EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP weiterhin Spitze bei der Kundenzufriedenheit (deutsch)

Studie von Whitelane und Navisco zum IT-Outsourcing-Markt in Deutschland

zeigt überdurchschnittliche Positionierung

Pliezhausen, 28. November 2022. DATAGROUP erzielt auch in der diesjährigen,

aktuell veröffentlichten Studie des Marktforschungsinstituts Whitelane

Research und der Beratungsgesellschaft Navisco AG zum IT-Outsourcing in

Deutschland eine Spitzenbewertung: Mit einer Kundenzufriedenheit von 78 %

bei einer durchschnittlichen Zufriedenheit von 74 % über alle Anbieter

hinweg erreicht DATAGROUP im achten Jahr in Folge ein überdurchschnittliches

Ergebnis und Platz vier im Gesamtranking. Insbesondere die Kundenbetreuung,

die Flexibilität bei der Vertragsgestaltung und das tiefgreifende

Verständnis ihrer Geschäftsprozesse schätzen die Kunden an DATAGROUP. So hat

man sich auch eine entsprechend große Kundenloyalität erarbeitet: 63 %

Prozent würden bei Auslaufen ihres Vertrages zunächst erneut mit DATAGROUP

verhandeln, bevor sie den Anbietermarkt neu sondieren - zweitbestes Ergebnis

im Feld und deutlich überdurchschnittlicher Wert.

Für die IT Sourcing Study Germany von Whitelane und Navisco wurden mehr als

180 Outsourcing-Kunden befragt, die zusammen mehr als 450

Outsourcing-Verträge sowie mehr als 310 Cloud-Sourcing-Verträge halten. Die

Studie ist damit die umfassendste Untersuchung des IT-Outsourcing-Marktes in

Deutschland.

In den abgefragten Teilbereichen Vertragsflexibilität,

Account-Management-Qualität und End-User-Services liegt DATAGROUP vor allen

anderen Anbietern auf Platz eins. Im Bereich Business Understanding sehen

die Kunden DATAGROUP mit führend auf Platz zwei. "Wir haben jeden Tag den

Anspruch, ganz nah an und auf Augenhöhe mit unseren Kunden zu sein. Nur wenn

wir ihre Prozesse und die Herausforderungen ihres Geschäfts genau kennen,

können wir passgenaue IT-Services anbieten. Dass uns das außerordentlich gut

gelingt, belegt die anhaltende Top-Platzierung in der IT Sourcing Study

Germany. Wir freuen uns über das tolle Ergebnis", so Andreas Baresel,

Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP.

Mit dem Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren

Suite von IT-Services deckt DATAGROUP als Full-IT-Outsourcer das gesamte

Spektrum der IT-Dienstleistungen ab. Alle Serviceprozesse sind nach ISO

20000 zertifiziert, standardisiert und qualitätsgesichert. Damit wird IT für

die Kunden eine flexible Ressource, die sich mit den Geschäftsanforderungen

skalieren lässt und gleichzeitig ermöglicht sie ihnen so, sich auf das

Kerngeschäft zu fokussieren. Diese Hauptgründe nennen die befragten

Unternehmen auch in der Studie, wenn sie nach der Motivation für weitere

Outsourcing-Pläne befragt werden.

Die CORBOX fungiert auch als Cloud-Enabling-Plattform, in deren Angebot

DATAGROUP bestehende Cloud-Lösungen integriert, durch zusätzliche Leistungen

veredelt und mit den eigenen Cloud- und Outsourcing-Services modular

kombiniert. DATAGROUP ist ein One-Stop-Shop für die Cloud und bietet ein

breites Spektrum von der Verwaltung sensibler Daten in einer Private Cloud

aus einem der DATAGROUP-Rechenzentren in Deutschland bis hin zu

Public-Cloud-Services und hybriden Modellen.

Über Whitelane Research

Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich

ausschließlich auf IT-Outsourcing in ganz Europa konzentriert. In ihren

einzigartigen und umfassenden jährlichen IT-Outsourcing-Studien befragt

Whitelane die CIO der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in

unterschiedlichen Ländern zu ihren Outsourcing-Plänen und -Dienstleistern.

Weitere Informationen unter www.whitelane.com.

Über die Navisco AG

Mit mehr als 15 Jahren Spezialisierung und mehr als 250 Projekten in

IT-Benchmarking, -Sourcing und

-Transformation gehört die Navisco AG zu einer der führenden und

unabhängigen Sourcing-Beratungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz,

mit einer wachsenden Präsenz in den nordischen Ländern. Navisco unterstützt

führende internationale Unternehmen, um ihre IT-Infrastruktur, -Anwendungs-

und

-Back-Office-Services marktgerecht aufzustellen und zu optimieren. Weitere

Informationen unter www.navisco.com.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen

wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider

und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche

Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und

durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

