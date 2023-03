EQS-News: Cosmo kündigt Gebietserweiterungs-Vereinbarung für Lumeblue(TM) (Methylenblau MMX(TM)) mit China Medical System Holdings an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cosmo Pharm":

Cosmo kündigt Gebietserweiterungs-Vereinbarung für Lumeblue(TM) (Methylenblau MMX(TM)) mit China Medical System Holdings an

^

Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Vereinbarung

Cosmo kündigt Gebietserweiterungs-Vereinbarung für Lumeblue(TM) (Methylenblau

MMX(TM)) mit China Medical System Holdings an

30.03.2023 / 06:00 GMT/BST

---------------------------------------------------------------------------

Dublin, Irland - 30. März 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») gab heute die Gebietserweiterung der

Lizenzvereinbarung für Lumeblue(TM) mit China Medical System Holdings Limited

(«CMS») (SEHK: 867) bekannt. Die Erweiterung geht über die bestehenden

Lizenzgebiete (Grosschina einschliesslich des chinesischen Festlands,

Hongkong, Macao und Taiwan) hinaus und schliesst mehrere Länder der Region

«Pan-Asien» ein. Dazu gehören die folgenden Länder in Zentral-, Ost-,

Südost- und Südasien:

Zen- Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan,

trala- Usbekistan

sien

Östli- Republik Korea, Mongolei

ches

Asien

Südo- Brunei Darussalam, Kambodscha, Indonesien, Demokratische

stasi- Volksrepublik Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur,

en Thailand, Timor-Leste, Vietnam

Südli- Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Iran (Islamische Republik),

ches Malediven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Asien

Diese Gebietserweiterung folgt auf die erfolgreichen Ergebnisse der

klinischen Phase III-Studie mit Lumeblue(TM) in China. Cosmo wird auch in

diesen Regionen weiterhin exklusive Herstellerin von Lumeblue(TM) sein.

Erfolgreiche klinische Phase-III-Studie für Lumeblue(TM) in China:

Im Dezember 2022 gab Cosmo die erfolgreiche klinische Phase-III-Studie mit

Lumeblue(TM) in China bekannt, die von ihrem Partnerunternehmen China Medical

System Holdings Limited (CMS) (867.HK) durchgeführt wurde. Bei der Studie

handelte es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte

Studie (Placebo ist in diesem Fall der Behandlungsstandard), die unter Guter

Klinischer Praxis (Good Clinical Practice, GCP) an 22 Standorten in ganz

China durchgeführt wurde.

Die Studie erreichte den primären Endpunkt mit sehr hoher statistischer

Signifikanz. Alle Einzelheiten sind der entsprechenden Medienmitteilung

aufgeführt.

CMS hat den Zulassungsantrag (New Drug Application, NDA) im Dezember 2022

eingereicht und im Q1 2023 die Bestätigung erhalten, dass er akzeptiert

wurde.

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: «Wir freuen uns, diese

Partnerschaft mit CMS weiter auszubauen und zu stärken mit dem Ziel,

Lumeblue(TM) für mehr Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt verfügbar

zu machen. Darmkrebs ist einer der häufigsten bösartigen Tumore im

Verdauungstrakt, mit einer hohen Inzidenz, einer hohen Sterblichkeitsrate

und einem schlechten Krankheitsverlauf weltweit. Wir freuen uns daher sehr

auf die Zusammenarbeit mit CMS, um Lumeblue(TM) in diese Regionen zu bringen.»

Über Lumeblue(TM) (Methylenblau MMX(TM), ein von der Europäischen Medizinagentur

EMA zugelassenes, verschreibungspflichtiges Arzneimitte)

Lumeblue® ist ein orales Diagnostikum. Bei der Tablette handelt es sich um

eine lokal freigesetzte, vitale Farbstoffformulierung, die auf der von Cosmo

patentierten Multi-Matrix (MMX)-Technologie beruht, die die Abgabe des

Wirkstoffs direkt in den Dickdarm ermöglicht. Die Struktur der Tablette

ermöglicht die kontrollierte Freisetzung des Farbstoffs im gesamten

Dickdarm. Der Methylenblau-Farbstoff wirkt als Kontrastverstärker und erhöht

den Kontrast zwischen kolorektalen Läsionen und gesunder Schleimhaut. Dies

ermöglicht dem Endoskopiker eine bessere Visualisierung und Erkennung der

kolorektalen Läsionen. Dies wiederum bringt den klinischen Vorteil mit sich,

dass gefährliche neoplastische Läsionen wie Adenome oder kolorektale

Karzinome besser erkannt werden.

Das Medikament wurde am 21. August 2020 nach einer erfolgreichen globalen

Phase-III-Studie in Europa zugelassen. Im Februar 2021 lizenzierte Cosmo die

Rechte für die EU (sowie für die Schweiz, das Vereinigte Königreich, die

EWR-Länder und Mexiko) an Alfasigma S.p.A.

Finanzkalender

Ordentliche Generalversammlung 2023 26. Mai 2023

Halbjahresresultat 2023 27. Juli 2023

Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch

Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das

mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs

erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche

Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine

Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens:

www.cosmopharma.com

Kontakt:

Hazel Winchester,

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

Some of the statements in this press release may be forward-looking

statements or statements of future expectations based on currently available

information. Such statements are naturally subject to risks and

uncertainties. Factors such as the development of general economic

conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events,

changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual

events or results to be materially different from those anticipated by such

statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or

implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such

statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate

companies be liable to anyone for any decision made or action taken in

conjunction with the information and/or statements in this press release or

for any related damages.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Riverside 2, Sir John Rogerson's

Dublin 2 Dublin

Irland

Telefon: + 353 1 817 0370

E-Mail: info@cosmopharma.com

Internet: https://www.cosmopharma.com/

ISIN: NL0011832936

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1596365

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1596365 30.03.2023 GMT/BST

°