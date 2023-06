EQS-News: Cosmo gibt Zulassung von Cortiment® in Japan bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cosmo Pharm":

Cosmo gibt Zulassung von Cortiment® in Japan bekannt

Cosmo gibt Zulassung von Cortiment® in Japan bekannt

28.06.2023 / 06:15 GMT/BST

Dublin, Irland - 28. Juni 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass Partnerin Ferring

Pharmaceuticals («Ferring») die Zulassung für Cortiment® (Budesonid 9 mg

MMX-Tabletten) in Japan von der japanischen Behörde für Arzneimittel und

Medizinprodukte (PMDA) erhalten hat. Die ersten Verkäufe von Cortiment® in

Japan werden voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2023 beginnen.

Cortiment® wird eingesetzt, um eine aktive, leichte bis mittelschwere

Colitis ulcerosa (UC) unter Kontrolle zu bringen (Remission) und kann

helfen, die Symptome zu lindern. UC ist eine Form der entzündlichen

Darmerkrankung (IBD), die zu Entzündungen und Geschwüren im Dickdarm führt.

Die Entzündung beeinträchtigt die normale Funktion des Dickdarms und

verursacht häufig Krämpfe, Blähungen, Durchfall, Blutungen, Müdigkeit,

Gewichtsverlust und häufigen Stuhlgang, was auch die Lebensqualität stark

beeinträchtigen kann. Jüngsten Daten zufolge liegt die Prävalenz von UC in

Japan bei schätzungsweise 0,1-0,2 % der Gesamtbevölkerung, was Japan zu

einem der grössten IBD-Märkte der Welt macht.

Cortiment® enthält Budesonid, ein Kortikosteroid, welches hauptsächlich

topisch entzündungshemmend wirkt und nur geringe systemische Effekte hat. Es

handelt sich um eine einmal täglich einzunehmende, orale

Retardtablettenformulierung mit 9 mg Budesonid pro Tablette, die nur auf

Rezept erhältlich ist. Cortiment® nutzt die MMX®-Multi-Matrix-Technologie

von Cosmo und ist so konzipiert, dass der Wirkstoff präzise im Zielorgan

(dem Dickdarm) freigesetzt und kontrolliert über die gesamte Länge des

Dickdarms verteilt wird.

Cortiment® wurde von Cosmo entwickelt und wird weltweit von Ferring

vertrieben, mit Ausnahme der USA, wo es von Bausch vertrieben wird.

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo Pharmaceuticals, kommentiert: «Wir sind

sehr erfreut über den neuen Erfolg, den unsere Partnerin Ferring

Pharmaceuticals mit Cortiment® erzielt hat. Cortiment® ist jetzt in 81

Ländern zugelassen und in 3 zusätzlichen Ländern zur Zulassung beantragt,

was es zu einem echten weltweiten Franchise zum Wohle der Patientinnen und

Patienten macht.»

Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und

Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter

Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der

Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur

Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo

entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern

vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®,

Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch

Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM), das

mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs

erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche

Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine

Produkte besuchen Sie bitte www.cosmopharma.com

