EQS-News: Comet ernennt neuen Chief Information Officer (deutsch)

Comet ernennt neuen Chief Information Officer

09.06.2023 / 06:30 CET/CEST

Der Verwaltungsrat von Comet hat Robert Leindl zum Chief Information Officer

und Mitglied des Executive Committee ernannt. Er wird diese Position ab dem

1. August 2023 übernehmen. In dieser Funktion wird Robert Leindl für die

Führung der globalen Informationstechnologie (IT)-Organisation und für die

Leitung von Initiativen zur digitalen Innovation und Transformation

verantwortlich sein.

Robert Leindl (1966), deutscher Staatsangehöriger, bringt mehr als 20 Jahre

Führungserfahrung in der Halbleiterindustrie mit zu Comet. Er verfügt über

Erfahrung in der Leitung von Projekten in komplexen High-Tech- und

Engineering-Umgebungen auf globaler Ebene, einschliesslich Mergers &

Acquisitions (M&A) und grosser Transformationsprojekte. Zuletzt war Robert

Leindl als CIO bei Infineon Technologies AG tätig, wo er die Digitalisierung

und Transformation gestaltete. Davor hatte er mehrere leitende Positionen

inne, darunter Head of Post-Merger Integration, VP of Corporate Channel

Sales und VP of Operations.

Robert Leindl hat einen Abschluss in Elektrotechnik und

Informationstechnologie der Technischen Universität München (TUM).

Stephan Haferl, CEO von Comet, kommentierte die Ernennung mit den Worten:

"Wir freuen uns sehr, Robert Leindl bei Comet begrüssen zu dürfen. Seine

langjährige Erfahrung mit der digitalen Transformation in der

Halbleiterindustrie und sein umfassendes Verständnis von Operations und

Vertrieb werden unsere ambitionierte Wachstumsstrategie weiter stärken."

Kontakt

Dr. Ulrich Steiner

VP Investor Relations & Sustainability

T +41 31 744 99 95

[1]ulrich.steiner@comet.ch

1. mailto:ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

28. Juli 2023 Halbjahresergebnis 2023

19. Oktober 2023 Trading Update Q3

9. November 2023 Kapitalmarkttag

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer

Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie.

Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren

Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig

effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen

kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie

sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren

Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten

vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 700 Mitarbeitende, rund 600

davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland,

Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene

Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA.

Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Comet Holding AG

Herrengasse 10

3175 Flamatt

Schweiz

Telefon: +41 31 744 90 00

E-Mail: info@comet.tech

Internet: www.comet.tech

ISIN: CH0360826991

Valorennummer: 36082699

Börsen: SIX Swiss Exchange

