EQS-News: Clean Logistics SE: Clean Logistics SE erhält Neuaufträge zur Lieferung von Wasserstoff-Lkw (deutsch)

Clean Logistics SE: Clean Logistics SE erhält Neuaufträge zur Lieferung von Wasserstoff-Lkw

^

EQS-News: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Clean Logistics SE: Clean Logistics SE erhält Neuaufträge zur Lieferung von

Wasserstoff-Lkw

19.10.2022 / 11:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Clean Logistics SE erhält Neuaufträge zur Lieferung von Wasserstoff-Lkw

* Clean Logistics als Teil des Wasserstoff-Hubs in Neumünster schließt mit

namhaften Partnern eine Vereinbarung zur Lieferung von insgesamt sieben

Zero-Emission-Trucks

* Lieferung von drei Wasserstoff-Lkw an Speditionsunternehmen in Speyer

und Herzogenaurach

Hamburg, 19. Oktober 2022: Die Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) wird

im Rahmen des H2-Logistik-Hubs in Neumünster, Schleswig-Holstein, insgesamt

sieben Zero-Emission-Trucks an ihre Projektpartner liefern. Entsprechende

Liefervereinbarungen wurden unterzeichnet. Die Auslieferung der Lkw ist für

das erste Halbjahr 2023 geplant.

Der Initiative der Logistik Initiative Schleswig-Holstein e. V. gehören

neben Clean Logistics und der Hypion GmbH namhafte Unternehmen wie die EDEKA

Handelsgesellschaft Nord (Neumünster), EDEKA AG (Hamburg), Ernst Krebs

(Neumünster), F.A. Kruse jun. (Brunsbüttel), Herbert Voigt (Neumünster) und

Netto Marken-Discount (Standort Henstedt-Ulzburg) an. Clean Logistics wird

als Enabler durch die Konvertierung von dieselbetriebenen Bestandsfahrzeugen

der Projektpartner zu emissionsfreien Trucks mit wasserstoffelektrischem

Antrieb einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Initiative leisten. Ziel

dieses Innovationsclusters ist der Aufbau eines nachhaltigen

wasserstoffbasierten Drehkreuzes für den Güterverkehr in Neumünster. Von der

Produktion von grünem Wasserstoff in der Region über die Distribution des

Gases über eine leistungsfähige Tankstelleninfrastruktur bis hin zur

eigentlichen Nutzung in der Transport- und Logistikbranche wird ein

wirtschaftlich tragfähiges Gesamtsystem durch das Netzwerk aufgebaut.

Clean Logistics wird hierzu sieben konventionell mit Dieselaggregaten

betriebene Sattelzugmaschinen (40-Tonner) auf emissionsfreien

Wasserstoffantrieb konvertieren. Dazu werden alle Verbrenner-Elemente

entfernt und durch einen batterieelektrischen Brennstoffzellenantrieb

ersetzt. Die umzubauenden Fahrzeuge werden in den nächsten Wochen am

Standort Winsen erwartet.

Zudem hat Clean Logistics Lieferverträge mit der Spedition Hans Wormser AG

in Herzogenaurach, Bayern, und der Spedition Pflaum GmbH in Speyer,

Rheinland-Pfalz, zur Lieferung von einem bzw. zwei Lkw geschlossen. Die von

konventionellen Dieselantrieb auf emissionsfreien Wasserstoffantrieb

konvertierten Sattelzugmaschinen sollen ebenfalls im ersten Halbjahr 2023 an

die Kunden übergeben werden.

Clean Logistics hat damit insgesamt Aufträge über 12 Fahrzeuge erhalten, die

vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Rahmen des ersten

Förderaufrufs zur Richtlinie über die Förderung von Nutzfahrzeugen mit

alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und

Ladeinfrastruktur (KsNI-Richtlinie) bewilligt wurden. Bereits im April 2022

hatte Clean Logistics einen Liefervertrag für Wasserstoff-Lkw mit der

DEVK-Tochter hylane geschlossen. Damit lag die Bewilligungsquote für von

Clean-Logistics-Kunden eingereichten Anträgen bei sehr guten 80 %.

Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics: "Mit der Wasserstoff-Initiative in

Neumünster gehen wir einen gehörigen Schritt und leisten einen Beitrag zur

Entwicklung und Etablierung eines wasserstoffbasierten Transport-Hubs mit

Vorbildcharakter in Deutschland. Es wird eine lokale Tankinfrastruktur mit

einer gleichzeitig gesicherten Abnahme des grünen Wasserstoffs durch

Fuel-Cell-Electric-Vehicle (FCEV) geschaffen. Eine Lösung, die durch ihre

Effizienz und Nachhaltigkeit auf ganzer Linie punktet. Wir verzeichnen auch

darüber hinaus eine starke Nachfrage nach unseren Lösungen. Der

Paradigmenwechsel in der Speditionsbranche nimmt weiter an Fahrt auf. In den

kommenden Monaten werden unsere emissionsfreien Fahrzeuge auch immer

häufiger im Tagesgeschäft von Spediteuren auf den Straßen Deutschlands zu

sehen sein."

Über Clean Logistics

Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) ist "Enabler" und

Technologieführer der Mobilitätswende von Nutzfahrzeugen. Als Produzent von

Zero-Emission-Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg

seine Kunden aus Transport, Logistik und Schwerlastverkehr in eine

emissionsfreie Zukunft. Dies wird durch die eine vollständige

Dekarbonisierung des Antriebs von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht.

Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von

Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in eigenen

Produktionsstätten gefertigt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre

Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten.

Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt

Clean Logistics SE die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und

langlebigen Lösungen.

Zur Clean Logistics SE gehören unter anderem die Tochterunternehmen E-Cap

Mobility GmbH, die für die Industrie elektrifizierte Prototypen, Kleinserien

und Konzepte entwickelt sowie auf batterie- und brennstoffzellenelektrische

Konversionen aller Mobilitätslösungen spezialisiert ist, und darüber hinaus

Clean Logistics Technology GmbH und XPANSE Drive Systems GmbH, die die

Entwicklungen der Serienfertigung von brennstoffzellenelektrischen

Mobilitätslösungen treiben.

Ansprechpartnerin bei Clean Logistics:

Leonie Behrens

Trettaustraße 32

21107 Hamburg

Telefon: +49 (0)162 2054744

E-Mail: press@cleanlogistics.de

Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien:

edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 90550554

E-Mail: ir@cleanlogistics.de

---------------------------------------------------------------------------

19.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Clean Logistics SE

Trettaustraße 32

21107 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 40 2320 532 00

E-Mail: info@cleanlogistics.de

ISIN: DE000A1YDAZ7

WKN: A1YDAZ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),

München; Paris

EQS News ID: 1466747

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1466747 19.10.2022 CET/CEST

°