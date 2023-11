EQS-News: CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate 2023 und informiert über seine Geschäftsentwicklung (deutsch)

CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate 2023 und informiert über seine Geschäftsentwicklung

* Rekrutierung für Phase 2-COVID-19-Studie mit mono- und bivalenten

Impfstoffkandidaten abgeschlossen; Studie im Zeitplan für

Datenauswertung Anfang 2024

* Erster Teilnehmer in Phase 2-Studie zur saisonalen Grippe mit potenziell

differenziertem multivalentem Kandidaten geimpft; Meilensteinzahlung von

EUR15 Millionen durch GSK ausgelöst

* Phase 1-Studie zu Glioblastom im Zeitplan mit dem Start der dritten

Dosisstufe für CVGBM, dem Multiepitop-Krebsimpfstoffkandidaten von

CureVac

* Präklinische Daten mit Multiepitop-Konstrukt in der Onkologie zeigen

starke T-Zell-Antworten und signifikant verlängerte Überlebenszeit im

Checkpoint-Inhibitor-resistenten Melanom-Mausmodell

* Entscheidung zur Verletzung von vier Schutzrechten im deutschen

Patentrechtsstreit gegen BioNTech vom Landgericht Düsseldorf bis zur

gesonderten Gültigkeitsprüfung vertagt; Verschiebung deutet darauf hin,

dass das Gericht alle vier Rechte als verletzt ansieht

* The RNA Printer® erreicht ersten Meilenstein mit Erhalt der

Herstellungslizenz für die Produktion von mRNA für die Entwicklung von

Krebsimpfstoffen

* Chief Business and Commercial Officer verlässt CureVac zum Ende seiner

Vertragslaufzeit am 30. November 2023

* Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von EUR464,1 Mio. zum

30. September 2023

* CureVac veranstaltet heute um 15 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz inklusive

Webcast in englischer Sprache

TÜBINGEN, Deutschland/BOSTON, USA - 14. November 2023 - CureVac N.V.

(Nasdaq: CVAC) ("CureVac"), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen,

das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure

(mRNA) entwickelt, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal

sowie die ersten neun Monate 2023 bekannt und informierte über die

Geschäftsentwicklung.

"Wir haben das Jahr 2023 mit vielversprechenden Daten aus unseren saisonalen

Grippe- und COVID-19-Programmen begonnen und diese positive Dynamik sowohl

bei der klinischen Weiterentwicklung dieser Impfstoffe als auch in der

Onkologie beibehalten, wo wir kürzlich die dritte Dosisgruppe in unserer

Phase 1-Studie zum Glioblastom geöffnet haben. Mit unseren beiden Programmen

für Infektionskrankheiten in Phase 2 und auf gutem Weg für eine

Datenauslesung Anfang 2024 folgen wir unseren strategischen Prioritäten",

sagte Dr. Alexander Zehnder, Vorstandsvorsitzender von CureVac.

"Gleichzeitig haben wir mit den jüngsten positiven Entwicklungen bei

deutschen Gerichten Fortschritte bei der Anerkennung unserer geistigen

Eigentumsrechte gemacht."

"Die fokussierte Umsetzung unserer klinischen Entwicklungsprogramme im Jahr

2023 wurde von wichtigen finanziellen Meilensteinen begleitet, darunter

unser erfolgreiches Folgeangebot im Februar 2023. Darüber hinaus haben wir

eine zweite Meilensteinzahlung in Höhe von EUR15 Millionen von GSK ausgelöst,

als unser gemeinsames saisonales Grippeimpfstoffprogramm in die Phase 2

ging", sagte Pierre Kemula, Finanzvorstand von CureVac. "Diese Meilensteine

ermöglichen es uns, unseren Cash-Runway bis Mitte 2025 zu bestätigen,

unterstützt durch einen noch disziplinierteren Fokus auf unser

Kostenmanagement in 2024."

Ausgewählte Geschäftsentwicklungen

Prophylaktische Impfstoffe

Durchführung eines breiten mRNA-Impfstoffprogramms der zweiten Generation,

gemeinsam mit GSK

CureVac führt sein breites klinisches Entwicklungsprogramm für

prophylaktische Impfstoffe in Zusammenarbeit mit GSK fort. Positive

vorläufige Daten für COVID-19 und Grippe, die Anfang 2023 veröffentlicht

wurden, bestätigten die Leistungsfähigkeit der firmeneigenen

mRNA-Technologieplattform. Alle gemeinsam getesteten Kandidaten basieren auf

CureVacs mRNA-Gerüst der zweiten Generation, das eine verbesserte

intrazelluläre mRNA-Translation für frühe und starke Immunantworten

erreichen soll.

Saisonales Grippe-Programm

Am 1. November gab CureVac bekannt, dass der erste Teilnehmer im Phase

2-Teil der laufenden Phase 1/2-Studie für die saisonale Grippe geimpft

wurde. Dies erfolgte nach der Auswahl eines vielversprechenden

Impfstoffkandidaten auf Grundlage positiver Daten einer Phase

1-Zwischenanalyse, wie am 12. September bekanntgegeben. Der potenziell

differenzierte, multivalente Kandidat kodiert für Antigene, die auf alle von

der WHO empfohlenen Grippestämme abgestimmt sind. Er wurde aus dem Phase

1-Teil der Studie ausgewählt, in dem eine umfassende Reihe multivalenter,

modifizierter mRNA-Impfstoffkandidaten für die saisonale Grippe mit bis zu

acht separaten mRNA-Konstrukten pro Kandidat bei 270 jungen Erwachsenen

zwischen 18 und 50 Jahren in unterschiedlichen Dosierungen verglichen wurde.

Vorläufige Sicherheitsdaten der Phase 1 ergaben in allen getesteten

Dosisstufen keine Sicherheitsbedenken für die multivalenten Kandidaten. Die

beobachteten humoralen Immunantworten bestätigten die Auswahl des

bevorzugten Kandidaten für die weitere Bewertung in Phase 2. In Phase 2 wird

der ausgewählte Kandidat bei jüngeren und älteren Erwachsenen in

unterschiedlichen Dosierungen im Vergleich zu zugelassenen saisonalen

Grippe-Vergleichsimpfstoffen für die jeweilige Altersgruppe getestet. Die

Daten werden 2024 erwartet.

COVID-19-Programm

Die Rekrutierung für die laufende Phase 2-Studie für COVID-19 wurde mit 427

randomisierten Teilnehmern abgeschlossen, nachdem die Impfung des ersten

Teilnehmers im August 2023 bekannt gegeben wurde. Die Studie untersucht die

Sicherheit und Immunogenität verschiedener einzelner Booster-Impfungen für

zwei modifizierte mRNA-COVID-19-Impfstoffkandidaten: Der monovalente

Kandidat CV0601 kodiert für das Spike-Protein der Omikron-Variante BA.4-5,

der bivalente Kandidat CV0701 kodiert sowohl für das Spike-Protein der

Omikron-Variante BA.4-5 als auch für das des ursprünglichen

SARS-CoV-2-Virusstamms. Die Impfstoffkandidaten werden mit einem

zugelassenen bzw. genehmigten bivalenten mRNA-COVID-19-Impfstoff verglichen.

Vorläufige Phase 2-Daten, die für Anfang 2024 erwartet werden, werden das

Design einer zulassungsrelevanten Phase 3-Studie vervollständigen, die im

Jahr 2024 beginnen soll. Es wird erwartet, dass die Phase-3-Studie einen

aktualisierten Impfstoffkandidaten und einen Vergleichsimpfstoff gemäß dem

neuesten COVID-19-Behandlungsstandard umfasst.

Onkologie

Erweiterung der Aktivitäten im Bereich Onkologie mit mRNA-Krebsimpfstoffen

CureVac setzt seine Strategie fort, die nächste Generation zielgerichteter

mRNA-basierter Krebsimpfstoffe auf Basis differenzierter Technologien zur

Antigen-Identifizierung kombiniert mit CureVacs mRNA-Gerüst der zweiten

Generation zu entwickeln. Die Strategie besteht aus zwei Ansätzen: 1) Der

Entwicklung von "Off-the-shelf"-Krebsimpfstoffen auf Basis von

Tumorantigenen, die in gleicher Form bei verschiedenen Krebsarten auftreten

und 2) der Entwicklung vollständig personalisierter Krebsimpfstoffe, die auf

einem individuellen Tumorprofil eines Patienten basieren.

Klinisches Off-the-shelf-Programm für Glioblastom

CureVacs Phase 1-Studie bei Patienten mit reseziertem Glioblastom befindet

sich im Zeitplan ohne dosislimitierende Toxizität. Die Studie ist bis zur

dritten Dosisstufe fortgeschritten, nachdem im Juni 2023 der erste Patient

mit dem multiepitopen Krebsimpfstoffkandidaten CVGBM geimpft worden ist.

Die offene Studie untersucht die Sicherheit und Verträglichkeit von CVGBM

bei bis zu 54 Patienten mit neu diagnostiziertem und operativ reseziertem

MGMT unmethyliertem Glioblastom oder Astrozytom mit molekularer Signatur

eines Glioblastoms. CVGBM verfügt über eine einzelne unmodifizierte mRNA,

die für acht Epitope kodiert, die von bekannten tumorassoziierten Antigenen

mit nachgewiesener Immunogenität im Glioblastom stammen. Eine erste

Datenauswertung wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwartet.

Weitere Informationen unter clinicaltrials.gov ( NCT05938387).

Präklinische Forschung in der Onkologie

CureVac hat kürzlich präklinische Studien vorgestellt, die die Wirksamkeit

eines Multiepitop-mRNA-Krebsimpfstoffkonstrukts gegen Tumore in einem

Melanom-Mausmodell belegen. Die Daten unterstützen die Evaluierung von

CVGBM, dem Multiepitop-Krebsimpfstoffkandidaten von CureVac, der derzeit in

einer Phase 1-Studie bei Patienten mit reseziertem Glioblastom getestet

wird. Die präklinischen Daten wurden auf der 11th International mRNA Health

Conference vorgestellt, die von CureVac vom 31. Oktober bis 2. November 2023

in Berlin veranstaltet wurde.

Ein Multiepitop-mRNA-Konstrukt, das für zehn Epitope kodiert, die von der

murinen Melanom-Zelllinie B.16.F10 stammen, wurde an Mäusen getestet. In der

Studie wurden drei 5-g-Dosen von LNP-formulierter B.16-mRNA angewendet, die

in wöchentlichen Abständen intramuskulär verabreicht wurden. Die an Tag 21

gewonnenen Daten bestätigten eine starke Induktion von CD8+ und

CD4+T-Zell-Antworten, die Epitope über das gesamte Multiepitop-Konstrukt

hinweg erkannten. Die durchschnittliche Überlebenszeit der Tiere verlängerte

sich bei den behandelten Mäusen auf 30,9 Tage, verglichen mit 23,2 Tagen bei

einer Gruppe, die mit formulierter Kontroll-mRNA geimpft wurde.

Die starke Aktivierung von T-Zellen ist besonders ermutigend und relevant,

da das B16.F10-Tumormodell als Zytokin-defizientes "kaltes" Tumormodell

charakterisiert wird, das nur eine sehr geringe Immunzellinfiltration und

Resistenz gegen Checkpoint-Inhibitoren aufweist. Die Daten deuten darauf

hin, dass die Einzeltherapie des Multiepitops B.16 mRNA-Konstrukt eine

robuste T-Zell-Aktivierung in der Tumormikroumgebung erzeugte, wodurch das

Tumorwachstum gehemmt und die Überlebenszeit im verwendeten präklinischen

Modell verlängert wurde.

The RNA Printer® in der Onkologie

The RNA Printer®, CureVacs ganzheitliche Lösung für die integrierte und

automatisierte Herstellung von mRNA-Impfstoffen und -Therapeutika in

GMP-Qualität, hat mit Erhalt der Herstellungslizenz für eine mRNA im

Krebsimpfstoffentwicklungs-Programm zur Unterstützung der

Onkologie-Strategie von CureVac den ersten Meilenstein in einem laufenden

regulatorischen Prüfverfahren erreicht.

The RNA Printer® wurde für die Herstellung kleiner Mengen in einem

automatisierten Prozess entwickelt und soll die schnelle und flexible

Bereitstellung von klinischem Studienmaterial unterstützen, um neue Antigene

screenen und in klinische Studien bringen zu können. Die behördliche Prüfung

für eine fortgeschrittene Zulassung eines vollständig formulierten

Impfstoffkandidaten ist derzeit im Gange. Die Erweiterung der

Herstellungslizenzen um eine sogenannte Rahmenlizenz wird schließlich eine

größere regulatorische Freiheit und Flexibilität bei der Herstellung

verschiedener mRNA-Krebsimpfstoffkandidaten ermöglichen.

Schutz Geistiger Eigentumsrechte

In den letzten 23 Jahren hat CureVac proprietäre Grundlagentechnologie im

Zusammenhang mit der Konzeption sowie mit der Verabreichung und der

Herstellung von mRNA entwickelt, die maßgeblich zu der Entwicklung sicherer

und wirksamer COVID-19-Impfstoffe beigetragen hat.

CureVac macht seine Schutzrechte in Rechtsstreitigkeiten gegen

Pfizer/BioNTech in Deutschland, den USA und Großbritannien geltend. In

Deutschland geht es um acht Schutzrechte. Das Landgericht Düsseldorf hat am

28. September eine Entscheidung über die Verletzung von vier der acht Rechte

vertagt, bis die von BioNTech erhobenen Anfechtungen zur Gültigkeit durch

die zuständigen Patentämter bewertet worden sind.

CureVac betrachtet die Vertagung als ein positives Ergebnis, da deutsche

Gerichte Verletzungsverfahren in der Regel nur dann verzögern, um eine

Entscheidung über die Gültigkeit eines Schutzrechts abzuwarten, wenn das

betroffene Schutzrecht tatsächlich als verletzt angesehen wird. Die

Vertagung der Entscheidung über die Rechtsverletzung hat keinen Einfluss auf

die zu erwartende Beurteilung der Gültigkeit und spiegelt auch keine

Vorabbewertung der Gültigkeit wider, die nur von den zuständigen und

technisch qualifizierten Patentbehörden festgestellt werden kann.

In den USA wurde ein Prozesstermin für den 1. Oktober 2024 bestätigt. Der

U.S. District Court for the Eastern District of Virginia wird über

Verletzung, Gültigkeit und Schadenersatz in einem einzelnen

Geschworenenverfahren entscheiden. In den USA läuft CureVacs Gegenklage

gegen die von Pfizer/BioNTech im Juli 2022 eingereichte Feststellungsklage

unter zehn seiner U.S.-Patente.

CureVac ist der früheste Pionier in der mRNA-Technologie und ein Wegbereiter

von Innovationen im mRNA-Bereich. Dementsprechend müssen CureVacs Rechte am

geistigen Eigentum in Form einer fairen Vergütung anerkannt und respektiert

werden, um in die Weiterentwicklung der mRNA-Technologie sowie in die

laufende Entwicklung neuer Klassen transformativer Medikamente reinvestieren

zu können.

Veränderung im CureVac-Management

Nach drei Jahren im CureVac-Vorstand wird CureVacs Chief Business und Chief

Commercial Officer Dr. Antony Blanc das Unternehmen am Ende seiner

Vertragslaufzeit zum 30. November 2023 verlassen. Während der Suche nach

einem Nachfolger wird der Vorstandsvorsitzende von CureVac, Dr. Alexander

Zehnder, das Business Development and Commercial Team leiten.

Dr. Blanc kam 2020 zu CureVac. Er trug maßgeblich zum Wachstum und zur

Verpartnerung des Unternehmens während der herausfordernden Zeit der

Pandemie und darüber hinaus bei. Dies beinhaltet z.B. den Ausbau der

Zusammenarbeit mit GSK für prophylaktische Impfstoffe oder die Übernahme von

Frame Cancer Therapeutics. Das Unternehmen möchte sich bei ihm bedanken und

wünscht ihm für seine nächsten Schritte alles Gute.

Telefonkonferenz und Webcast in englischer Sprache

Einwahldaten zur Teilnahme an der Telefonkonferenz:

Deutschland: 0800 182 0040 (Festnetz), 0800 184 4713 (Mobiltelefon)

International: +1-201-389-0921

U.S. Toll-Free: +1-877-407-0989

Der Live-Webcast-Link kann über den Bereich Newsroom/Events auf der

CureVac-Website abgerufen werden: https://www.curevac.com/newsroom/events/

Die entsprechenden Präsentationsfolien werden kurz vor Beginn des Webcast

veröffentlicht. Ein Audiomitschnitt des Webcast wird nach der Veranstaltung

auf eben dieser Website zur Verfügung gestellt.

Finanzbericht für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate 2023

Cash-Position

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich Ende

September 2023 auf EUR464,1 Mio. im Vergleich zu EUR495,8 Mio. Ende 2022. In den

ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurde der Mittelabfluss im Wesentlichen

für Zahlungen im Zusammenhang mit laufenden Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten, für Aufwendungen für die GMP-IV-Produktionsanlage

sowie für den Kauf von Rohmaterialien verwendet. Dieser Rückgang wurde

teilweise durch Finanzierungstätigkeiten kompensiert.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beliefen sich in den drei und neun Monaten zum 30.

September 2023 auf EUR16,5 Mio. und EUR31,2 Mio., was einem Anstieg um EUR5,3 Mio.

und einem Rückgang um EUR24,5 Mio. bzw. 47,3% und 44,0% gegenüber EUR11,2 Mio.

und EUR55,7 Mio. für die gleichen Zeiträume im Jahr 2022 entspricht.

Der Rückgang in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr ist

hauptsächlich auf niedrigere Umsätze aus den beiden

GSK-Kooperationsvereinbarungen zurückzuführen, da die Unternehmen vereinbart

haben, sich auf die größeren Indikationen zu konzentrieren. Infolgedessen

wurden für die neun Monate bis zum 30. September 2023 Gesamterlöse in Höhe

von EUR28,7 Mio. im Zusammenhang mit der GSK-Kooperation erzielt, verglichen

mit EUR52,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus waren die Umsatzerlöse

im Vorjahr höher, da ein wesentlicher Teil des Meilensteins im Zusammenhang

mit dem Beginn der klinischen Grippestudie in Panama Teil der Umsatzerlöse

war.

Operatives Ergebnis

Der operative Verlust belief sich auf EUR54,0 Mio. und EUR186,2 Mio. für die

drei und neun Monate bis zum 30. September 2023, was einem Anstieg um EUR1,6

Mio. und EUR58,3 Mio. gegenüber EUR52,4 Mio. und EUR127,9 Mio. für die gleichen

Zeiträume im Jahr 2022 entspricht.

Das operative Ergebnis wurde von mehreren wesentlichen Faktoren beeinflusst,

die hauptsächlich mit dem Abschluss unserer Bemühungen um einen Impfstoff

der ersten Generation für COVID-19 zusammenhängen:

* Die Umsatzkosten sanken vor allem aufgrund geringerer Abschreibungen auf

Rohstoffe. Darüber hinaus wurden die ersten neun Monate des Jahres 2022

durch zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Ende der

CMO-Aktivitäten für den COVID-19-Impfstoff der ersten Generation

belastet.

* Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen vor allem

aufgrund verstärkter Aktivitäten in Projekten im Bereich

Infektionskrankheiten und Onkologie sowie der Entwicklung der

Belegschaft. Die ersten neun Monate 2022 wurden durch die Auflösung

einer ausstehenden CRO-Rückstellung in Höhe von EUR36,8 Mio. positiv

beeinflusst. Darüber hinaus wurden die Forschungs- und

Entwicklungskosten in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 durch

einen einmaligen Nettogewinn aus einer Änderung der Rückstellung für die

Vertragsbeendigung positiv beeinflusst, was in erster Linie darauf

zurückzuführen ist, dass GSK vom Unternehmen zugesagte Kapazitäten bei

einem CMO übernahm.

* In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 wurden sonstige Erträge durch

eine einmalige Vergütung von GSK in Höhe von EUR32,5 Mio. für die

Erstattung von Vorauszahlungen und Produktionsaufbautätigkeiten bei

einem CMO positiv beeinflusst.

Finanzergebnis (Finanzielle Erträge und Aufwendungen)

Das Nettofinanzergebnis für die drei und neun Monate zum 30. September 2023

belief sich auf EUR5,3 Mio. und EUR12,7 Mio., bzw. einen Anstieg um EUR0,6 Mio.

und EUR5,2 Mio. gegenüber EUR4,7 Mio. und EUR7,5 Mio. für die gleichen Zeiträume

im Jahr 2022. Dazu trugen vor allem Zinserträge aus Geldanlagen bei.

Verlust vor Steuern

Der Verlust vor Steuern betrug EUR48,7 Mio. und EUR173,5 Mio. für die drei und

neun Monate zum 30. September 2023, verglichen mit EUR47,7 Mio. und EUR120,4

Mio. in den gleichen Zeiträumen des Jahres 2022.

Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf

dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit

mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses

vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von

CureVacs proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von optimierter

mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der

entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von

Erkrankungen bekämpft werden können. Im Juli 2020 ging CureVac eine

Partnerschaft mit GlaxoSmithKline plc (GSK) ein, um gemeinsam neue Produkte

im Bereich der prophylaktischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auf

Basis der mRNA-Technologie der zweiten Generation von CureVac zu entwickeln.

Diese Zusammenarbeit wurde später für die Entwicklung von

COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation und modifizierten

mRNA-Impfstofftechnologien erweitert. Auf der Grundlage seiner firmeneigenen

Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische Pipeline in den

Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien,

Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut.

CureVac N.V. hat ihren Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt

mehr als 1.100 Mitarbeiter an weiteren Standorten in Deutschland, den

Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden

Sie unter www.curevac.com.

CureVac Medien und Investor Relations Kontakt

Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications und Investor

Relations

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"

im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995

darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen,

Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V.

und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac

Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate

Services GmbH, CureVac RNA Printer GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac

Netherlands B.V. (nachfolgend "das Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen,

die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung

der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungskandidaten des

Unternehmens und der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne,

der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums. In einigen Fällen können

Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie "antizipieren",

"beabsichtigen", "glauben", "schätzen", "planen", "anstreben", "projizieren"

oder "erwarten", "können", "werden", "würden", "könnten", "potentiell",

"beabsichtigen" oder "sollten", dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen

Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen

Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem

Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie

sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und

anderen variablen Umständen, einschließlich negativer weltweiter

wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität

auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten,

der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische

Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der

behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und

Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit,

Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der aktuellen und geplanten

Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden

Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, die

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die

Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu

bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom

Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der

Patienten zu sorgen, Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der

Auswirkungen von Wechselkursen, oder anderen Faktoren. Solche Risiken und

Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die

Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu

verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des

Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen

übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen

zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen

öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des

Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website

der SEC unter www.sec.gov abrufen.

Cash and Condensed Consolidated Profit and Loss Data

(in EUR millions) December September

31, 2022 30, 2023

Cash and Cash Equivalents 495.8 464.1

Three months

ended September

30,

(in EUR millions) 2022 2023

Revenue 11.2 16.5

Cost of Sales, Operating -63.6 -70.5

Expenses & Other Operating

Income

Operating Result -52.4 -54.0

Financial Result 4.7 5.3

Pre-Tax Loss -47.7 -48.7

Nine months

ended September

30,

(in EUR millions) 2022 2023

Revenue 55.7 31.2

Cost of Sales, Operating -183.6 -217.4

Expenses & Other Operating

Income

Operating Result -127.9 -186.2

Financial Result 7.5 12.7

Pre-Tax Loss -120.4 -173.5

---------------------------------------------------------------------------

