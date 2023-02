EQS-News: CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an (deutsch)

CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an

Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Finanzierung

06.02.2023 / 22:05 CET/CEST

CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an

TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA - 6. Februar 2023 - CureVac N.V. (Nasdaq:

CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue

Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA)

entwickelt, gab heute bekannt, dass es in einem öffentlichen

Zeichnungsangebot 200 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien anbieten will.

Darüber hinaus plant CureVac, den Zeichnern eine 30-Tage-Option für den

Erwerb von bis zu weiteren 15% der Anzahl der Stammaktien zu gewähren, die

im Rahmen des Angebots zu den gleichen Bedingungen verkauft werden.

Sämtliche Aktien werden von CureVac N.V. verkauft. Das Angebot unterliegt

den Marktbedingungen sowie weiteren Bedingungen. Es kann nicht gewährleistet

werden, ob und wann das Angebot abgeschlossen werden kann, und es gibt keine

Angaben bezüglich der tatsächlichen Größe noch bezüglich der Bedingungen des

Angebots.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, und SVB Securities LLC fungieren als

Book-Runner für das vorgeschlagene Angebot. Van Lanschot Kempen (USA) Inc.

fungiert als Lead Manager für das geplante Angebot.

Das Angebot erfolgt gemäß einer automatisch gültigen Registrierungserklärung

in Formular F-3, das am 17. September 2021 bei der U.S. Securities and

Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde. Das Angebot darf nur mittels

eines Basisprospekts und eines zugehörigen Nachtrags erfolgen. Exemplare

davon sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar oder können

bei Goldman Sachs & Co. LLC angefordert werden, zu Händen: Prospectus

Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Tel: +1-866-471-2526,

Fax: +1 212-902-9316 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com;

Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520

Madison Avenue, New York, New York 10022, Tel: +1 877821-7388, E-Mail:

Prospectus_Department@Jefferies.com ; und SVB Securities LLC, zu Händen:

Syndicate Department, 53 State Street, 40th floor, Boston, MA 02109, Tel: +1

800 808-7525, Durchwahl: -6105, E-Mail: syndicate@svbsecurities.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch dürfen diese

Wertpapiere nicht in einem Staat oder innerhalb einer Gerichtsbarkeit

verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder

ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den

Wertpapiergesetzen des entsprechenden Staates oder der entsprechenden

Gerichtsbarkeit ungesetzlich wären.

Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf

dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit

mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses

vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von

CureVacs proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von optimierter

mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der

entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von

Erkrankungen bekämpft werden können. Im Juli 2020 ging CureVac eine

Partnerschaft mit GlaxoSmithKline plc (GSK) ein, um gemeinsam neue Produkte

im Bereich der prophylaktischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auf

Basis der mRNA-Technologie der zweiten Generation von CureVac zu entwickeln.

Diese Zusammenarbeit wurde später für die Entwicklung von

COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation und modifizierten

mRNA-Impfstofftechnologien erweitert. Auf der Grundlage seiner firmeneigenen

Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische Pipeline in den

Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien,

Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut.

CureVac N.V. hat ihren Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt

mehr als 1.000 Mitarbeiter an weiteren Standorten in Deutschland, den

Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden

Sie unter www.curevac.com.

CureVac Investor Relations Kontakt

Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications und Investor

Relations

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com

CureVac Medienkontakt

Bettina Jödicke-Braas, Manager Communications

CureVac, Tübingen

T: +49 7071 9883-1087

bettina.joedicke-braas@curevac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"

im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995

darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen,

Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V.

und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac

Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate

Services GmbH, CureVac RNA Printer GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac

Netherlands B.V. (nachfolgend "das Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen,

die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung

der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungskandidaten des

Unternehmens und der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne,

der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums. In einigen Fällen können

Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie "antizipieren",

"beabsichtigen", "glauben", "schätzen", "planen", "anstreben", "projizieren"

oder "erwarten", "können", "werden", "würden", "könnten", "potentiell",

"beabsichtigen" oder "sollten", dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen

Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen

Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem

Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie

sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und

anderen variablen Umständen, einschließlich negativer weltweiter

wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität

auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten,

der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische

Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der

behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und

Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit,

Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der aktuellen und geplanten

Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden

Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, die

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die

Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu

bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom

Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der

Patienten zu sorgen, und Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der

Auswirkungen von Wechselkursen oder anderen Faktoren. Solche Risiken und

Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die

Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu

verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des

Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen

übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen

zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen

öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des

Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website

der SEC unter www.sec.gov abrufen.

