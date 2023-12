EQS-News: DATAGROUP erneut Spitze bei der Kundenzufriedenheit (deutsch)

DATAGROUP erneut Spitze bei der Kundenzufriedenheit

DATAGROUP erneut Spitze bei der Kundenzufriedenheit

04.12.2023 / 07:28 CET/CEST

Zum neunten Mal in Folge überdurchschnittlich gute Bewertung in Studie von

Whitelane Research zum IT-Sourcing-Markt in Deutschland

Pliezhausen, 04. Dezember 2023. In der diesjährigen Studie des

Marktforschungsinstituts Whitelane Research erzielt DATAGROUP erneut eine

Top-Platzierung. Die aktuell veröffentlichte Untersuchung zum IT-Sourcing in

Deutschland zeigt für DATAGROUP eine überdurchschnittliche

Kundenzufriedenheit von 77 % bei einer durchschnittlichen Zufriedenheit von

74 % über alle betrachteten IT-Dienstleister hinweg. Dies bedeutet eine

Spitzenplatzierung im neunten Jahr in Folge und Platz acht im Ranking, das

im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Mitbewerber umfasst.

"Hervorragende IT-Services, die dabei partnerschaftlich und auf Augenhöhe

für unsere Kunden erbracht werden, sind Kernversprechen unseres Angebots.

Darum freut mich das erneut überdurchschnittlich gute Abschneiden in der

Whitelane-Untersuchung", so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von

DATAGROUP. "Das Ergebnis bestärkt uns aber auch, dass wir auf dem richtigen

Weg sind, indem wir Kundenzufriedenheit in den Fokus unserer Arbeit stellen.

Gleichzeitig arbeiten wir stets daran, unser Portfolio zukunftsorientiert

weiterzuentwickeln, zum Beispiel zurzeit in den Bereichen KI, Security

Services und Cloud." Damit ist DATAGROUP genau in den Feldern aktiv, die die

Studie als Top-5-Investmentbereiche bei den Befragten festgestellt hat.

Mehr als 245 Personen aus IT-Outsourcing-Kundenunternehmen wurden für die

Studie befragt. Die Befragten halten zusammen mehr als 700 Sourcing-Verträge

sowie mehr als 800 Cloud-Sourcing-Verträge. Die Studie ist damit die

umfassendste Untersuchung des IT-Sourcing-Marktes in Deutschland.

Insbesondere die Workplace Services, aber auch die Cloud- und

Infrastruktur-Services überzeugen die Kunden von DATAGROUP. Und in den

Bereichen Application Services und Security Services ist man gut

aufgestellt. Auch das Preisniveau der Services von DATAGROUP wird von

überdurchschnittlich vielen Kunden als marktüblich eingeschätzt. Dies und

die Gesamtzufriedenheit sind Treiber für eine große Kundenloyalität.

"Unser CORBOX-Geschäft mit längerfristig geschlossenen Verträgen und die

Treue unserer Kunden sichern uns verlässlich Erträge und eine nachhaltige

Geschäftsentwicklung," so Andreas Baresel zum Geschäftsmodell von DATAGROUP.

Dass dieses Angebot auch weiterhin gefragt ist, zeigt die

Whitelane-Untersuchung: Zwei Drittel der befragten Unternehmen wollen in den

kommenden Jahren in unverändertem Umfang oder vermehrt IT-Services

outsourcen.

Das Full-IT-Outsourcing-Angebot von DATAGROUP wird zusammengefasst im

Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren Suite von

IT-Services. Die CORBOX deckt das gesamte Spektrum der Unternehmens-IT ab,

kann dabei einzelne Services aufgrund des modularen Aufbaus als flexible

Ressource anbieten. Alle Serviceprozesse der CORBOX sind nach ISO 20000

zertifiziert, standardisiert und qualitätsgesichert. So macht das Angebot

von DATAGROUP möglich, dass sich die Kunden auf ihr Kerngeschäft fokussieren

können. Dies ist auch der am häufigsten genannte Grund, den die Befragten

als Motivation für IT-Outsourcing angeben.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Über Whitelane Research

Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich

ausschließlich auf IT-Sourcing in ganz Europa konzentriert. In ihren

einzigartigen und umfassenden jährlichen IT-Sourcing-Studien befragt

Whitelane die CIO der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in

unterschiedlichen Ländern zu ihren Sourcing-Plänen und IT- und

Cloud-Dienstleistern. Weitere Informationen unter www.whitelane.com.

Presse-Kontakt

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

Investor*innen-Kontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de

