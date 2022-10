EQS-News: Comet mit exzellenter Umsatzentwicklung im Q3 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Comet mit exzellenter Umsatzentwicklung im Q3

^

Comet Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Comet mit exzellenter Umsatzentwicklung im Q3

20.10.2022 / 06:30 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Trading Update drittes Quartal 2022

* Nettoumsatz von CHF 164.8 Mio. in Q3/22, CHF 432.3 Mio. nach 9M/22

* Book-to-Bill-Verhältnis von 1.14 zum Ende Q3/22

* Guidance für das Gesamtjahr 2022 bestätigt

Dank der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleiterausrüstungen erreichte

Comet in Q3/22 einen erfreulichen Nettoumsatz von CHF 164.8 Mio. (15.5%

höher als in Q2/22). Der Nettoumsatz der ersten neun Monate betrug CHF 432.3

Mio. Diese Wachstumsdynamik zeugt von der anhaltend robusten Nachfrage nach

Comet Produkten sowie von der laufenden Abarbeitung rekordhoher

Auftragsbestände.

Auftragseingang und Book-to-Bill-Verhältnis entwickelten sich gut in Q3/22,

obwohl in der Halbleiterausrüstungsindustrie eine gewisse Vorsicht zu

beobachten war. Kurzfristige Unsicherheiten - ausgelöst durch geopolitische

Spannungen, Inflationsdruck und Engpässe in der Lieferkette - spiegelten

sich in Q3/22 in einer moderateren Auftragslage wider. Comets Book-to-Bill

von 1.14 trägt jedoch zum weiterhin hohen Auftragsbestand bei.

In Q3/22 konzentrierte sich Comet darauf, ihre Kunden trotz Engpässen in der

Lieferkette zuverlässig zu bedienen. Das Unternehmen erholte sich zwar

teilweise, aber noch nicht vollständig, von den negativen Auswirkungen der

restriktiven COVID-19-Massnahmen auf die Verkäufe in China. Zudem kündigte

Comet eine Verdoppelung der Produktion am Standort Penang, Malaysia, an, um

die globalen Kunden in Zukunft weiter zuverlässig mit Matchboxen bedienen zu

können. Mit dieser Erweiterung wird das Vertrauen in das erwartete

langfristige, strukturelle Wachstum der Halbleiterindustrie unterstrichen.

Comet ist in einer hervorragenden Ausgangsposition, um die zu erwartende

steigende Nachfrage weltweit zu decken.

Ausblick

Die Wachstumstreiber für den Halbleiter- und Elektronikmarkt sind intakt.

Der Markt für Luft- und Raumfahrt befindet sich unverändert auf einem

robusten Erholungspfad nach der Pandemie, während es der Automobilindustrie

noch an Momentum fehlt.

Kurzfristig haben sich die wirtschaftlichen Aussichten eingetrübt. Jüngste

Daten deuten auf eine Verlangsamung bei Investitionen in Fertigungsanlagen

für Halbleiter, was die Visibilität bezüglich der Nachfrage nach Comet

Produkten für die Halbleiterindustrie verringert. In diesem Marktumfeld

konzentriert sich Comet auf ihre langfristigen Wachstumschancen und bleibt

konsequent bei der Umsetzung ihrer Fokusstrategie, der Erfüllung der

Kundennachfrage und der weiteren Verbesserung ihrer Rentabilität.

Gleichzeitig geht das Unternehmen die Herausforderungen proaktiv an, welche

von angespannten Lieferketten und geopolitischen Unsicherheiten ausgelöst

wurden.

Basierend auf dem hohen Auftragsbestand und der regen Nachfrage nach ihren

Produkten und Lösungen bestätigt Comet die Prognose für das Gesamtjahr 2022.

Das Unternehmen peilt einen Nettoumsatz in der Bandbreite von CHF 580 bis

610 Mio. und eine EBITDA-Marge zwischen 21% und 23% an.

-Ende-

Kontakte

Medien Investoren / Analysten

Ines Najorka Ulrich Steiner

VP Group Communications VP Investor Relations & Communication

T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95

[1]ines.najorka@comet.ch [1]ulrich.steiner@comet.ch

1. mailto:ines.najorka@comet.ch 1. mailto:ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

16. November 2022 Kapitalmarkttag

2. März 2023 Jahresergebnis 2022

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer

Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie.

Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig

effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen

kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie

sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren

Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten

vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 500

davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland,

Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene

Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.

Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Comet Holding AG

Herrengasse 10

3175 Flamatt

Schweiz

Telefon: +41 31 744 90 00

E-Mail: info@comet.tech

Internet: www.comet.tech

ISIN: CH0360826991

Valorennummer: 36082699

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1467567

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1467567 20.10.2022 CET/CEST

°