EQS-News: Clemens Markstein wird CEO von Baloise in der Schweiz (deutsch)

Basel, 28. April 2023. Der Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG hat den

52-jährigen Clemens Markstein zum neuen CEO von Baloise in der Schweiz und

Konzernleitungsmitglied der Baloise Gruppe ernannt. Er wird seine Rolle per

1. Juli 2023 antreten. Clemens Markstein folgt auf Michael Müller, der das

Amt als CEO der Baloise Gruppe von Gert De Winter übernimmt.

Clemens Markstein stiess 2009 als Leiter Produktmanagement

Unternehmenskunden zur Geschäftsleitung des Konzernbereichs Schweiz von

Baloise. Seit Mai 2017 ist er Leiter Operations & IT. Der 52-jährige

Deutsche studierte an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen

und bildete sich im Rahmen eines Management Programms an der Wharton

Business School und an der Universität St. Gallen in den Bereichen

Strategie, Marketing und Finanzen weiter. 2016 absolvierte er ein Advanced

Management Programme an der Insead Business School in Fontainebleau,

Frankreich. Nach dem Studium startete er seine berufliche Laufbahn als

Berater bei der Boston Consulting Group in Stuttgart. In der Folge arbeitete

er in unterschiedlichen Rollen bei der Allianz in Deutschland und in der

Schweiz, bevor er zu Baloise wechselte.

Seit 2011 ist er Verwaltungsratsmitglied und seit 2019

Verwaltungsratspräsident des International Network of Insurance (INI). Das

INI ist das grösste weltweite Netzwerk von unabhängigen

Versicherungsgesellschaften und bietet seinen internationalen Kundinnen und

Kunden sowie Broker in insgesamt 150 Ländern

Nichtleben-Versicherungslösungen an. Seit 2018 ist Clemens Markstein zudem

Mitglied des Verwaltungsrats der Prevo-System AG.

Clemens Markstein hat sich in einem breiten Selektionsprozess gegen interne

und externe Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. «Aufgrund seiner

langjährigen Erfahrung in der Versicherungsbranche kennt Clemens Markstein

das Geschäft und insbesondere Baloise sowie die aktuellen Herausforderungen

sehr gut. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die richtige Person für diese

wichtige Position in der Schweiz gefunden haben», sagt Gert De Winter, CEO

der Baloise Gruppe. «Er kann auf den Stärken des Konzernbereichs aufbauen

und gleichzeitig mit seiner Expertise in Digitalisierung das Schweizer

Geschäft weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf, diesen Weg mit ihm

gemeinsam zu beschreiten.»

Clemens Markstein wird seine neue Rolle als CEO von Baloise in der Schweiz

per 1. Juli 2023 antreten. Der Beschluss zur Nachfolge dieser Position steht

unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht

FINMA.

