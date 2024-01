EQS-News: DATAGROUP im Jahr 2024 erneut Sponsor der jazzopen in Stuttgart (deutsch)

DATAGROUP im Jahr 2024 erneut Sponsor der jazzopen in Stuttgart

^

DATAGROUP im Jahr 2024 erneut Sponsor der jazzopen in Stuttgart

25.01.2024 / 07:28 CET/CEST

Pliezhausen, 25. Januar 2024. Auch im Jahr 2024 unterstützt DATAGROUP die

jazzopen in Stuttgart und setzt damit ihr langjähriges Engagement für dieses

Kulturhighlight fort. Bereits seit dem Jahr 2017 fördert der

IT-Dienstleister das Musikevent, das zu den Top 3 Jazz & beyond Festivals

Europas gehört. Vom 18. Juli bis 29. Juli 2024 werden Weltstars und

Nachwuchstalente aus Jazz-, Pop- und Rockszene mit ihren Konzerten die

Stuttgarter Innenstadt zum Tanzen, Singen und Feiern bringen. "In diesem

Jahr fallen zwei schöne Jubiläen zusammen: Wir sind stolz, dass wir im Jahr

unseres 40. Unternehmensjubiläums wieder Sponsor sind für die 30. Ausgabe

der jazzopen, dem einzigartigen Musikfestival in Stuttgart, nahe unserem

Hauptsitz in Pliezhausen. Lokales Engagement und Förderung von Kultur sind

feste Teile unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie, die uns zu einem der

stärksten IT-Dienstleister in Deutschland macht", so Andreas Baresel,

Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Für die Mitarbeitenden von DATAGROUP

gibt es als besondere Möglichkeit auf den Musikgenuss exklusive Ermäßigungen

auf die Tickets für alle Veranstaltungen der jazzopen.

Auch in diesem Sommer werden Weltstars wie Lenny Kravitz, Sam Smith, Jamie

Cullum und Sting die Bühne auf dem Stuttgarter Schlossplatz zum Beben

bringen. Mit Herbert Grönemeyer konnte zudem eine Legende der deutschen

Musiklandschaft für das Line-up gewonnen werden. Auf weiteren Bühnen in der

Stuttgarter Innenstadt, zum Beispiel im Alten Schloss oder im BIX Jazzclub,

treten ausgesuchte Musiker*innen auf. Zudem haben die beliebte

Familienveranstaltung "Jazz für Kinder" und der Nachwuchs-Wettbewerb

"jazzopen playground BW" wieder einen Platz im Festivalprogramm.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind fester Bestandteil der

jazzopen: So gibt es auf den Open Stages ein kostenfreies Musikprogramm, um

den Festivalgenuss für alle zugänglich zu machen. Seit 2014 sind die

jazzopen außerdem durch die Kompensation mit Klimaschutzzertifikaten

klimaneutral gestellt. Auch in diesem Jahr gilt das Festivalticket am

Veranstaltungstag als Fahrschein für den Verkehrsverbund Stuttgart. So

können die Musikfans umweltfreundlich mit dem öffentlichen Nahverkehr in die

Stuttgarter Innenstadt reisen.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Serviceportfolio CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider

und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche

Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Als weiterhin mehrheitlich

familiengehaltenes Unternehmen ist soziale und ökologische Verantwortung ein

Anliegen für DATAGROUP. In der DATAGROUP-Familie gibt es seit vielen Jahren

mit und von Mitarbeiter*innen zahlreiche Initiativen für soziales und

kulturelles Engagement, für energieeffizientes Wirtschaften und für

nachhaltige Unternehmensführung. Mehr unter www.datagroup.de/esg

Über die jazzopen

1994 gegründet sind die jazzopen in 30 Jahren zu einem der führenden Jazz &

beyond Festivals Europas geworden. Unter dem Motto "Be Jazz, be Open"

präsentiert das Festival jährlich auf vier Hauptbühnen - Schlossplatz, Altes

Schloss, BIX Jazzclub und SpardaWelt Eventcenter - Künstler*innen

internationaler Klasse der Jazz-, Blues-, Soul- und Pop-Szene und verwandelt

so mit ca. 50.000 Besucher*innen die Landeshauptstadt in einen Hotspot für

Musikfans. Nicht ohne Grund wurden die jazzopen im April 2018 mit dem

jährlich vergebenen Veranstalterpreis, dem Live Entertainment Award (LEA),

als "Festival des Jahres 2017" und für das Konzert von Kraftwerk mit einer

Live-Schalte zu Astronaut Dr. Alexander Gerst in der Raumstation ISS als

"Konzert des Jahres 2018" ausgezeichnet. Mehr unter www.jazzopen.com

°