EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70 Mio. EUR (deutsch)

DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70 Mio. EUR

^

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70

Mio. EUR

06.03.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pliezhausen, 06. März 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) gibt die Emission

eines neuen Schuldscheindarlehens über 30 Mio. EUR bekannt. Das Unternehmen

sichert sich damit und mit zusätzlichen 40 Mio. EUR

Betriebsmittelkreditlinien weitere Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt

70 Mio. EUR, die für das kommende Wachstum und Akquisitionen verwendet

werden sollen.

Das aktuelle Schuldscheindarlehen aus 2019 über 69 Mio. EUR mit Laufzeiten

von fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen attraktive Zinsen bis

März 2024 bzw. März 2026. Die neue Finanzierungsstruktur baut die bestehende

um ein weiteres Schuldscheindarlehen über 30 Mio. EUR und zusätzliche

Betriebsmittelkreditlinien über 40 Mio. EUR aus. Sie ist damit deutlich

flexibler gestaltet und atmet mit den konkreten Liquiditätsbedarfen sowie

schwankenden Zinsbewegungen. Zudem äußern alle Finanzierungspartner ihr

hohes Interesse, auch darüber hinaus das Wachstum von DATAGROUP mit weiteren

Finanzierungsmitteln begleiten zu wollen. Dafür können auch kurzfristig

flexible Linien und Kredite, insbesondere auch für weitere Akquisitionen,

zur Verfügung gestellt werden.

Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird variabel

verzinst. Die Zuteilung erfolgte am unteren Ende der angebotenen

Zinsspannen. Durch die Platzierung sichert sich DATAGROUP ein hohes Maß an

Planungssicherheit und finanzieller Stabilität. Begleitet wurde die

Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg. Die neuen

Betriebsmittelkreditlinien über in Summe 40 Mio. EUR haben eine Laufzeit von

vier Jahren.

DATAGROUP-CFO Oliver Thome kommentiert: "Mit der neuen Finanzierungsstruktur

schaffen wir für das Unternehmen weiteren sehr flexiblen Spielraum für

organisches Wachstum, Investitionen und Akquisitionen. Mithilfe unseres

starken Cashflows werden wir in gewohnter Weise unsere Verbindlichkeiten

auch in den kommenden Jahren zurückführen können. Wir freuen uns, dass die

Platzierung des Schuldscheindarlehens wieder überwiegend im Kreis unserer

bestehenden Hausbanken erfolgte. Dies ist ein Beleg für die etablierte und

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten rund um den

Unternehmenshauptsitz und Ausdruck des Vertrauens in unser Unternehmen,

unseren Wachstumskurs und die Solidität der Unternehmensführung."

Finanzkalender

09.03.2023 Ordentliche Hauptversammlung

03.-04.05.2023 Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München

15.-17.05.2023 Equity Forum Frühjahrskonferenz, München

23.05.2023 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen

23.-24.05.2023 Berenberg European Conference 2023, New York

31.05.-01.06.2023 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main

24.08.2023 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

13.09.2023 Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich

Kontakt

Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen

wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider

und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche

Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und

durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

---------------------------------------------------------------------------

06.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1574913

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1574913 06.03.2023 CET/CEST

°