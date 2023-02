EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: CGM mit zweistelligem Umsatzwachstum in 2022 - starke Prognose für 2023 unterstreicht Mittelfristziele (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

* Konzernumsatz wächst in 2022 um 10 % auf EUR 1.130 Mio.

* Organisches Wachstum von 4,1 % gegenüber starkem Vorjahr, 6,3 %

bereinigt um Vorjahres-Sondereffekte

* Anstieg der wiederkehrenden Umsätze von 10 % spiegelt Resilienz des

Geschäftsmodells wider

* Starke Performance im Praxisgeschäft und hervorragender Auftragseingang

im Krankenhaussegment

* Fundament gelegt für weiteres Wachstum im Geschäft mit Datenlösungen

* Jahresprognose für 2023 zeigt deutliche Fortschritte in Richtung

Mittelfristziele

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit

führenden E-Health-Anbieter, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück.

Die positive Entwicklung in allen Segmenten ist das Ergebnis einer starken

Performance sowie der attraktiven Wachstumschancen und der Investitionen im

Gesundheitssektor aufgrund laufender Digitalisierungsinitiativen. Der

Konzernumsatz stieg im Jahr 2022 um 10 % auf EUR 1.130 Mio. Euro. Diese

Entwicklung unterstreicht den eingeschlagenen strategischen Weg hin zu

nachhaltigem, profitablem Wachstum, bei dem sich die Investitionen

auszahlen. Die bereinigte EBITDA-Marge des Jahres 2022 ist nach wie vor von

den strategischen Investitionen zur Beschleunigung der Digitalisierung im

Gesundheitswesen beeinflusst, während das bereinigte EBITDA um 4 % auf ein

neues Rekordniveau anstieg. Die Qualität der Umsätze, die sich im Anteil

wiederkehrender Umsätze widerspiegelt, lag bei starken 65 %. Die

wiederkehrenden Umsätze stiegen um 10 %, was das robuste Geschäftsmodell von

CGM unterstreicht.

CGM erreicht strategische Meilensteine im Jahr 2022

CGM hat im Laufe des Jahres 2022 in mehreren strategischen Bereichen

Forstschritte erzielt und die Weichen für weiteres Wachstum sowie eine

deutliche Ergebnissteigerung.

Das Segment der Arztinformationssysteme erzielte gute Fortschritte bei der

Umsetzung von staatlichen Initiativen in Europa. In Frankreich wurde der

Rollout der ersten Phase des Programms Ségur erfolgreich abgeschlossen und

in Deutschland, wo große Ausschreibungsprojekte gewonnen wurden, steht CGM

an der Spitze des Markttrends hin zu größeren Praxen. Auf dem US-Markt hat

CGM den ersten Schritt zur erwarteten Steigerung der Profitabilität

erreicht. Die Einführung von eMEDIX, das Drittanbieter ersetzt, wurde in der

zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgreich gestartet.

In Deutschland beschleunigt sich die Umsetzung des

Krankenhauszukunftsgesetzes. Zu Beginn des Jahres 2022 lag der

Auftragseingang von CGM im Zusammenhang mit der Regierungsinitiative zur

Modernisierung und Digitalisierung von Krankenhäusern bei EUR 25 Mio. Im

Laufe des Jahres stieg dieser Wert auf rund EUR 90 Mio. an. CGM erhöhte das

Umsatzziel im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz auf eine

Bandbreite von EUR 90 Mio. bis EUR 110 Mio., ein starker Beweis für die hohe

Marktrelevanz des CGM-Produktportfolios.

Im Segment Consumer & Health Management Information Systems wurden 2022

zahlreiche strategische Meilensteine erreicht. Nach der Übernahme und

erfolgreichen Integration von INSIGHT Health und der Einführung eines

gemeinsamen Produktangebots für Pharmaunternehmen innerhalb von nur acht

Wochen hat CGM den Eintritt in einen neuen Markt vorbereitet. Mit der

Übernahme einer 20-prozentigen Beteiligung an New Line mit Sitz in Italien

untermauert CGM das Bestreben, ein führender europäischer Anbieter für

Gesundheitsdaten-Lösungen zu werden.

"Obwohl 2022 ein herausforderndes Jahr war, hat CompuGroup Medical erneut

einen Rekord erzielt, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Wir sind

auf einem guten Weg, unsere Mittelfristziele zu erreichen und wir helfen

unseren Kunden dabei, von den Chancen der Digitalisierung im

E-Health-Bereich zu profitieren", sagte Michael Rauch, Sprecher der

Geschäftsführenden Direktoren und CFO der CompuGroup Medical. "Alle Segmente

haben für das Gesamtjahr 2022 eine starke Leistung erbracht, was die

Attraktivität unserer E-Health Lösungen und das Engagement unseres Teams für

unsere Kunden unterstreicht. Für 2023 erwarten wir anhaltendes Wachstum und

einen überproportionalen Ergebnisbeitrag."

Konzern: Umsatz und bereinigtes EBITDA mit attraktiver Entwicklung in 2022

Mit einer Steigerung von 10 % erreichte der Konzernumsatz EUR 1.130 Mio.

(Vorjahr: EUR 1.025 Mio.). Das organische Umsatzwachstum - d. h. bereinigt

um Konsolidierungs- und Währungseffekte - lag bei 4,1 %. Bereinigt um das

TI-Konnektor-Software-Upgrade aus dem Jahr 2021, betrug das organische

Umsatzwachstum 6,3 %. Das bereinigte EBITDA erreichte EUR 234 Mio., was

einem Wachstum von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einer

bereinigten EBITDA-Marge von 20,7 % entspricht (Vorjahr: 21,9 %). Die

Qualität der Umsätze, die sich am Anteil der wiederkehrenden Umsätze

widerspiegelt, war im gesamten Jahr 2022 von größeren Einmaleffekten geprägt

und lag mit 65 % stabil auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Das bereinigte

Ergebnis je Aktie (verwässert) betrug EUR 1,80 (Vorjahr: EUR 1,95). Der Free

Cashflow liegt mit EUR 69 Mio. am oberen Ende der aktualisierten

Gesamtjahresprognose von EUR 40 bis EUR 70 Mio.

Prognose 2023

CompuGroup Medical erwartet ein Jahr mit einer zügigen Umsetzung zahlreicher

Digitalisierungsprojekte und einem attraktiven organischen Wachstum, das

durch die Investitionsinitiative angetrieben wird. Für 2023 rechnet das

Unternehmen mit einem organischen Wachstum des Konzernumsatzes von etwa 5 %.

Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich EUR 260 bis EUR 300 Mio.

betragen.

Entwicklung 2022: Wachstum in allen Segmenten in 2022

Im Jahr 2022 stieg der Umsatz im Segment Ambulatory Information Systems um 6

% auf EUR 502 Mio. (Vorjahr: EUR 476 Mio.). Organisch stiegen die

Umsatzerlöse um 1 % gegenüber einem starken Vorjahr, in dem neue Module wie

die elektronische Gesundheitsakte und Impfzertifikate in der DACH-Region im

zweiten Halbjahr 2021 eingeführt wurden. Die wiederkehrenden Umsätze machten

77 % der Segmentumsätze aus, was einem Wachstum von 7 % gegenüber dem

Vorjahr entspricht und die anhaltende Stärke des Segments unterstreicht. Für

das Jahr 2023 erwartet CGM ein organisches Umsatzwachstum im mittleren

einstelligen Prozentbereich.

Im Segment Hospital Information Systems stieg der Umsatz im Jahr 2022 um 8 %

auf EUR 277 Mio. (Vorjahr: EUR 257 Mio.). Das organische Wachstum lag

gegenüber hohen Vorjahresvergleichswerten bei 3 %. Neben der anhaltenden

Nachfrage nach innovativen Technologien wie der G3-Plattform verzeichnete

CGM eine sehr gute Geschäftsentwicklung in Spanien und Polen. Die

wiederkehrenden Umsätze stiegen um 15 %, was einem Anteil von 69 % am

Gesamtumsatz entspricht. Für 2023 erwartet CGM für das Segment ein

organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen

Prozentbereich.

Eine starke Entwicklung wurde erneut im Segment Consumer & Health Management

Information Systems erzielt, in dem der Umsatz um 26 % auf EUR 220 Mio.

stieg, was einem organischen Wachstum von 12 % im Vergleich zu 2021

entspricht. Der um TI bereinigte organische Umsatz stieg um 4 %, und

spiegelt die durch die Makrokrise bedingte Zurückhaltung der Pharmaindustrie

wider. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 13 %, was einem Anteil am

Segmentumsatz von 32 % entspricht. Für CHS wird für 2023 ein organisches

Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich

erwartet.

Das Segment Pharmacy Information Systems erzielte ein sehr starkes

Umsatzwachstum von 10 % auf EUR 131 Mio. (Vorjahr: EUR 118 Mio.),

unterstützt durch Akquisitionseffekte in Italien. Das Segment erzielte ein

hervorragendes organisches Wachstum von 7 %, was vor allem durch die sehr

gute Geschäftsentwicklung in Italien getrieben wurde. Die wiederkehrenden

Umsätze im Segment PCS stiegen um 7 %, was einem Anteil von 64 % am

Gesamtumsatz entspricht. Für 2023 erwartet CGM ein organisches

Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Die vollständige Quartalsmitteilung ist auf der Website des Unternehmens

abrufbar unter

www.cgm.com/ir-publikationen.

Der Geschäftsbericht 2022 wird am 24. März 2023 veröffentlicht.

