EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP erhöht Anteile an der URANO Informationssysteme GmbH auf 100 % (deutsch)

Pliezhausen, 04. April 2023. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) erhöht zum

03.04.2023 ihre Beteiligung an der URANO Informationssysteme GmbH von 70 %

auf 100 %. Die Beteiligung an dem IT-Dienstleister aus Bad Kreuznach

erfolgte erstmals im Mai 2021 und sah damals eine Kaufoption für die

restlichen 30 % der Anteile nach zwei Jahren vor. Mit diesem nächsten

Schritt findet die zweijährige Übergangsphase ihren Abschluss.

Die URANO Informationssysteme GmbH wurde 1990 gegründet und erbringt mit

rund 300 Mitarbeiter*innen IT-Services für Kunden aus der Privatwirtschaft

und dem öffentlichen Sektor. Im Mai 2021 übernahm die DATAGROUP SE 70 % der

Anteile des Unternehmens. Zum 03.04.2023 wurde die Beteiligung nun auf 100 %

erhöht. Mit dem erfolgreichen Abschluss der zweijährigen Übergangsphase

übergibt auch URANO-Gründer und bisheriger Geschäftsführer Andreas Krafft

den Staffelstab an seinen Kollegen Sebastian Schmalenbach. Er ist bereits

seit zwei Jahren in der Geschäftsführung von URANO tätig.

"Ich freue mich auf einen weiteren erfolgreichen Weg mit DATAGROUP", so

Sebastian Schmalenbach, Geschäftsführer von URANO. "Mit der CORBOX, dem

Leistungsportfolio von DATAGROUP, bieten wir unseren Kunden noch

umfangreichere IT-Dienstleistungen und werden unser Geschäft weiter

ausbauen."

Die CORBOX ist ein modulares Portfolio, das die gesamte Bandbreite der

Unternehmens-IT vom Rechenzentrum bis zum Service Desk abdeckt, und deren

Services sich flexibel je nach Bedarf des Kunden kombinieren lassen. Im

vergangenen Geschäftsjahr konnte URANO als Teil von DATAGROUP mit einem

Umsatz von knapp 78 Mio. EUR ein neues Rekordjahr verzeichnen.

"In den letzten zwei Jahren sind DATAGROUP und URANO eng zusammengewachsen.

Wir können bereits auf viele gemeinsame Projekte und Erfolge zurückblicken",

erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Wir bedanken

uns herzlich bei Andreas Krafft und Eva Beuscher für ihre Arbeit und freuen

uns, dass URANO künftig zu 100 % Teil von DATAGROUP ist."

Kontakt

DATAGROUP SE

Jelena Hauß

Unternehmenskommunikation

T +49 711 49005 10 157

presse@datagroup.de

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen

wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider

und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche

Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und

durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

