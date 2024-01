EQS-News: CarUX wird zukunftsweisende Innovationen im Automobil in Las Vegas vorstellen (deutsch)

CarUX wird zukunftsweisende Innovationen im Automobil in Las Vegas vorstellen

EQS Newswire / 03.01.2024 / 09:29 CET/CEST

LAS VEGAS, USA - Media OutReach Newswire - 3. Januar 2024 -

CarUX, eine Tochtergesellschaft von Innolux, die sich dem Motto

"More than Display, and Far Beyond" [Mehr als Display - weit

darüber hinaus] verschrieben hat, wird vom 9. bis 12. Januar in

Las Vegas (USA) eine neue Benchmark für Produkte der automobilen

Innenausstattung präsentieren. Das Unternehmen wird die neueste,

bahnbrechende Produkttechnologie bei den Automobil-Displays

vorstellen, welche die Entwicklungen bei den intelligenten

Fahrgasträumen (Smart Cabins) beinhaltet, die sich auf

Sicherheit, Praxistauglichkeit und Unterhaltung konzentrieren.

CarUX entwickelte das Pixiu 3 Premium unter Einsatz der

exklusiven Micro LED-Technologie von Innolux

Großes Informationsdisplay

Das Flaggschiff-Konzept von CarUX wird durch das Large

Information Display (LID) mit einer Größe zwischen 15 und 55 Zoll

ergänzt. Gemeinsame Merkmale dieser Produkte sind u.a. ein

niedriger Reflektionsgrad, eine hohe Helligkeits- und

Kontrastleistung, ein umfassendes Farbspektrum und schnelle

Reaktionszeiten. Durch die Nutzung der AM Mini-LED und der Micro

LED-Technologie für die Kfz-Branche bieten diese großen Produkte

eine erstaunliche visuelle Leistung.

In ästhetischer Hinsicht weist jedes Produkt ein

unverwechselbares gebogenes bzw. bogenförmiges Design auf,

wodurch es sich nahtlos in verschiedene Fahrzeugmodelle einfügt.

Was die Interaktion zwischen Mensch und Maschine (HMI) angeht, so

verfügen einige Modelle zusätzlich zu Touchscreens über einen

Schieberegler (,Slider Bar') für weitere Optionen zur

Interaktion. Es gibt Modelle mit der modernsten "Active Privacy

View" -Technologie, um eine Ablenkung des Fahrers zu verhindern,

sowie die neue Generation des "Windscreen Projective Display"

(Display zur Projektion auf die Windschutzscheibe).

InvisiView

CarUX hat sich der Weiterentwicklung eines ansprechenden Designs

verschrieben und stellt sein neuestes Produktkonzept ,InvisiView'

vor. Da die Größe der Displays in Fahrzeugen zunimmt, ist die

Integration mit anderen Ausstattungselementen entscheidend, wenn

das Display nicht genutzt wird. Das Verbergen des Displays

erlaubt den Fahrzeuginsassen einen Übergang zwischen den Phasen

der ,Bewegung' und der ,Ruhe' während der Fahrt.

Zur Umsetzung dieses Konzepts arbeitet CarUX mit Lieferanten

zusammen, um vier Lösungen in zwei Kategorien zu entwickeln. Die

erste Kategorie beinhaltet die Gestaltung der Displayoberfläche

durch verschiedene Texturen, einschließlich echter Baumrinde und

Holzmaserung in Glas und Leder. Trotz der verschiedenen Texturen

bietet das Display eine zufriedenstellende visuelle Leistung bei

der Nutzung. Die zweite Kategorie verwendet die Struktur und

Beschichtungen des Displays, um eine Textur nachzubilden und eine

visuell ansprechende Illusion zu erzeugen, was das Gesamterlebnis

noch verstärkt.

Softwareintegration und HMI

CarUX führt die ,ID Touch'-Technologie ein, durch die sich die

Displays auf intelligente Weise an Szenarien mit mehreren Nutzern

anpassen und erkennen können, wer das Display berührt. Displays

in Autos sind nicht länger ausschließlich für einzelne Nutzer

bestimmt und werden zur Hauptschnittstelle zwischen Mensch und

Maschine bei den Bedienelementen des Fahrzeugs. Diese Technologie

ermöglicht Schnittstellen, die sowohl an die Fahrer als auch an

die Passagiere angepasst sind. Dies verringert die Bedienzeit und

optimiert die Gesamterfahrung und die Effizienz der Interaktion

zwischen Mensch und Maschine.

