EQS-News: Carbios gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 und ein Update zur Unternehmensentwicklung bekannt (deutsch)

Carbios gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 und ein Update zur Unternehmensentwicklung bekannt

Carbios gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 und ein Update zur

Unternehmensentwicklung bekannt

28.09.2023 / 06:45 CET/CEST

28.09.2023 / 06:45 CET/CEST

Carbios gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 und ein Update zur

Unternehmensentwicklung bekannt

* Bestätigung der industriellen und kommerziellen Ziele beim Bau der

weltweit ersten PET-Biorecyclinganlage in Frankreich: Das Projekt

verläuft planmäßig, und die Inbetriebnahme der Anlage soll 2025 erfolgen

* Exklusive weltweite Partnerschaft mit Novozymes sichert die Versorgung

mit Enzymen im industriellen Maßstab für die erste Anlage und alle

künftigen Anlagen von Carbios Lizenznehmern

* Bekräftigung der Partnerschaft mit Indorama Ventures, die planen, 110

Millionen Euro für die erste Anlage bereit zu stellen

* Zuschüsse in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro vom französischen

Staat über das Projekt France 2030 und von der Region Grand-Est zur

Finanzierung des Baus der Anlage und zur Beschleunigung der

F&E-Aktivitäten

* Stärkung der Finanzposition der Gruppe: erfolgreiche Kapitalerhöhung mit

französischen und internationalen Investoren in Höhe von 141 Millionen

Euro

* Liquidität der Gruppe zum 30. Juni 2023: 78 Millionen Euro (ohne den

Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 141 Millionen Euro im

zweiten Halbjahr 2023)

Clermont-Ferrand, Frankreich - 28. September 2023 (06:45 Uhr MEZ) - Carbios

(Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und

Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff-

und Textilpolymeren, gab heute seine Unternehmens- und Finanzergebnisse für

das erste Halbjahr 2023 bekannt. Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2023 wurde

vom Aufsichtsrat von Carbios genehmigt.

Carbios CEO, Emmanuel Ladent: "In diesem ersten Halbjahr 2023 hat Carbios

wichtige wissenschaftliche und operative Meilensteine erreicht. Besonders

hervorzuheben ist die strategische Allianz mit Novozymes, die die Produktion

unserer unternehmenseigenen Enzyme in industriellem Maßstab sicherstellt,

sowie unsere Partnerschaft mit Indorama Ventures für den Bau der weltweit

ersten PET-Biorecyclinganlage. Ich möchte unseren Mitarbeitern sowie allen

Stakeholdern danken, die dazu beigetragen haben, diese Ergebnisse zu

erreichen. Sie untermauern unsere Ambition, ein weltweit führender Anbieter

auf dem r-PET-Markt zu werden.

Pascal Bricout, Strategie- und- Finanzvorstand von Carbios, fügte hinzu:

"Auf der Basis dieser wichtigen Leistungen haben wir erfolgreich eine

Bezugsrechts-Kapitalerhöhung in Höhe von 141 Millionen Euro brutto

abgeschlossen, die größte Emission an der Euronext Growth seit 2015. Mit der

zusätzlichen Förderung durch die französische Regierung und die Region

Grand-Est haben wir nun die Ressourcen für den Bau unserer ersten Anlage und

die Sicherung des kommerziellen und internationalen Einsatzes unseres

Ansatzes."

Ein Webcast und eine Telefonkonferenz finden heute um 16:00 Uhr MESZ statt

Emmanuel Ladent - Chief Executive Officer / Pascal Bricout - Chief of

Strategy and Financial Officer

Zugang zum Webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/wupra5gw

Einwahl (Frankreich): +33 (0)1 70 91 87 04

Einwahl (UK): +44 (0)12 1281 8004

Einwahl (US): +1 718 705 8796

Finanzielle Höhepunkte

Gewinn- und Verlustrechnung H1 2023 (in Tausend Euro)

30. Juni 30. Juni

2023 2022

6 Monate 6 Monate

Umsatz 20 9

F&E-Aufwendungen, netto (5.719) (5.540)

F&E-Aufwendungen (9.438 (8.970)

Zuschüsse und sonstige betriebliche Erträge 2.517 2.825

Aktivierte Entwicklungskosten 1.202 604

Vertriebsund Marketingkosten (2.280) (1.354)

Allgemeine Verwaltungskosten (5.290) (4.637)

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen - 26

Betriebsergebnis (13.269) (11.496)

Finanzerträge 910 26

Finanzaufwendungen (1.301) (342)

Nettofinanzergebnis (391) (316)

Anteil und Gewinn (Verlust) von bilanzierten - -

Unternehmen nach der Equity-Methode

Ergebnis vor Steuern (13.660) (11.811)

Einkommensteuer - -

Periodenüberschuss oder -fehlbetrag (13.660) (11.811)

* Laufende betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf

13.289 Tausend Euro (H1 2022: 11.531 Tausend Euro).

Die F&E-Aufwendungen, netto, betrugen im ersten Halbjahr 2023 5.719 Tausend

Euro (H1 2022: 5.540 Tausend Euro). Die Gruppe hat ihre Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in allen Innovationsbereichen fortgesetzt,

insbesondere im Bereich des Biorecyclings von PET-Kunststoff und -Fasern.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 stellte die Gruppe 9.438 Tausend

Euro an F&E-Aufwendungen für die Industrialisierung ihrer Technologie

bereit. Der Anstieg der F&E-Kosten ist auf die Arbeiten in der

Demonstrationsanlage, die verschiedenen Studien (einschließlich der

Konstruktion) für den Bau der PET-Biorecyclinganlage und die F&E-Ausgaben

bei Carbiolice zurückzuführen. Der Hauptgrund für die Veränderungen sind

erhöhte Personalkosten aufgrund der stark gestiegenen Anzahl an

Beschäftigten, insbesondere in der industriellen Demonstrationsanlage.

Die Gruppe verbuchte 2.517 Tausend Euro an Zuschüssen und sonstigen

betrieblichen Erträgen, die diese F&E-Aufwendungen teilweise abdeckten.

Dieser Posten besteht hauptsächlich aus:

* 2.139 Tausend Euro an Steuergutschriften für das erste Halbjahr 2023,

davon 1.721 Tausend Euro für Carbios und 418 Tausend Euro für

Carbiolice.

Die Gruppe hat zudem die Aktivierung der Entwicklungskosten für ihr

PET-Biorecycling-Projekt fortgesetzt und in Übereinstimmung mit den

Aktivierungskriterien von IAS 38 im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 806

Tausend Euro verbucht.

Die Vertriebs- und Marketingkosten beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf

2.280 Tausend Euro (H1 2022: 1.354 Tausend Euro). Dieser Anstieg um 926

Tausend Euro spiegelt vorrangig die Verstärkung der Vertriebsteams der

Gruppe wider, um die zukünftige Lizenzierung der

PET-Biorecycling-Technologie vorzubereiten und deren Entwicklung zu

beschleunigen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten betrugen im ersten Halbjahr 2023 5.290

Tausend Euro (H1 2022: 4.637 Tausend Euro). Der Anstieg um 653 Tausend Euro

ist insbesondere auf höhere Personalkosten zurückzuführen, die in der

gestiegenen Mitarbeiterzahl in diesem Zeitraum begründet sind.

* Finanzergebnis

Die Finanzerträge des Unternehmens werden durch Zinsen auf Geldmarktanlagen

und Termineinlagen der liquiden Mittel erzielt. Die Barmittel werden

systematisch in risikofreie Geldmarktprodukte investiert.

Die Finanzaufwendungen umfassen Zinsaufwendungen für Darlehen, insbesondere

von der Europäischen Investitionsbank (EIB), und für rückzahlbare

Vorschüsse.

* Nettoergebnis und Finanzposition

Das Betriebsergebnis der Gruppe weist zum 30. Juni 2023 einen Verlust von

13,7 Millionen Euro aus (11,5 Millionen Euro Verlust zum 30. Juni 2022).

Die Gruppe verfügt über eine solide Finanzposition mit einer Nettoliquidität

von 78 Millionen Euro zum 30. Juni 2023 (101 Millionen Euro zum 31. Dezember

2022), ohne Berücksichtigung der erfolgreichen Kapitalerhöhung in Höhe von

141 Millionen Euro brutto (vor Abzug der Kosten vom Emissionsagio), die im

Juli 2023 stattgefunden hat.

In Anbetracht der derzeitigen Finanzposition, der prognostizierten

Betriebskosten des Unternehmens, der im Juli 2023 durchgeführten

Kapitalerhöhung und der erhaltenen Subventionen, geht Carbios davon aus,

dass sein Bedarf an Finanzmitteln über die nächsten 12 Monate hinaus deckt

ist.

Höhepunkte des ersten Halbjahres 2023 und Ereignisse nach Ende des

Berichtszeitraums

Weltweit erste industrielle PET-Biorecyclinganlage in Frankreich

Carbios hat gemeinsam mit seinen Industriepartnern Indorama Ventures, dem

global führenden PET-Hersteller, Novozymes, dem Weltmarktführer für

biologische Lösungen, und Technip Energies, einem führenden Engineering- und

Technologieunternehmen, die Basis für den Bau der weltweit ersten

PET-Biorecyclinganlage in Frankreich geschaffen. Die Industrieanlage in

Longlaville (Frankreich) ist für die Verarbeitung von jährlich 50.000 Tonnen

PET-Abfällen ausgelegt. Das entspricht 2 Milliarden Flaschen oder 2,5

Milliarden Lebensmittelschalen. Diese Anlage wird die Basis für das

Geschäftsmodell des Unternehmens, das vorsieht, Lizenzen seiner Technologie

an Hersteller zu verkaufen, die ihre eigenen Anlagen bauen. Zudem erweitert

der weltweite industrielle und kommerzielle Einsatz der Technologie die

Expertise des Unternehmens auf internationaler Ebene.

Im Juni 2023 hat die Gruppe durch die Unterzeichnung einer nicht bindenden

Absichtserklärung (Memorandum of Understanding; MOU) für den Bau der

industriellen Biorecyclinganlage in der Partnerschaft mit Indorama Ventures

einen wichtigen Meilenstein erreicht. Für dieses Projekt plant Indorama

Ventures die Mobilisierung von rund 110 Millionen Euro in Form von

Eigenkapital und einem nicht wandelbaren Darlehen [1].

Das Bauprojekt verläuft planmäßig. Die Baugenehmigung wurde im Dezember 2022

beantragt, und der Baubeginn sowie die Rekrutierung und Schulung des

Personals sollen Ende 2023 erfolgen. Die die Inbetriebnahme der Anlage ist

für 2025 vorgesehen. Durch eine hohe Produktqualität, Energie- und

Abfallminimierung und zusätzliche Verbesserungen wie die Erhöhung des

Textilrohstoffs sowie die Wiederverwendung von Prozesswasser, ist die Anlage

auf maximale Kreislaufwirtschaft ausgelegt.

Finanzierungen:

Im Mai 2023 hat Carbios bekannt gegeben, dass sein Projekt für eine

Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro von der französischen Regierung

über das Projekt France 2030 und 12,5 Millionen Euro von der Region

Grand-Est ausgewählt wurde [2].

Zusätzlich zu dieser Förderung hat Carbios im Rahmen von France 2030 weitere

11,4 Millionen Euro von der französischen Regierung erhalten, davon 8,2

Millionen Euro direkt für Carbios (5 Millionen Euro als rückzahlbare

Vorschüsse) und 3,2 Millionen Euro für seine akademischen Partner INRAE,

INSA und CNRS über die gemeinsamen Dienstleistungs- und Forschungseinheiten

TWB und TBI. Mit dieser Finanzierung kann Carbios die Forschung zur

Optimierung und laufenden Verbesserung seiner Enzymtechnologien

vorantreiben.

Im Juli 2023 gab Carbios den Erfolg seiner Bezugrechts-Kapitalerhöhung im

Umfang von rund 141 Millionen Euro bekannt [3]. Etwa 85 Prozent des

Nettoerlöses aus der Emission werden zur Finanzierung des Baus der

industriellen PET-Biorecyclinganalage mit einem geschätzten

Investitionsvolumen von etwa 230 Millionen Euro verwendet. Der nicht durch

den Nettoerlös der Kapitalerhöhung finanzierte Anteil soll durch die von

Indorama Ventures zu erhaltenden Finanzmittel (110 Millionen Euro), durch

Subventionen der französischen Regierung (30 Millionen Euro) und der Region

Grand-Est (12,5 Millionen Euro) sowie durch einen Teil der verfügbaren

Barmittel des Unternehmens gedeckt werden.

Operative Höhepunkte

* Strategische Allianz mit Novozymes

Im Januar 2023 stärkte Carbios seine strategische Partnerschaft mit

Novozymes durch die Unterzeichnung einer exklusiven langfristigen

Vereinbarung, die die Produktion und Lieferung der patentierten

PET-abbauenden Enzyme von Carbios im industriellen Maßstab für die erste

Anlage sowie für zukünftige Lizenznehmer sicherstellt.

* Referenzdokument für die Lizensierung fertiggestellt

Im April 2023 hat die Gruppe die technische Dokumentation fertiggestellt [4],

die Lizenznehmern die notwendigen Informationen für künftige

Industrieanlagen zur Verfügung stellt. Das planmäßige Erreichen dieses neuen

Meilensteins in der industriellen Einführung der

PET-Biorecycling-Technologie ist das Ergebnis der erfolgreichen Arbeit in

der Demonstrationsanlage und bildet den Ausgangspunkt für den Abschluss

erster Lizenzvereinbarungen im Jahr 2024. Das Referenzdokument wird es den

künftigen Lizenznehmern von Carbios ermöglichen, ihre eigenen

PET-Biorecyclinganlagen zuverlässig zu entwickeln, zu bauen und zu

betreiben.

* Liefervertrag mit Citeo abgeschlossen

Im April 2023 hat Carbios einen ersten Liefervertrag mit Citeo für seine

PET-Biorecyclinganlage abgeschlossen. Die langfristige Vereinbarung umfasst

die Lieferung von PET-Abfällen aus mehr- und einschichtigen

Lebensmittelschalen. Diese PET-Abfälle werden in der industriellen

Biorecyclinganlage verwertet, die im Jahr 2025 den Betrieb aufnehmen soll.

Textilkonsortium & Ellen MacArthur Stiftung

Im Februar 2023 trat PVH Corp., ein führendes Modeunternehmen, dem

"Fiber-to-Fiber"-Textilkonsortium bei, das von Carbios gemeinsam mit On,

Patagonia, PUMA und Salomon gegründet wurde. Die Mitglieder des Konsortiums

haben sich verpflichtet, die Transformation der Textilindustrie zu einer

Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Die Partner arbeiten zusammen, um die

bahnbrechende biologische Recyclingtechnologie von Carbios an ihren eigenen

Produkten zu testen und weiterzuentwickeln. Das gemeinsame Ziel der Partner

des Konsortiums ist es, eine Kreislaufwirtschaft in der Branche zu schaffen,

in der Fasern von einem Produkt in ein anderes recycelt werden und so, mit

vereinten Kräften, das Problem der Textilabfälle zu reduzieren und eine

nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Im März 2023 wurde Carbios Mitglied des Netzwerks der Ellen MacArthur

Foundation. Carbios teilt das Engagement der Stiftung, den Übergang zu einer

Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen, insbesondere in der Kunststoff- und

Modeindustrie. Durch den Beitritt zum Netzwerk der Ellen MacArthur

Foundation knüpft Carbios Kontakt mit weiteren Führungskräften und

Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik, Akademie sowie Innovatoren und

Vordenkern aus der ganzen Welt.

Technologie und IP-Update

Im Februar 2023 schloss die Gruppe die letzte wichtige Phase des

CE-PET-Forschungsprojekts ab, das von der französischen Regierung im Rahmen

des Programms "Investitionen in die Zukunft" unterstützt wurde. Das Programm

ist nun in France 2030 integriert und wird von der ADEME durchgeführt. Bei

diesem Projekt fungierte Carbios gemeinsam mit den akademischen Partnern

INRAE [5]-TWB (Toulouse White Biotechnology) als Koordinator. Das

vierjährige CE-PET-Projekt bestätigte die Fähigkeit von Carbios, komplexe

Abfälle enzymatisch zu recyceln, um Flaschen und Fasern herzustellen, und

untermauerte die Robustheit des Prozesses.

Im April 2023 kündigte das Unternehmen die Entwicklung eines

mikrofluidischen Screenings von PET-depolymerisierenden Enzymen im

ultrahohen Durchsatz in Zusammenarbeit mit dem Paul-Pascal-Forschungszentrum

an (eine gemeinsame Forschungseinheit des CNRS und der Universität Bordeaux,

die auf Mikrofluidik spezialisiert ist). Diese Spitzentechnologie ermöglicht

das Screening von Millionen von Enzymen in nur einem Tag und beschleunigt so

den Prozess der Optimierung von PET-abbauenden Enzymen. Dieser

Wettbewerbsvorteil ermöglicht es Carbios, die Zeit zwischen der Forschungs-

und Entwicklungsphase und der Produktion seiner eigenen Enzyme zu verkürzen

und somit noch schneller konkrete Lösungen für die Plastikverschmutzung zu

entwickeln.

Im März 2023 veröffentlichten Forscher von Carbios und seinem akademischen

Partner, dem Toulouse Biotechnology Institute (TBI), sowie zwei renommierte

Professoren für Polymerwissenschaften von der Universität Bordeaux einen

Artikel mit dem Titel "Enzymes' power for plastics degradation" in Chemical

Reviews. Der Artikel ist ein umfassender und kritischer Überblick über die

bisher veröffentlichte Forschung zum enzymatischen Abbau aller Arten von

Kunststoffen (PET, PLA, Polyolefine, Polyurethane, Polyamide) und enthält

knapp 700 Referenzen.

Im März 2023 gab Carbios die deutliche Erweiterung seines IP-Portfolios

bekannt, indem die Anzahl der erteilten Patente innerhalb von zwei Jahren

verdoppelt wurden. Carbios verfügt derzeit über 375 Titel weltweit, aus 58

Patentfamilien, für seine Innovationen im Bereich des enzymatischen

Recyclings von PET-Kunststoffen und -Fasern sowie für seine Technologie zum

biologischen Abbau von PLA.

CSR-Politik

Im Juni 2023 hat Carbios nach der Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung

am 22. Juni 2023 seine CSR-Mission in die Satzung des Unternehmens

aufgenommen, wie es das PACTE-Gesetz von 2019 zulässt, nämlich "bei der

Ausübung seiner Tätigkeit eine positive und signifikante soziale,

gesellschaftliche und ökologische Wirkung zu erzielen". Diese Mission

untermauert den Geschäftszweck von Carbios, Lösungen für die Bekämpfung der

gesellschaftlichen Bedrohung durch Plastikverschmutzung zu entwickeln.

Strategie-Update

Im Juni 2023 gab Carbios ein Strategie-Update, in dem die Einzelheiten über

den schnell wachsenden r-PET-Markt, das Geschäftsmodell und die

Lizenzierungsstrategie, die Ambitionen in Bezug auf den Marktanteil bis 2030

und 2035 sowie die Pläne des Unternehmens zur Ausweitung seiner

Innovationspipeline über PET und PLA hinaus auf andere Kunststoffarten wie

Polyamide und Polyolefine dargestellt wurden.

Der Webcast zum Strategie-Update, der einen umfassenden Überblick über der

jüngsten Entwicklungen verschaffte (eine Zusammenfassung ist in einer

Pressemitteilung auf der Website des Unternehmens verfügbar), bot auch die

Gelegenheit, weitere Einblicke in die Wettbewerbsvorteile der

Biorecycling-Technologie von Carbios, den Baubeginn seiner

PET-Biorecyclinganlage, die Leistungen der firmeneigenen Enzyme und die für

2024 erwartete kommerzielle Einführung der Lösung für den biologischen Abbau

von PLA zu erhalten.

Unter folgendem Link können Sie die Aufzeichnung abrufen:

https://edge.media-server.com/mmc/p/u2qw4cir

Stärkung der Governance des Unternehmens

Wechsel im Aufsichtsrat

Im Februar 2023 gab Carbios bekannt, dass Karine Auclair, Professorin für

Chemie an der McGill University, Mateus Schreiner Garcez Lopes, Global

Director for Energy Transition and Investments bei Raizen, Amandine De Souza,

General Manager von leboncoin und Sandrine Conseiller, ehemalige CEO von

Aigle, als unabhängige Mitglieder in den Aufsichtsrat von Carbios beitreten

werden.

Aktuell hat das Unternehmen sieben unabhängige Aufsichtsratsmitglieder; dies

entspricht insgesamt 63,64% des Aufsichtsrats.

Auszeichnungen

Im Mai 2023 wurde Carbios ausgewählt, um Innovation aus Frankreich auf dem

6. "Choose France" Gipfeltreffen im Schloss von Versailles zu

repräsentieren. "Choose France" ist ein internationaler Wirtschaftsgipfel,

der auf Initiative des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ins

Leben gerufen wurde und sich der Attraktivität Frankreichs widmet.

Zeitgleich gab Carbios bekannt, dass es sich der von Bpifrance in

Zusammenarbeit mit der ADEME und dem Ministerium für ökologischen Wandel ins

Leben gerufenen Coq-Vert-Gemeinschaft angeschlossen hat. Damit schließt sich

Carbios mit führenden Unternehmen zusammen, die sich dem Umweltschutz

gewidmet haben, und treibt dessen internationale Umsetzung voran.

Ausblick - Bestätigung der industriellen und kommerziellen Ziele

Angesichts der bedeutenden Fortschritte der Gruppe im ersten Halbjahr und

des Erfolgs der im Juli 2023 abgeschlossenen Finanzierung bestätigt Carbios

seine operativen Ziele und den vorläufigen Zeitplan für die industrielle und

kommerzielle Einführung seiner PET-Biorecycling-Technologie [6].

2023 - Baubeginn der Anlage in Longlaville nach Erhalt der Genehmigungen im

vierten Quartal

2024 - Einstellung des Betriebsteams der Anlage und Schulung in der

Demonstrationsanlage

2025 - Mechanische Fertigstellung und Inbetriebnahme

2026 - Hochskalierung der Anlage

Veröffentlichung des Zwischenfinanzberichts

Der Zwischenfinanzbericht zum 30. Juni 2023 wurde auf der Website des

Unternehmens veröffentlicht und bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde

Autorité des Marchés Financiers eingereicht.

Über Carbios

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen

entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und

Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt

Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit

verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch

Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie die Transition hin zu einer

Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien

für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das

Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und

Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das

Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige

Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die

Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von

Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte

Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie

unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer

Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food

Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten

Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten

im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von

Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte

http://www.carbios.com/en

Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Informationen zu Carbios Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker : Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios wurde im Jahr 2011 von Truffle Capital gegründet. Aktionäre können

das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich

ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU)

investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in

Anspruch nehmen.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte:

CARBIOS Melissa Medien- Medienkontakt (USA) Medienkontakt

Flauraud Press kontakt Rooney Partners Kate L. (DACH&UK) MC

Relations (Europa- Barrette Services AG

[1]melissa.flauraud@ ) [1]kbarrette@rooneyco.com Anne Hennecke

carbios.com +33 (0)6 Iconic +1 212 223 0561 1. [1]carbios@mc-

30 26 50 04 Benjamin Ma- mailto:kbarrette@rooney services.eu

Audebert Investor rie-Vir- partners.com +49 (0)211 529

Relations ginie 252 22 1.

[2]contact@carbios.c Klein mailto:car

om +33 (0)4 73 86 51 [1]mvk@ bios@mc-ser

76 1. iconic-- vices.eu

mailto:melissa.flau con-

raud@carbios.com 2. seil.-

mailto:contact@car com +33

bios.com (0)1 44

14 99

96 1.

mail

to:mv

k@ico

nic-con-

seil.-

com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über

zukünftige Erwartungen enthalten, die auf derzeit verfügbaren Informationen

beruhen. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten,

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

erwarteten abweichen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die

sowohl im Universal-Registrierungsdokument, das bei der französischen

Börsenaufsichtsbehörde ("AMF") hinterlegt wurde, sowie im

Halbjahresfinanzbericht, der auf der Website des Unternehmens kostenlos zur

Verfügung steht, dargelegt wurden, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder

ein Teil dieser Risikofaktoren eintreten, haftet Carbios in keinem Fall für

Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den Informationen

und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für

damit verbundene Schäden.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten

zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung

ist die englische Fassung maßgebend.

[1] Basierend auf und vorbehaltlich der in der nicht bindenden

Absichtserklärung dargelegten umfassenden Bedingungen

[2] Die Umsetzung dieser Finanzierung hängt von der Genehmigung der

entsprechenden Beihilferegelung durch die Europäische Kommission und dem

anschließenden Abschluss von nationalen Beihilfevereinbarungen ab

[3] Weitere Informationen über die im Juli 2023 erfolgreich abgeschlossene

Kapitalerhöhung sind dem von der Autorité des marchés financiers (AMF) am

21. Juni 2023 unter der Nummer 23-236 genehmigten Prospekt zu entnehmen, der

auf den Websites von Carbios (https://investir.carbios.com) und der AMF

(www.amf-france.org/fr) kostenlos erhältlich ist.

[4] Zusammenfassung der technischen Informationen

[5] Nationales französisches Forschungsinstitut für Landwirtschaft,

Ernährung und Umwelt

[6] Geschätze Daten, abhängig von der Erteilung der Bau- und

Betriebsgenehmigung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Carbios SA

11, rue Patrick Depailler, La Pardieu

63000 Clermont-Ferrand

Frankreich

E-Mail: contact@carbios.fr

Internet: www.carbios.com

