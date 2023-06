EQS-News: Carlson Investments SE: Rekordverdächtige Finanzergebnisse 2022 (deutsch)

Carlson Investments SE: Rekordverdächtige Finanzergebnisse 2022

Warschau, Polen - 19. Juni 2023

CARLSON INVESTMENTS SE: Rekordverdächtige Finanzergebnisse 2022

Investment Highlights:

* Rekordverdächtiger Nettogewinn von 110.369.221,67 EUR, eine deutliche

Steigerung gegenüber 4.391.903,88 EUR im Vorjahr und Nettoumsatz und

ausgeglichene Einnahmen von 916.043,34 EUR, was eine deutliche Steigerung

gegenüber 571.123,66 EUR im Vorjahr darstellt.

* Erfolgreiche Fusion mit Carlson Tech Ventures Akciová spolenost,

Übergang des Unternehmens zu einer Europäischen Gesellschaft, Carlson

Investments SE.

* Strategische Zusammenarbeit mit Carlson Ventures International Limited

(CVI) und Carlson ASI Evig Alpha.

* Erwerb von 100% der Anteile an FSG Spóka Akcyjna, jetzt bekannt als

Carlson Ventures S.A., mit Fokus auf Investitionen in

Technologie-Start-ups im Spacetech und Deeptech in den USA und Asien.

* Erfolgreiche Erhöhung des Eigenkapitals des Unternehmens durch die

Ausgabe von 601,238 T-Aktien.

* Potenzielle Investition in Crispr Stem & Therapeutics Ltd., ein

israelisches Start-up, das ein patentiertes Stammzellprotokoll mit

CRISPR-Technologie entwickelt.

* Beginn des Betriebs der Paymiq Financial Group Ltd. im 4. Quartal, was

einen wichtigen Schritt in den Markt für Zahlungsinstitute darstellt.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=fac19c623116c761a8f132f0ecc49291

Bildtitel: Warschau, 13. Juni 2023, Carlson Investments SE, ein weltweit

gelisteter VC, ist stolz, seine Jahresergebnisse für 2022 bekannt zu geben.

Trotz eines herausfordernden Marktes hat das Unternehmen bedeutende

Fortschritte gemacht und sein Engagement für die Demokratisierung von

privaten Venture-Investitionen unterstrichen. Gegründet im Jahr 2003, agiert

Carlson Investment ohne zeitliche Beschränkungen, was ihn von Standard VCs

unterscheidet. Es bietet nahtlosen Zugang und Ausgang über mehrere Märkte

für Investoren aller Größen, mit über 30 spannenden Projekten in seinem

Portfolio. Dieses Jahr markierte einen Meilenstein in der Entwicklung des

Unternehmens mit bedeutenden Entwicklungsaktivitäten und strategischen

Akquisitionen, was zu einer erhöhten Profitabilität und beeindruckendem

Wertwachstum führte.

"Das Jahr 2022 war ein weiterer Meilenstein für uns in Bezug auf

strategische Entwicklung und Wertschöpfung", sagt Aleksander Gruszczyski,

Präsident des Vorstands. "Unsere kontinuierliche Arbeit zur Steigerung der

Profitabilität unserer Unternehmensgruppe sowie die Übernahme der FSG

Aktiengesellschaft, jetzt bekannt als Carlson Ventures S.A., hat stark zu

unserem Wachstum beigetragen."

Der Präsident des Vorstands, Aleksander Gruszczyski, bedankt sich bei den

Aktionären und dem Aufsichtsrat für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung im

vergangenen Jahr. Mit der robusten Erfahrung und Kompetenz des Carlson-Teams

ist er zuversichtlich in die Fähigkeit des Unternehmens, seine

Marktausweitung fortzusetzen und die Carlson-Gruppe weiterzuentwickeln.

Der vollständige Jahresbericht 2021/2022 ist auf der Website von CARLSON

INVESTMENTS SE verfügbar.

Über CARLSON INVESTMENTS SE

Carlson Investments SE, seit 2003 tätig, ist ein an der Warschauer Börse und

den Börsen Frankfurt, Stuttgart und München sowie auf der Gettex-Plattform

notiertes Unternehmen, das gegründet wurde, um Zugang zu

Risikokapital-Investitionsmöglichkeiten in Europa, Nordamerika und Asien zu

ermöglichen. mit besonderem Fokus auf Mittel- und Osteuropa.

Wir haben ein offenes Ende (keine zeitliche Begrenzung), es besteht keine

Notwendigkeit, wie bei herkömmlichen VCs unter Zeitdruck auszusteigen.

Einfacher Ein- und Ausstieg über einen der Märkte auch für Kleinanleger. Das

Unternehmen hat mehr als 30 vielversprechende Projekte in seinem Portfolio.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aleksander Gruszczyski aleksander@carlsonvc.com

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können als

"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten, die mit einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel

erkennbar an der Verwendung der Wörter "könnte", "wird", "sollte", "planen",

"erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",

"projizieren", "Ziel", oder "Target" oder der Negation dieser Wörter oder

anderen Variationen dieser Wörter oder vergleichbaren Terminologie.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,

Projektionen, Meinungen oder Plänen, die an sich erheblichen Risiken

unterliegen, sowie Unsicherheiten und Eventualitäten, die Änderungen

unterliegen. Es wird von CARLSON INVESTMENTS SE keine Zusicherung gemacht

oder wird gemacht, dass eine zukunftsgerichtete Aussage erreicht wird oder

sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-,

Finanzlage, Betriebsergebnisse und Aussichten können sich erheblich von

denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen projiziert oder

vorausgesagt werden. Weder CARLSON INVESTMENTS SE noch eine ihrer jeweiligen

verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung und

erwarten nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser Mitteilung

enthaltene Informationen öffentlich zu aktualisieren oder öffentlich zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Carlson Investments SE

Emilii Plater 49

00-125 Warsaw

Deutschland

Internet: https://www.carlsonvc.com

ISIN: PLHOTB000011

WKN: A0RNWQ

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

