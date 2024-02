EQS-News: Capvis fokussiert sich zukünftig auf Nachfolgelösungen (deutsch)

Capvis fokussiert sich zukünftig auf Nachfolgelösungen

^

Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Capvis fokussiert sich zukünftig auf Nachfolgelösungen

26.02.2024 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Der europäische Private-Equity-Investor Capvis hat beschlossen, sich bei

künftigen Investitionen auf Einzeltransaktionen im Bereich der

Nachfolgelösungen zu konzentrieren.

Baar (Schweiz), 26. Februar 2024

Der Entscheid von Capvis, den Fokus zu ändern, hat sich bereits

abgezeichnet, da die jüngsten Transaktionen alle in Form von

Nachfolgeregelungen für Gründer und Unternehmerfamilien stattgefunden haben.

Capvis ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich Private Equity tätig und hat

mehr als 3 Milliarden Euro in 63 Unternehmen investiert. Die bemerkenswerte

Zahl von 10 Börsengängen dokumentiert die Qualität der von Capvis betreuten

und entwickelten Beteiligungen. Der bekannteste Börsengang ist das ehemalige

Portfoliounternehmen VAT, ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche

Nachfolgeregelung.

In den letzten 18 Monaten hat Capvis AdEx Partners und SCHURTER erworben.

Beide Plattforminvestitionen wurden trotz schwieriger Marktbedingungen

erfolgreich durchgeführt. Darüber hinaus wurden zahlreiche

Add-on-Investitionen für Portfoliounternehmen erworben und integriert. Zudem

konnte das Team mit ARAG und Visable zwei erfolgreiche Exits im Jahr 2023

realisieren.

Unternehmen mit einer erfolgreichen Geschichte, die sich über mehrere

Generationen erstreckt, verfügen über besondere Strukturelemente, die es

ermöglichen, Stabilität und Flexibilität so zu verbinden, dass erfolgreiche

langfristige Strategien stets im Fokus bleiben. Präzision, Verlässlichkeit

und globaler Vertrieb sind wesentliche Stärken erfolgreicher Unternehmen in

der Schweiz, in Deutschland und in Norditalien.

Capvis arbeitet schon heute mit ausgewählten Family Offices und anderen

langfristig orientierten Investoren zusammen, um zukünftige Transaktionen zu

finanzieren. Die Anforderungen traditioneller Private-Equity-Fonds, die eher

kurz- bis mittelfristig ausgerichtet sind, lassen sich nicht immer optimal

mit den speziellen Anforderungen des Nachfolgesegments kombinieren. Capvis

wird deshalb Strukturen implementieren, die längere Anlagehorizonte als die

üblichen Fondslaufzeiten zulassen, um den besonderen Anforderungen der

Nachfolge bei etablierten Familienunternehmen besser gerecht zu werden.

Neben Einzeltransaktionen wird Capvis das bestehende Portfolio von insgesamt

16 Unternehmen durch attraktive Add-on-Akquisitionen weiter ausbauen und

entwickeln. Die neue Investitionsstrategie führt zu einer Konzentration des

Teams am Hauptsitz von Capvis in Baar (ZG), Schweiz. Das Büro in Frankfurt

wird entsprechend dieser Entscheidung geschlossen. Capvis plant vorerst

keine Rückkehr an den Markt, um Kapital für einen klassischen

Private-Equity-Fonds einzuwerben.

Medienkontakt

Dr. Georg Oehm Communication Capvis

+41 43 300 58 58

georg.oehm@capvis.com

Über Capvis

Die Capvis AG in Baar, Schweiz, ist der exklusive Berater der Capvis-Fonds,

die vor allem Mehrheitsbeteiligungen an führenden mittelständischen

Technologieunternehmen erwerben. Ihre Tätigkeit basiert auf langjähriger

Erfahrung bei der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den

Bereichen Gesundheitswesen, Industrietechnologie sowie fortschrittliche

Dienstleistungen und Software. Die enge Zusammenarbeit mit starken

Managementteams stellt sicher, dass das Potenzial der Unternehmen voll

ausgeschöpft und langfristige Werte geschaffen werden.

www.capvis.com

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°