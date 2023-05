EQS-News: Carbios soll Förderungen in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro vom französischen Staat aus dem Projekt France 2023 und der Region Grand-Est erhalten (deutsch)

Carbios soll Förderungen in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro vom französischen Staat aus dem Projekt France 2023 und der Region Grand-Est erhalten

Carbios soll Förderungen in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro vom

französischen Staat aus dem Projekt France 2023 und der Region Grand-Est

erhalten

Carbios soll Förderungen in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro vom

französischen Staat aus dem Projekt France 2023 und der Region Grand-Est [1]

zur Finanzierung des Baus der weltweit ersten Anlage für biologisches

Recycling von PET und zur Beschleunigung der F&E-Aktivitäten erhalten

* Die französische Regierung unterstützt im Rahmen des Projektes France

2023 Carbios und seine Partner mit 11,4 Millionen Euro zur Weiterführung

der Forschung und Entwicklung sowie der Innovationsarbeiten an seinen

enzymatischen Technologien

* Darüber hinaus soll Carbios im Rahmen desselben Projektes eine Förderung

in Höhe von 30 Millionen Euro vom französischen Staat und 12,5 Millionen

Euro von der Region Grand-Est, für den Bau der ersten industriellen

Anlage in Longlaville (54) erhalten; Zusage steht unter dem Vorbehalt

der Ratifizierung durch die Europäische Kommission

Clermont-Ferrand, Frankreich, 31. Mai 2023 (18:30 Uhr MEZ). Carbios

(Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und

Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff-

und Textilpolymeren, gibt heute bekannt, dass sein Projekt im Rahmen des

Investitionsplans France 2030 von der französischen Regierung für eine

Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro und von der Region Grand-Est für

Unterstützung in Höhe von 12,5 Millionen Euro ausgewählt wurde. Die

Umsetzung dieser Finanzierung steht unter Vorbehalt der Genehmigung der

staatlichen Beihilferegelung durch die Europäische Kommission und dem

nachfolgenden Abschluss nationaler Fördervereinbarungen. Im Zuge des

nationalen Aufrufs von ADEME [2], Bewerbungen zum Thema "Plastikrecycling"

einzureichen, wurde das Projekt von Carbios ausgewählt. Bei dem Projekt

handelt es sich um den Abschluss der Industrialisierung des einzigartigen

PET-Biorecyclingverfahrens des Unternehmens. Die Referenzanlage in

Longlaville in der Region Grand-Est wird die weltweit erste Anlage für

biologisches PET-Recycling sein und soll 2025 den Betrieb aufnehmen. Diese

Anlage ermöglicht es, die Produktion der beiden Grundbestandteile von PET,

PTA und MEG [3], die durch das Verfahren von Carbios gewonnen werden, nach

Frankreich zu verlagern.

Carbios gibt zusätzlich bekannt, dass es von der französichen Regierung im

Rahmen von France 2023 11,4 Millionen Euro erhalten hat, davon erhält

Carbios 8,2 Millionen Euro (5 Millionen Euro als rückzahlbare Vorschüsse)

und seine akademischen Partner INRAE [4], INSA [5] und CNRS [6] 3,4

Millionen Euro, über die gemeinsamen Dienstleistungs- und

Forschungseinheiten TWB [7] und TBI [8]. Mit diesen Mitteln kann die

Forschung zur Optimierung und kontinuierlichen Verbesserung der

Enzymtechnologien von Carbios weiter verfolgt werden.

Christophe Béchu, Minister für den ökologischen Wandel und den territorialen

Zusammenhalt Frankreichs: "Eine Verringerung der Plastikproduktion ist von

globaler Dringlichkeit und muss einhergehen mit einer drastischen

Einschränkung bei der Verwendung, aber auch mit einem verstärkten Recycling.

Seit vielen Jahren arbeiten öffentliche und private französische

Forschungsteams zusammen, um eine neue enzymatische Recycling-Technologie zu

entwickeln. Durch die Unterstützung des Baus der weltweit ersten

Biorecyclinganlage von Carbios fördert Frankreich die Industrialisierung des

Verfahrens von Carbios, das es ermöglichen wird, Abfälle zu verarbeiten, die

bislang nur schwer recycelt werden konnten."

Roland Lescure, Minister für Industrie in Frankreich: "Ich freue mich, zu

Beginn der Weltkunststoffkonferenz die staatliche Unterstützung für die

innovativen Projekte von Carbios zum enzymatischen Recycling von

Kunststoffen in Höhe von fast 54 Millionen Euro ankündigen zu können. Der

Bau der weltweit ersten enzymbasierten Kunststoffrecyclinganlage in

Frankreich ab 2023 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer

vollständigen Kreislaufwirtschaft für Plastik, die eine der größten

ökologischen Herausforderungen der nächsten zwei Jahrzehnte darstellt.

Dieses Projekt macht deutlich, dass der ökologische Wandel auch die Chance

auf eine grüne Reindustrialisierung unseres Landes bietet."

Bruno Bonnell, Generalsekretär für Investitionen in Frankreich, FRANCE 2030:

"Die Förderung durch France 2030 dient zwei Zielen: Zum einen soll

Frankreich eine innovative Lösung zur Aufbereitung von Kunststoffen

erhalten, und zum anderen soll das Geschäftsmodell von Carbios, das auf

Lizenzverkäufen beruht, international positioniert werden. Carbios ist ein

Unternehmen, dessen Entwicklung schrittweise von der öffentlichen Forschung

über die Gründung eines Start-ups bis hin zur Industrialisierung eines

technologischen Verfahrens erfolgte. Das ist ein Modell, das France 2030

explizit befürwortet und für das Carbios ein sehr schönes Beispiel ist."

Franck Leroy, Präsident der Region Grand-Est in Frankreich: "Ich bin

Emmanuel Ladent und den Teams von Carbios sehr dankbar, dass sie die Region

Grand-Est als Standort für die weltweit erste Anlage zur Herstellung von 100

prozentig biologisch recyceltem PET ausgewählt haben. Durch die

Unterstützung dieses Projekts trägt die Region aktiv zum Umweltschutz bei,

schafft gleichzeitig neue Arbeitsplätze und bietet somit einen echten

Mehrwert für Grand-Est. Für Longlaville ist dies ebenfalls eine

ausgezeichnete Nachricht und ich möchte sowohl dem Bürgermeister als auch

dem Präsidenten der Gemeinde meine Anerkennung aussprechen. Sie haben mit

der Unterstützung des Staates und der ADEME keine Mühen gescheut, um diesen

Standort Realität werden zu lassen. Die Referenzanlage von Carbios spiegelt

voll und ganz das Bestreben von Grand-Est wieder, eine der führenden

Regionen für PET-Kreislaufwirtschaft zu werden. Dieses Projekt stellt einen

weiteren Meilenstein beim Aufbau unseres Ökosystems dar."

Die Anlage wird den Vertrieb der ersten mit der Technologie von Carbios

hergestellten Einheiten an recyceltem PET sicherstellen und seinen Partnern

recyceltes PET zur Verfügung stellen, das die gleiche Qualität wie neues PET

haben wird. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, die im Einklang

mit dem angekündigten Beginn der Bauphase vor Jahresende bis Ende 2023

erwartet werden, soll die Anlage 2025 den Betrieb aufnehmen. In der

anschließenden Phase wird das Volumen schrittweise auf die volle Kapazität

hochskaliert. Insgesamt wird die Anlage 50.000 Tonnen PET-Abfälle im Jahr

verarbeiten können, was 2 Milliarden Flaschen oder 2,5 Milliarden

Lebensmittelverpackungen entspricht.

Emmanuel Ladent, Chief Executive Officer von Carbios: "Dank der bisherigen

Förderung durch den französischen Staat konnten wir die wirtschaftliche und

ökologische Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie in Clermont-Ferrand im

industriellen Maßstab demonstrieren. Die erneute Unterstützung durch die

ADEME und die Region Grand-Est ist entscheidend für den nächsten Schritt der

Industrialisierung, d.h. den Start des internationalen Einsatzes unserer

Verfahren. Unsere erste Anlage wird weltweit der Showroom für unsere

biologische PET-Recycling-Technologie sein, und wir sind sehr stolz darauf,

dass diese sich in Frankreich befindet. Ich möchte dem Aufsichtsrat von

Carbios und insbesondere seinem Vorsitzenden Philippe Pouletty für seine

entscheidende Rolle bei der Realisierung dieser ersten Anlage danken. "

Die Auswahl für die Finanzierung im Rahmen von France 2023 durch den

französischen Staat und der Region Grand-Est ergänzt die jüngste Ankündigung

der exklusiven, langfristigen Partnerschaft mit Novozymes [9], dem weltweit

führenden Enzymproduzenten. Diese zielt darauf ab, die Versorgung der Anlage

von Carbios in Longaville und künftiger Lizenzanlagen mit Enzymen zu

gewährleisten. Darüber hinaus hat Carbios vor kurzem einen Teil der

CITEO-Ausschreibung [10] für das Bioprecycling von mehrschichtigen

Lebensmittelverpackungen gewonnen und somit eine erste Bezugsquelle für

seine künftige Anlage gesichert.

France 2030 ist ein Investitionsplan von bisher ungekanntem Ausmaß. Um

Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Lage zu

versetzen, wettbewerbsfähig auf die ökologischen Herausforderungen zu

reagieren und in Zukunft nicht an Attraktivität zu verlieren, und um

künftige Spitzenkräfte in verschiedenen Fachbereichen zu fördern,

insbesondere im Sektor des ökologischen Wandels, werden 54 Milliarden Euro

investiert. Von der Grundlagenforschung über die Ideenfindung bis hin zur

Umsetzung eines neuen Produkts oder einer Dienstleistung unterstützt France

2030 den gesamten Lebenszyklus der Innovation bis hin zur

Industrialisierung.

Über Carbios

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen

entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und

Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt

Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit

verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch

Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie die Transition hin zu einer

Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien

für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das

Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und

Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das

Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige

Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die

Produktion aufnehmen.

Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios

wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-,

Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das

Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu

verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind

Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums.

On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines

Textilkonsortiums mit Carbios zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von

Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte

http://www.carbios.com/en

Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Informationen zu Carbios Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker : Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios wurde im Jahr 2011 von Truffle Capital gegründet. Aktionäre können

das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich

ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU)

investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in

Anspruch nehmen.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über

zukünftige Erwartungen enthalten, die auf derzeit verfügbaren Informationen

beruhen. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten,

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

erwarteten abweichen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die

sowohl im Universal-Registrierungsdokument, das bei der französischen

Börsenaufsichtsbehörde ("AMF") hinterlegt wurde, sowie im

Halbjahresfinanzbericht, der auf der Website des Unternehmens kostenlos zur

Verfügung steht, dargelegt wurden, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder

ein Teil dieser Risikofaktoren eintreten, haftet Carbios in keinem Fall für

Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den Informationen

und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für

damit verbundene Schäden.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten

zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung

ist die englische Fassung maßgebend.

[1] Die Bereitstellung dieser Mittel in Höhe von 42,5 Mio. EUR erfolgt

vorbehaltlich der Genehmigung der entsprechenden Beihilferegelung durch die

Europäische Kommission und des anschließenden Abschlusses nationaler

Beihilfevereinbarungen.

[2] Die französische Agentur für ökologischen Wandel

[3] PTA = purified terephthalic acid (gereinigte Terephthalsäure); MEG =

monoethylene glycol (Monoethylenglykol)

[4] French National Research Institute for Agriculture, Food and the

Environment (Nationales französisches Forschungsinstitut für Landwirtschaft,

Ernährung und Umwelt)

[5] French National Institute of Applied Sciences (Nationales französisches

Institut für angewandte Wissenschaften)

[6] French National Center for Scientific Research (Französisches Nationales

Zentrum für wissenschaftliche Forschung)

[7] Toulouse White Biotechnology (Toulouse Weiße Biotechnologie )- UMS INRAE

1337 / UAR CNRS 3582

[8] Toulouse Biotechnology Institute (Biotechnologisches Institut Toulouse)

- UMR INSA/CNRS 5504 / UMR INSA/INRAE 792

[9] Siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2023

[10] Siehe Pressemitteilung von Citeo vom 26. April 2023

