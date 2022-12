EQS-News: CompuGroup Medical erwirbt 20-prozentige Beteiligung an New Line und tritt in internationales Datengeschäft ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

CompuGroup Medical erwirbt 20-prozentige Beteiligung an New Line und tritt in internationales Datengeschäft ein

Koblenz: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), eines der weltweit

führenden

E-Health-Unternehmen, erwirbt 20 Prozent der Anteile der italienischen New

Line RdM Società Benefit S.p.A. (New Line) und stärkt damit seine Stellung

am italienischen Datenmarkt. Die Investition stellt für CGM einen ersten

Grundstein bei der Erschließung internationaler Märkte mit innovativen

Datenlösungen dar.

Das Unternehmen New Line wurde im Jahr 1981 gegründet und bietet seinen

Klienten kundenspezifische Verkaufsanalysen an. Als erfahrener Anbieter im

Bereich von pharmazeutischen Marktdaten konnte New Line das Panel an

kooperierenden Apotheken, die ihre Verkaufsdaten zur Analyse bereitstellen,

stetig ausweiten, sodass dieses aktuell 12.000 Apotheken umfasst. Die immer

präziser werdenden Marktdaten und Lösungen haben in den letzten Jahren zu

einer stetig und signifikant wachsenden Kundenbasis für New Line sowohl im

Sektor von Pharmaunternehmen als auch im der Verbrauchergesundheitsbranche

und der Pflege geführt.

Nachdem CGM bereits seit mehreren Jahren mit New Line kooperiert, festigt

das Unternehmen durch die Investition sowohl die Partnerschaft mit New Line

als auch den Eintritt in internationale Datenmärkte. Nach der Akquisition

von INSIGHT Health im Mai dieses Jahres stellt die Transaktion für CGM einen

weiteren Meilenstein in Bestrebungen des Unternehmens dar, sich zu einem

führenden europäischen Anbieter von Gesundheitsdaten zu entwickeln.

"Dass sich ein so großes und erfahrenes Unternehmen wie CGM als

Anteilseigner bei New Line einbringt, sehen wir als Bestätigung des

Potenzials, dass in unseren datenbasierten Lösungen steckt. Die

Partnerschaft wird uns erlauben, unser starkes Wachstum in bestehenden und

auch neuen Märkten voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

INSIGHT Health und CGM, um unseren international agierenden Kunden weitere

Mehrwerte anbieten zu können", so Gabriele Pierani, Präsident und CEO von

New Line.

Dr. Eckart Pech, geschäftsführender Direktor Consumer and Health Management

Information Systems bei CGM, äußert sich ebenfalls sehr zufrieden mit der

Transaktion. "Mit unserem Investment in New Line machen wir einen weiteren

wichtigen Expansionsschritt und stärken unsere strategische Position am

Markt von datenbasierten Lösungen im Gesundheitswesen. Die Partnerschaft mit

New Line und der Zugang zum pharmazeutischen Markt in Italien wird es uns

ermöglichen, eine umfangreiche Abdeckung des europäischen

Gesundheitsdatenmarkts anzubieten."

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und

erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von EUR 1,025 Mrd. Die

Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und

organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren,

Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen

für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen

Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.

Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis

mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und

sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit

eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist

CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten

Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig

wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

