EQS-News: DATAGROUP gibt positiven Ausblick auf aktuelles Geschäftsjahr (deutsch)

DATAGROUP gibt positiven Ausblick auf aktuelles Geschäftsjahr

^

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

DATAGROUP gibt positiven Ausblick auf aktuelles Geschäftsjahr

14.03.2024 / 15:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Dividendenerhöhung auf 1,50 EUR je Aktie

* Starkes Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft

* Fokussierung auf Zukunftsthemen KI, Cloud Services und Cyber Security

* Unternehmenszukäufe als weitere Wachstumssäule

Pliezhausen, 14. März 2024. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat heute ihre

ordentliche Hauptversammlung am Unternehmenssitz in Pliezhausen abgehalten.

Die Aktionär*innen stimmten unter anderem für die Erhöhung der Dividende auf

1,50 EUR je Aktie. Der DATAGROUP-Vorstand rechnet für das laufende

Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum auf 510-530 Mio. EUR (i. Vj. 497,8

Mio. EUR), das die Effekte aus organischem Wachstum, Umsatzabbau aus

Altverträgen und anorganischem Wachstum aus M&A bereits berücksichtigt. Das

EBITDA soll in einer Spanne von 77-81 Mio. EUR und das EBIT von 43-46 Mio.

EUR liegen und enthält Investitionen von rund 6 Mio. EUR in die zukünftigen

Wachstumsfelder, von denen ein wesentlicher Teil ergebniswirksam ist.

Bei der heutigen Hauptversammlung der DATAGROUP SE am Firmensitz in

Pliezhausen bei Stuttgart waren 73,1 % des stimmberechtigten Grundkapitals

vertreten. Die Aktionär*innen stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer

Mehrheit zu, unter anderem der Ausschüttung einer Dividende von 1,50 EUR je

Aktie (i. Vj. 1,10 EUR) aus dem Bilanzgewinn. Dies entspricht einer

Ausschüttungssumme von 12,5 Mio. EUR (i. Vj. 9,2 Mio. EUR) bzw. 44 % des

Periodenüberschusses des Geschäftsjahres 2022/2023 und liegt damit in der

gewohnten Bandbreite der Dividendenpolitik von DATAGROUP.

"Allen gesamtwirtschaftlichen Widrigkeiten zum Trotz haben wir wieder ein

gutes Geschäftsergebnis eingefahren, an dem wir unsere Aktionärinnen und

Aktionäre natürlich beteiligen wollen", sagt Andreas Baresel,

Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP SE. "Die Lage der Wirtschaft bleibt

herausfordernd, aber DATAGROUP ist hervorragend aufgestellt und so blicke

ich entsprechend optimistisch in die Zukunft."

Starker Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft

Der Vorstand berichtete von einem erfreulichen CORBOX-Kerngeschäft im

beginnenden Geschäftsjahr. Die Nachfrage nach den CORBOX-IT-Services stieg

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter an und auch die Nachfrage nach

Beratungsleistungen, u. a. im SAP-Umfeld, entwickelte sich positiv. So

konnten im neuen Geschäftsjahr bereits Neukundenumsätze von 18,5 Mio. EUR

auf Jahresbasis gewonnen werden. "Gerade in unsicheren Zeiten zeigen sich

die Stärke unseres Geschäftsmodells und die Nachhaltigkeit des

CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatzes", so Baresel weiter. "Denn dieser

Ansatz sichert uns durch wiederkehrende Umsätze und gute Margen eine

verlässliche und langfristig stabile Entwicklung. Auch die jüngsten

Auftragseingänge werden nach der üblichen Anlaufphase von etwa neun Monaten

zu weiterem Umsatzwachstum führen."

Fokussierung auf Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz (KI), Cloud Services

und Cyber Security

In seiner Rede ging der Vorstandsvorsitzende ausführlich auf die

Zukunftsthemen KI, Cloud Services und Cyber Security ein. DATAGROUP will in

diese Bereiche im laufenden Geschäftsjahr 6 Mio. EUR investieren und so die

Grundlage für weiteren Erfolg und künftiges Wachstum legen. "Der Einsatz von

Künstlicher Intelligenz wird unsere Produktion von IT-Services auf ein ganz

neues Level heben", so Baresel. "Unsere Servicekapazitäten lassen sich

dadurch ohne signifikante personelle Aufstockung und zu minimalen

Grenzkosten deutlich ausbauen. Im Bereich Cyber Security sehen wir vor allem

durch die wachsenden regulatorischen Anforderungen an Unternehmen ein großes

Wachstumspotenzial. Die zunehmende Verlagerung von Betriebs- und

Transformationsservices in die Cloud wird dabei Wertschöpfungstiefe und

-struktur der IT-Branche massiv verändern: Cloud Services werden zum

dominierenden Betriebsmodell und von dieser Entwicklung will DATAGROUP

natürlich ebenfalls profitieren."

Unternehmenszukäufe als weitere Wachstumssäule

Eine wichtige Säule des Erfolgs soll auch im laufenden Geschäftsjahr

anorganisches Wachstum durch Akquisitionen sein. Im vergangenen

Geschäftsjahr hat DATAGROUP neben dem Erwerb des Ulmer IT-Systemhauses

systemzwo seine Anteile an der URANO Informationssysteme auf 100 % erhöht

und zudem die Vermögenswerte der arago mit den IP-Rechten an der

KI-Technologie HIRO erworben.

Im laufenden Geschäftsjahr wurden mit conplus und iT TOTAL bereits zwei

weitere Übernahmen getätigt und die Pipeline interessanter

Übernahmekandidaten ist weiterhin gut gefüllt. DATAGROUP sondiert hierbei

den Markt systematisch. Dabei sind vor allem folgende Profile attraktiv:

Regionale Systemhäuser auf dem Weg zum IT-Service-Provider; Unternehmen, die

das CORBOX-Kerngeschäft stärken; Unternehmen mit starker

Digitalisierungskompetenz sowie IT-Dienstleister im KMU-Zielkundenmarkt.

Veröffentlichung des DATAGROUP-Nachhaltigkeitsberichts

Auf der Hauptversammlung stellte der Vorstand den Aktionär*innen auch den

Nachhaltigkeitsbericht 2024 vor. Der aktualisierte Bericht bündelt

Informationen zu den Maßnahmen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt,

soziales Engagement und Unternehmensführung. "Wir bei DATAGROUP sind uns

unserer unternehmerischen wie gesellschaftlichen Verantwortung bewusst",

sagt Dr. Sabine Laukemann, Vorständin Personal, Strategie und Organisation.

"Wir legen deshalb viel Wert auf Nachhaltigkeit und partnerschaftliches

Miteinander in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und unseren

Mitarbeitenden. Darüber berichten wir im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.

Im laufenden Geschäftsjahr setzen wir unser Projekt zur

Nachhaltigkeitsstrategie und deren praktische Umsetzung mit dem Lehrstuhl

von Prof. Dr. Ebinger an der Technischen Hochschule Nürnberg weiter um." Zu

den Projekten im Bereich ökologisches Engagement gehört anlässlich des

40jährigen Firmenjubiläums auch der DATAGROUP FOREST, bei dem auf einer

brachliegenden Fläche im Schwarzwald mit dem Kunden Forst BW ein Wald der

Zukunft gepflanzt werden soll. Geplant sind 4.000 Bäume, die den

Herausforderungen des Klimawandels gewachsen sein sollen.

Vielversprechende Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024

und Intensivierung der Investor-Relations-Arbeit

"Nach einem Jahr des Umbruchs sind wir gut in das neue Geschäftsjahr

gestartet und blicken angesichts der Erfolge im Kerngeschäft sowie der von

uns avisierten Zukunftsthemen sehr positiv in die Zukunft", so Oliver Thome,

Vorstand Finanzen, Investor Relations und M&A. "Wir sind fest davon

überzeugt, dass unsere Ausrichtung genau die richtige ist und sich dies

mittelfristig auch im Aktienkurs widerspiegeln wird. Um das zu unterstützen,

haben wir unsere Investor-Relations-Aktivitäten weiter ausgebaut. Durch

regelmäßige und transparente Kommunikation unseres Geschäftsmodells und

-verlaufs sowie den Besuch weiterer, neuer Konferenzformate wollen wir neue

Investorenkreise für die DATAGROUP-Aktie erschließen und die Liquidität in

der Aktie erhöhen."

Weitere Informationen zur Hauptversammlung und den Abstimmungsergebnissen

sowie die Rede des Vorstands sind unter www.datagroup.de/hauptversammlung

abrufbar.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess teil.

Kontakt für Investor*innen

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de

Kontakt für die Presse

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

---------------------------------------------------------------------------

14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1859267

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1859267 14.03.2024 CET/CEST

°