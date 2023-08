EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse (deutsch)

DATAGROUP SE: DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse

Pliezhausen, 24. August 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute

die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Der

IT-Dienstleister zeigt weiterhin eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und

sieht sich mit seinem Fokus auf das profitable Kerngeschäft mit den CORBOX

IT-Services bestätigt.

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal liegen bei 123,9 Mio. EUR, das EBITDA

liegt bei 20,2 Mio. EUR und das EBIT bei 11,5 Mio. EUR. Im

Neunmonatszeitraum liegen die Umsatzerlöse bei 375,0 Mio. EUR. Das operative

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im

Neunmonatszeitraum um 2,2 % auf 59,6 Mio. EUR (i. Vj. 58,3 Mio. EUR). Das

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte um 7,4 % auf 34,3 Mio. EUR

gesteigert werden (i. Vj. 31,9 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) liegt

bei 2,56 EUR, das entspricht einer Steigerung von 9,8 % im Vergleich zur

Vorjahresperiode (2,33 EUR). Die EBITDA-Marge im Neunmonatszeitraum

verbesserte sich auf 15,9 % gegenüber 15,6 %; die EBIT-Marge stieg deutlich

auf 9,1 % im Vergleich zu 8,6 % in der Vorjahresvergleichsperiode.

Die Umsatzentwicklung der ersten neun Monate des Geschäftsjahres wurde von

drei wesentlichen Sondereffekten beeinflusst: Zum einen kam es zu einem

vorzeitigen Rücklauf der Corona-bedingten Sonderkonjunktur. So schlossen

beispielsweise die Impfzentren früher, als zu Geschäftsjahresbeginn absehbar

war und somit endeten auch die IT-Service-Leistungen von DATAGROUP früher.

Des Weiteren wurden im laufenden Geschäftsjahr Bestandsverträge aus früheren

Akquisitionen, die mit geringer Profitabilität außerhalb des

CORBOX-Kerngeschäfts betrieben wurden, vorzeitig reduziert. Nicht zuletzt

führte eine Veränderung in der Bilanzierungsmethode bezüglich des

Lizenzgeschäfts zu einer Verringerung der Umsatzerlöse nach IFRS 15

(Principal Agent). Diese Punkte führen auf Jahresbasis zu negativen

Umsatzeffekten von insgesamt ca. 40 Mio. EUR, die durch das Wachstum im

CORBOX-Kerngeschäft sowie im Geschäft mit Solutions voll kompensiert werden

konnten, in der Summe aber zu einer im historischen Vergleich geringeren

Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum

um 0,6 % auf 375,0 Mio. EUR führten. Mit Blick auf das vierte Quartal können

diese Auswirkungen im aktuellen Geschäftsjahr voraussichtlich nicht

vollständig durch das Wachstum kompensiert werden. Aus diesem Grund passt

DATAGROUP die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf eine

Bandbreite zwischen 485 und 500 Mio. EUR an. Die ursprüngliche Guidance lag

bei 520 - 540 Mio. EUR.

"Dieser Seitwärtsbewegung in der Umsatzentwicklung steht jedoch ein

deutlicher Sprung in unserer Ergebnisentwicklung gegenüber. Mit einer

Steigerung von 7,4 % im EBIT in den ersten drei Quartalen gegenüber der

Vorjahresvergleichsperiode beweist sich die Profitabilität des

CORBOX-Geschäfts. Deshalb bestätigen wir auch weiter unsere EBIT-Guidance

von 45 - 48 Mio. EUR für dieses Geschäftsjahr", erläutert Oliver Thome, CFO

von DATAGROUP.

Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme erweiterte sich in diesem Geschäftsjahr nur minimal auf

483,8 Mio. EUR zum 30.06.2023 im Vergleich zu 483,6 Mio. EUR zum 30.09.2022.

Gleichzeitig verbesserte sich das Eigenkapital deutlich auf 142,0 Mio. EUR

im Vergleich zu 127,5 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag. Dies führt zu einer

Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 29,4 % im Vergleich zu 26,4 % im

Vorjahr. Die Nettoverschuldung liegt bei 118,3 Mio. EUR im Vergleich zu

109,3 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei

1,49. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende der Berichtsperiode lag bei 34,3

Mio. EUR (i. Vj. 47,0 Mio. EUR).

Die Entwicklung des Cashflows ist weiterhin sehr stabil: Der Mittelzufluss

aus betrieblicher Geschäftstätigkeit liegt bei 33,4 Mio. EUR zum 30.06.2023.

Investitionen in die zukünftige Wachstumsfähigkeit: KI, CyberSecurity und

Cloud

DATAGROUP baut die eigenen Kompetenzen in den Bereichen KI, Security und

Cloud weiter stark aus, um die zukünftige Wachstumsfähigkeit zu erhalten und

sich strategische Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Künstliche Intelligenz wird künftig in der IT-Service-Produktion eingesetzt

werden und so zum einen als Effizienzhebel dienen, zum anderen eine wichtige

Antwort auf den steigenden Fachkräftemangel sein. Darüber hinaus entwickelt

DATAGROUP ihre Security Services mit neuen Technologien weiter, um die

zunehmenden Risiken für die Digitalisierung der Kunden durch Cyberattacken

zu minimieren. Mit der CORBOX-Cloud bietet DATAGROUP ihren Kunden eine stark

wachsende, eigenständige "deutsche" Cloud-Plattform, die den Kunden

Datensouveränität anbietet, höchste Datenschutzanforderungen erfüllt und

sich flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.

"Wir rüsten uns heute schon für künftiges Wachstum. Denn um auch in Zukunft

ein verlässlicher Partner für unsere mittelständisch geprägten Kunden und

öffentlichen Auftraggeber zu sein, braucht es eine gute Lieferfähigkeit aus

Deutschland heraus. Dabei ist es wichtig, unabhängig vom Fachkräftemangel

skalieren zu können und Services auf hohem Security-Niveau unter Nutzung

eigener, souveräner Cloudkapazitäten bieten zu können. Kunden müssen ihren

Dienstleistern vertrauen können und möchten ihre Datensouveränität

sicherstellen. Diese Punkte werden ein entscheidender Erfolgsfaktor sein, um

weiter zu wachsen und wir investieren gezielt und nachhaltig in diese

Fähigkeiten", erklärt Andreas Baresel, CEO der DATAGROUP SE.

CEO Andreas Baresel und CFO Oliver Thome erläutern die Zahlen der ersten

drei Quartale des aktuellen Geschäftsjahres im Rahmen einer Onlinekonferenz

am 24. August 2023 um 10 Uhr. Alle interessierten Investor*innen,

Analyst*innen und Journalist*innen sind herzlich eingeladen. Sie können sich

unter dem folgenden Link zur Konferenz anmelden:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2684974839733554774

Finanzkalender

12.09.2023 Quirin Champions Konferenz, Kopenhagen

13.09.2023 Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich

18.09.2023 Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference,

München

18.-22.09.2023 12th Baader Investment Conference, München

09.-10.10.2023 SME Conference, Paris

21.11.2023 Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2022/2023

über datagroup

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen

wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service

Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie

öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen

wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich

vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch

ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP

aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Ansprechpartner für weitere Informationen

DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

