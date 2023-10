EQS-News: Cosmo und Hikma unterzeichnen Lizenzvertrag für Winlevi® in 17 Ländern des Nahen Ostens und Nordafrika (deutsch)

Cosmo und Hikma unterzeichnen Lizenzvertrag für Winlevi® in 17 Ländern des Nahen Ostens und Nordafrika

Cosmo und Hikma unterzeichnen Lizenzvertrag für Winlevi® in 17 Ländern des

Nahen Ostens und Nordafrika

02.10.2023 / 06:00 GMT/BST

Dublin, Irland - 2. Oktober 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») und Hikma Pharmaceuticals PLC (LSE: HIK) (NASDAQ

Dubai: HIK) (OTC: HKMPY) («Hikma») gaben heute die Unterzeichnung einer

Lizenzvereinbarung für Winlevi® (Clascoterone) Creme 1% in der Region Naher

Osten/Nordafrika (Middle East and North Africa, MENA) bekannt (Königreich

Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten, Marokko, Algerien, Tunesien, Sudan, Irak,

Libanon, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Kuwait, Oman, Bahrain, Jemen,

Libyen und Syrien).

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Hikma von Cassiopea, einer

Tochtergesellschaft von Cosmo, das exklusive Recht, Winlevi® in 17 Ländern

des Nahen Ostens und Nordafrikas zu registrieren und zu vermarkten.

Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von USD 750'000 sowie

potenzielle zulassungs- und umsatzbezogene Meilensteinzahlungen. Cassiopea

wird exklusive Lieferantin des Produkts zu einem Preis sein, der sich nach

dem Nettoumsatz richtet.

Winlevi® wurde von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA)

als neuartiges Medikament mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die

topische Behandlung von Akne bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen. Es ist

der erste topische Androgenrezeptor-Hemmer seiner Klasse, der die androgene

Hormonkomponente der Akne bekämpft, und ist der erste neue Wirkmechanismus

bei Akne, der seit 1982 von der FDA zugelassen wurde. Winlevi® wurde im

November 2021 von Sun Pharma in den USA eingeführt und wurde gemäss Daten

von IQVIA rasch zum meistverschriebenen topischen Aknemedikament in den USA.

Mehr als 15'000 US-Gesundheitsdienstleister haben Winlevi® bis heute

verschrieben, was 88% aller Gesundheits-dienstleister im

Dermatologie-Bereich entspricht. Gemessen an den Verschreibungen war Winlevi®

eine der erfolgreichsten US-Markteinführungen im Bereich der topischen Akne

in den letzten 15 Jahren.

Aufgrund der überwiegend jungen Bevölkerung (ca. 55% der Bevölkerung sind

unter 301 Jahre alt) gilt Akne gilt in der MENA-Region als eine der

häufigsten Hautkrankheiten in der MENA-Region. Die Vereinbarung gewährt

Hikma die Exklusivrechte für die Vermarktung von Winlevi® in den

MENA-Märkten, einschliesslich Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten

Arabischen Emiraten, die etwa 75% des gesamten Akne-Marktes in der

MENA-Region ausmachen.2

Hikma ist das drittgrösste Pharmaunternehmen in der MENA-Region. Das

Unternehmen ist seit mehr als 40 Jahren in der Region tätig und verfügt über

ein fundiertes Fachwissen, eine umfangreiche lokale Produktionsbasis sowie

eine starke und erfahrene Vertriebsmannschaft mit rund 2'000 Mitarbeitern.

Hikma zeigt eine starke Leistung auf dem Dermatologiemarkt in der

MENA-Region und gehört zu den Top-10-Unternehmen in diesem Therapiebereich.

Diana Harbort, President der Dermatology Division von Cosmo, sagte: «Wir

freuen uns über die Zusammenarbeit mit Hikma. Ihre grosse Erfahrung bei der

Kommerzialisierung in der MENA-Region gibt uns grosses Vertrauen in ihre

Fähigkeit, Winlevi® erfolgreich zu registrieren und zu vermarkten. Wir

freuen uns, dass mehr Akne-Patientinnen und -Patienten auf der ganzen Welt

Zugang zu Winlevi® haben werden».

Mazen Darwazah, Hikma's Executive Vice Chairman und President der

MENA-Region, sagte: «Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Cosmo, welche

unseren Patientinnen und Patienten in der MENA-Region diese neuartige

dermatologische Behandlung ermöglicht. Winlevi® verfügt über eine

einzigartige Wirkungsweise, bei der es auf die Akne-Hormone in der Haut

abzielen kann. Diese Partnerschaft stärkt unser Dermatologie-Portfolio, ein

wichtiges Therapiegebiet für Hikma. Sie ermöglicht es uns auch, den Zugang

der Patientinnen und Patienten zu differenzierten Arzneimitteln in der

Region zu verbessern und eine bessere Gesundheit in greifbare Nähe zu

rücken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cosmo».

Finanzkalendar

Investor Access, Paris 9.-10. Oktober 2023

Jefferies London Healthcare Konferenz 2023 14.-16. November 2023

CF&B Communication European Midcap Event, Genf 5. Dezember 2023

Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®,

Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die

Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den

weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das mit Hilfe künstlicher Intelligenz

potenzielle Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann. Das Unternehmen verfügt

ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere

Informationen über Cosmo und seine Produkte besuchen Sie bitte

www.cosmopharma.com

Über Hikma

(LSE: HIK) (NASDAQ Dubai: HIK) (OTC: HKMPY) (Rating: BBB-/stable S&P und

BBB-/positive Fitch).

Hikma trägt jeden Tag dazu bei, dass Millionen von Menschen auf der ganzen

Welt eine bessere Gesundheit erreichen können. Seit mehr als 45 Jahren

entwickeln wir hochwertige Arzneimittel und machen sie den Menschen, die sie

brauchen, zugänglich. Wir sind ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in

Grossbritannien und lokaler Präsenz in Nordamerika, dem Nahen Osten und

Nordafrika (MENA) sowie in Europa. Wir nutzen unser einzigartiges Wissen und

unsere Erfahrung, um modernste wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative

Lösungen zu verwandeln, die das Leben von Menschen verbessern. Wir

engagieren uns für unsere Kunden und die Menschen, für die sie sorgen. Durch

kreatives Denken und praktisches Handeln versorgen wir sie mit einer breiten

Palette von Markenarzneimitteln und Generika ohne Markennamen. Gemeinsam

tragen unsere 8'800 Kolleginnen und Kollegen dazu bei, eine gesündere Welt

zu gestalten, die alle unsere Gemeinschaften bereichert. Wir sind ein

führender Lizenzpartner und tragen über unsere Risikokapitalsparte dazu bei,

innovative Gesundheitstechnologien für Menschen auf der ganzen Welt

verfügbar zu machen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.hikma.com.

Kontakte:

Cosmo

Hazel Winchester,

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

Hikma

Susan Ringdal EVP, Strategic Planning Mona Abdallah Senior

and Global Affairs +44 (0)20 7399 Director, MEAN Communications

2760/ +44 7776 477050 +962 6 5802900

[1]Uk-investors@hikma.uk.com 1. [1]MBAbdallah@Hikma.com 1.

mailto:Uk-investors@hikma.uk.com mailto:MBAbdallah@Hikma.com

1 Youth at the Centre of Government Action, A Review of the Middle East and

North Africa; Juni 2022.

2 IQVIA data MAT August 2023.

Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Riverside 2, Sir John Rogerson's

Dublin 2 Dublin

Irland

Telefon: + 353 1 817 0370

E-Mail: info@cosmopharma.com

Internet: https://www.cosmopharma.com/

ISIN: NL0011832936

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1738659

