EQS-News: DATAGROUP SE: Lünendonk-Liste 2023: DATAGROUP gehört erneut zu Deutschlands führenden IT-Service-Unternehmen (deutsch)

DATAGROUP SE: Lünendonk-Liste 2023: DATAGROUP gehört erneut zu Deutschlands führenden IT-Service-Unternehmen

DATAGROUP SE: Lünendonk-Liste 2023: DATAGROUP gehört erneut zu Deutschlands

führenden IT-Service-Unternehmen

31.05.2023

Pliezhausen, 30. Mai 2023. Das Markforschungsinstitut Lünendonk &

Hossenfelder hat die aktuelle Lünendonk-Liste über den Markt für

IT-Dienstleistungen in Deutschland veröffentlicht. Der IT-Dienstleister

DATAGROUP konnte sich 2023 erneut unter den Top 10 der führenden

IT-Service-Unternehmen in Deutschland platzieren.

Mit Platz sechs platziert sich DATAGROUP in der renommierten Liste erneut

unter den Top 10. Für die Listen von Lünendonk und Hossenfelder wurden rund

100 IT-Dienstleister und etwa 120 IT-Verantwortliche anhand umfangreicher

qualifizierter Fragebögen befragt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr so hervorragend

abgeschnitten haben. Unser kontinuierliches Wachstum ist das Ergebnis

unserer konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden. Mit

unserem Serviceportfolio und unseren engagierten Expert*innen können wir

optimal bei den großen IT-Themen unterstützen und durch die Übernahme des

IT-Betriebes die Unternehmen in Deutschland entlasten", erklärt Andreas

Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP.

Die Studie analysiert immer auch die Trends und Entwicklungen des Marktes.

Trotz der Krisen des vergangenen Jahres bleibt IT ein Wachstumsmarkt - denn

sowohl der Fachkräftemangel als auch der rasante technologische Wandel

sorgen dafür, dass Unternehmen auf die Unterstützung von erfahrenen

IT-Dienstleistern angewiesen sind. Dabei liegen die Investitionsschwerpunkte

laut der Studie im Bereich Informationssicherheit und Cyber Security,

Prozesseffizienz und -automatisierung sowie der IT-Modernisierung.

Unternehmen stellen dabei insbesondere in den Bereichen Security,

Flexibilität und Verfügbarkeit hohe Anforderungen an die IT.

Mit dem CORBOX-Produktportfolio hat DATAGROUP eine modulare Suite an

Services geschaffen, die diese Bedürfnisse von Unternehmen passgenau

unterstützt. Unternehmen können auf einzelne Services, etwa im Bereich

IT-Security oder Cloud, setzen oder die gesamte IT in die Hände von

DATAGROUP geben. Dabei profitieren die Unternehmen von der hohen Qualität

und Expertise des IT-Dienstleisters und können sich auf ihr Kerngeschäft

konzentrieren.

Über die Lünendonk-Listen und die Lünendonk-Studie

Die neuen Lünendonk-Listen 2023 "Führende IT-Beratungs- und

Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" sowie "Führende

IT-Service-Unternehmen in Deutschland" stehen ab sofort zum kostenfreien

Download bereit unter www.luenendonk.de.

Für die Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland"

- mit Sonderkapiteln zum IT-Mittelstand und zu den führenden internen

IT-Dienstleistern - wurden neben rund 100 IT-Dienstleistern etwa 120

IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen

und Konzernen befragt. IT-Dienstleister und deren Kunden erhalten dadurch

wichtige Kennzahlen und umfassende Informationen für ihre Planung.

Voraussichtlich ab Ende Juli 2023 steht die Studie kostenfrei unter

www.luenendonk.de zur Verfügung.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen

wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider

und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche

Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und

durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Kontakt

DATAGROUP SE

Jelena Hauß

Unternehmenskommunikation

+49 711 49005 10 157

presse@datagroup.de

