste Datenschutzanforderungen erfüllt. Als Enterprise

Cloud ist sie mit Fokus auf den Betrieb von Unternehmensapplikationen mit

hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Stabilität positioniert. Zur

weiteren Verstärkung des Cloud-Angebots in Deutschland haben STACKIT und

DATAGROUP zum 1. Oktober 2023 außerdem eine langfristig angelegte

Partnerschaft geschlossen. Diese ermöglicht eine Kombination der

CORBOX-Services mit den datensouveränen STACKIT Cloud Services, so dass

Kunden problemlos die Vorteile beider Cloud-Umgebungen nutzen können.

Dabei sind die einzelnen Themen an sich wichtige Innovationstreiber, stehen

aber auch in einem strategischen Zusammenhang: Souveräne

Cloud-Infrastrukturen und eigene KI-Technologien, die auf diesen laufen,

sorgen für Datensouveränität der damit verbundenen IT-Services. Exzellente

Security Services können dabei von KI-Technologien profitieren, diese und

die Cloud aber auch gleichermaßen sicher machen.

"Wir fokussieren uns auch weiterhin stark auf die Zukunftsthemen KI, Cyber

Security und Cloud, denn sie ermöglichen uns künftiges Wachstum", erklärt

Andreas Baresel. "So haben wir im vierten Quartal 2022/2023 insgesamt 2,5

Mio. EUR in KI-Technologien investiert - davon 1 Mio. EUR ergebniswirksam -

und dennoch das avisierte EBIT-Ziel erreicht. Auch für unsere Kunden sind

das gute Nachrichten, denn der Einsatz der neuen Technologien bei unseren

IT-Services wird ihre Automatisierung auf ein neues Level heben."

CEO Andreas Baresel und CFO Oliver Thome erläutern die vorläufigen Zahlen

für das Geschäftsjahr 2022/2023 im Rahmen einer Onlinekonferenz am 21.

November 2023 um 10 Uhr. Alle interessierten Investor*innen, Analyst*innen

und Journalist*innen sind herzlich eingeladen. Sie können sich unter dem

folgenden Link zur Konferenz anmelden:

https://register.gotowebinar.com/register/2003033542985717848

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Kontakt

DATAGROUP SE

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de

°