EQS-News: Cosmo und Hyundai Pharm geben die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung für Winlevi® in Korea bekannt (deutsch)

Cosmo und Hyundai Pharm geben die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung für Winlevi® in Korea bekannt

Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Vereinbarung

Cosmo und Hyundai Pharm geben die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung

für Winlevi® in Korea bekannt

22.06.2023 / 06:15 GMT/BST

Dublin, Irland & Seoul, Korea - 22. Juni 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V.

(SIX: COPN, XETRA: C43) ("Cosmo") und Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd.

("Hyundai Pharm") gaben heute die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung

für Winlevi® (Clascoterone) Crème 1% in der Republik Korea bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Hyundai Pharm von Cassiopea, einer

Tochtergesellschaft von Cosmo, das exklusive Recht zur Registrierung und

Vermarktung von Winlevi® in der Republik Korea. Cosmo wird exklusive

Lieferantin des Produkts sein. Cassiopea wird eine Vorabzahlung erhalten,

zusätzlich zu möglichen Meilensteinen bei der Zulassung und den Verkäufen

sowie den üblichen zweistelligen Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

Winlevi® wurde von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA)

als neuartiges Medikament mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die

topische Behandlung von Akne bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen. Es ist

der erste topische Androgenrezeptor-Hemmer seiner Klasse, der die androgene

Hormonkomponente der Akne bekämpft, und es ist der erste neue

Wirkmechanismus bei Akne, der seit 40 Jahren von der FDA zugelassen wurde.

Winlevi® wurde im November 2021 von Sun Pharma in den USA auf den Markt

gebracht und ist laut Daten von IQVIA bereits das am häufigsten

verschriebene topische Markenmedikament gegen Akne in den USA. Über 13'000

US-Ärzte haben Winlevi® bisher verschrieben. Basierend auf den erfolgten

Verschreibungen ist Winlevi® eine der erfolgreichsten US-Markteinführungen

im Bereich der topischen Aknebehandlung in den letzten 15 Jahren.

Bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Akne hat sich gezeigt, dass

die allgemein empfohlene und häufig verwendete topische Retinoid-Therapie

bei asiatischen Patientinnen besonders häufig zu Hautreizungen führt.

Darüber hinaus hat die begrenzte Verfügbarkeit von Behandlungsoptionen, die

speziell auf Androgene abzielen, zur Verwendung von oralen Diuretika wie

Spironolacton oder oralen Kontrazeptiva geführt. Allerdings haben

koreanische Patienten aufgrund der systemischen Wirkungen dieser

Behandlungen eine Präferenz für alternative Optionen geäussert, was zu einer

ungedeckten Nachfrage führte. Mit dieser Lizenzvereinbarung will Hyundai

Pharm besagten ungedeckten medizinischen Bedarf decken, indem es eine neue

Behandlungsoption für männliche und weibliche Akne-Patienten in Südkorea

anbietet.

Basierend auf Daten von HIRA (Health Insurance Review and Assessment

Service) - einer staatlichen Behörde, welche für die Überprüfung, Bewertung

und Preisgestaltung der Gesundheitsleistungen zuständig ist, die vom

nationalen Krankenversicherungssystem abgedeckt werden - wurde die Zahl der

Akne-Patienten in Korea 2021 mit 109'684 angegeben, was einem Marktwachstum

von 2.4% in den letzten fünf Jahren entspricht.

Diana Harbort, President der Dermatology Division von Cosmo, sagte: «Wir

freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Hyundai Pharm. Ihre starke

Expertise in Korea gibt uns grosses Vertrauen in ihre Fähigkeit, die

Zulassung zu erhalten und Winlevi® zu vermarkten. Der Erfolg von Winlevi® in

den USA hat uns die Möglichkeit gegeben, die besten Partner in jeder Region

auszuwählen und das Produkt letztendlich mehr Patienten rund um den Globus

zugänglich zu machen.»

SangJoon Lee, Chief Executive Officer von Hyundai Pharm, sagte: «Wir freuen

uns, durch die Lizenzvereinbarung mit Cosmo und ihrer Tochtergesellschaft

Cassiopea eine strategische Partnerschaft zu etablieren. Wir haben uns immer

dafür eingesetzt, neue Möglichkeiten zu finden, um die Lebensqualität

koreanischer Patienten zu verbessern. Wir haben keinen Zweifel daran, dass

das innovative neue Medikament Winlevi®, das seinen Wert bereits auf dem

US-Markt unter Beweis gestellt hat, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung

der Lebensqualität von Akne-Patienten in Korea leisten wird.»

Finanzkalendar

Halbjahresbericht 2023 26. Juli 2023

Investor Access, Paris 9.-10. Oktober 2023

Jefferies London Healthcare Konferenz 2023 14.-16. November 2023

CF&B Communication European Midcap Event, Genf 1.-2. Dezember 2023

Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch

Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das

mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs

erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche

Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine

Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens:

www.cosmopharma.com

Über Hyundai Pharm

Hyundai Pharm ist ein börsenkotiertes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in

Seoul, Südkorea, und ist seit fast 60 Jahren in der Pharmaindustrie tätig.

Hyundai Pharm verfügt über integrierte Kompetenzen in den Bereichen

Arzneimittelentwicklung, klinische Forschung, Zulassungs-Angelegenheiten,

Herstellung, Vertrieb und Marketing. Durch globale Kooperationen hat Hyundai

Pharm Therapeutika in verschiedenen Behandlungsbereichen, die auf

Hormon-Mechanismen abzielen, auf dem koreanischen Markt eingeführt. Das

Unternehmen ist in Geschäftsbereichen tätig, die sich auf die Verbesserung

der Lebensqualität konzentrieren, darunter Behandlungen für androgenetische

Alopezie, Hormontherapie für die Wechseljahre und andere Bereiche.

http://www.hyundaipharm.co.kr/english/index.jsp

Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

Kontakt:

Hazel Winchester

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70, hwinchester@cosmopharma.com

Hyundai Pharm

Chi-yong Kim

Chief Financial Officer Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd.

Tel: +82 2 2600 3860, cykim@hdpharm.co.kr

