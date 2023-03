EQS-News: Capcora eröffnet Büro in Warschau und gewinnt Bartlomiej Hofman als neuen Director (deutsch)

Capcora eröffnet Büro in Warschau und gewinnt Bartlomiej Hofman als neuen Director

Capcora, ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen mit Fokus auf

Erneuerbare Energien und Infrastruktur, eröffnet ein neues Büro in Warschau,

um seine Präsenz auf einem der größten Märkte für erneuerbare Energien in

Europa zu erhöhen. Die Bemühungen werden von Bartlomiej Hofman geleitet,

einem ehemaligen Banker, der als neuer Leiter des Warschauer Büros ernannt

wurde.

Der polnische Markt für erneuerbare Energien ist einer der zentralen Märkte

für die Energiewende Europas. Der Umfang der Transformation des polnischen

Energiesektors ist weitaus umfassender und teurer als in der Mehrheit der

EU-Länder. Einer der Hauptgründe dafür sind sehr spezifische historische

Bedingungen und ein hoher Anteil von Kohle im Energiemix. Um erneuerbare

Energien als primäre Quelle zu etablieren, bedarf es nicht nur

technologischer Veränderungen, sondern auch einen erhöhten Zubau von

erneuerbaren Energien, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. In jüngster Zeit

wurden große Fortschritte erzielt, aber es gibt immer noch einen langen Weg

zu gehen.

In den letzten fünf Jahren hat Capcora seine Aktivitäten in Polen und

anderen mittel- und osteuropäischen Märkten kommissarisch von seinen

deutschen Büros ausgebaut. In Polen hat Capcora bereits mehr als 15

Transaktionen erfolgreich abgeschlossen und dabei mehr als 400 Millionen

Euro für über 1 GW an Projekten beschafft, einschließlich Fremdkapital und

M&A-Transaktionen. Einige dieser Transaktionen waren wegweisend für die

Branche, wie z.B. das von Goldbeck Solar entwickelte Zwartowo-Projekt, das

mit 290 MWp das derzeit größte PV-Solarprojekt ist. Vor kurzem hat Capcora

eine der größten Mezzanine-Finanzierungen mit dem deutschen Versicherer

HANSAINVEST Real Assets und SUNfarming für ein Solarportfolio von 257 MWp

ermöglicht. Darüber hinaus hat Capcora Partnerschaften mit angesehenen

Unternehmen und Marktpionieren wie Green Genius, PAD RES, Claritas

Investments oder Emeren geschlossen.

Bartlomiej Hofman wird die neue polnische Niederlassung von Capcora leiten,

nachdem er von PKO BP, der größten kommerziellen Bank in Polen, zum

Unternehmen gewechselt ist. Während seiner fünfjährigen Tätigkeit bei PKO BP

leitete er das Team "Structured Finance" und überwachte Aktivitäten im

Bereich Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Davor war er 20 Jahre lang

in den Projektfinanzierungsteams der mBank, Alior Bank und Kredyt Bank

tätig. Bartlomiej verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der

Erneuerbaren Energien und Infrastruktur in Polen.

"Wir freuen uns, unser Büro in Warschau einzuweihen, das von Bartek Hofman,

einem erfahrenen Finanzierungsexperten, geleitet wird. Die Eröffnung dieses

Büros ist ein wichtiger Schritt für Capcora, um unsere Reichweite im

wachsenden Markt für erneuerbare Energien in Polen und Zentral- und

Osteuropa zu erweitern. Angesichts der laufenden Veränderungen im polnischen

Energiesektor sind wir davon überzeugt, dass proaktive Berater dringend

gebraucht werden, um den Markt weiter zu gestalten", so Jochen Magerfleisch

und Alexander Kuhn, die geschäftsführenden Gesellschafter bei Capcora.

"Ich bin begeistert, bei Capcora einzusteigen und die Eröffnung der neuen

Niederlassung zu leiten. Der polnische Markt für Erneuerbare Energien

befindet sich im Umbruch und bietet immense Chancen für Investoren und

Entwickler. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und die Expertise von

Capcora zu nutzen, um unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten

und das Wachstum des Sektors in Polen zu unterstützen", sagte Bartlomiej

Hofman, neuer Direktor von Capcora.

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf

Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit

dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete

Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den

Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und

Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von

Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

