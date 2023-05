EQS-News: CopyBank bietet deutschen Anleger:innen eine neue erfolgreiche Copy-Trading-Strategie (deutsch)

CopyBank bietet deutschen Anleger:innen eine neue erfolgreiche Copy-Trading-Strategie

CopyBank bietet deutschen Anleger:innen eine neue erfolgreiche

Copy-Trading-Strategie

Berlin, Deutschland--(Newsfile Corp. - Freitag, 5. Mai 2023) -

Der Investment-Management-Dienst CopyBank bietet eine neue

erfolgreiche Copy-Trading-Strategie für deutsche Anleger:innen.

Besonders interessant ist der

"Multibagger"-Investment-Management-Dienst der CopyBank, mit dem

Anleger:innen von gut zusammengestellten Portfolios profitieren

können. Ebenso bermerkenswert: die Premium-Konten von CopyBank

zählen zu den Top-Strategieanbietern auf cTrader Copy.

CopyBank bietet ebenfalls Copy-Trading-Services. Damit können

Neueinsteiger die Trades erfolgreicher Händler kopieren und von

deren Expertise lernen.

Cannot view this image? Visit:

Trading-Strategien von CopyBank auf cTrader Copy

Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie hier:

CopyBank bietet seinen Nutzer:innen einen Einlagenschutz der

Extraklasse; getrennte Bankkonten und die Einhaltung aller

europäischen Regulierungen sorgen dafür, dass die Gelder der

Nutzer:innen jederzeit sicher sind.

Interessierte Anleger:innen können sich unter copybank.com für

ein Demo-Portfolio anmelden, um die Funktionen der Plattform und

die verfügbaren Investitionsmöglichkeiten zu erkunden. CopyBank

will Anleger in ihrer Handlungsfähigkeit stärken und ihnen

helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

"Wir sind stolz darauf, den Investment-Management-Dienst von

CopyBank anzubieten und unseren Nutzer:innen die bestmögliche

Erfahrung zu bieten", sagt Aaron J. Lindberg, CEO von CopyBank.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CopyBank

123 Main Street

Berlin, Deutschland

+49 (0) 123-777-7890

contact@copybank.com

