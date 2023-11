EQS-News: Cantourage Group SE verzeichnet deutliches Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2023 und bestätigt Gesamtjahresprognose (deutsch)

Cantourage Group SE verzeichnet deutliches Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2023 und bestätigt Gesamtjahresprognose

^

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Cantourage Group SE verzeichnet deutliches Umsatzwachstum in den ersten neun

Monaten 2023 und bestätigt Gesamtjahresprognose

20.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung

innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,

Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche

Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am

Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.

Cantourage Group SE verzeichnet deutliches Umsatzwachstum in den ersten neun

Monaten 2023 und bestätigt Gesamtjahresprognose

* Inbetriebnahme neuer Produktionsräume voraussichtlich ab Dezember

* Ausbau der Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten

Berlin, 20. November 2023 - Die Cantourage Group SE (im Folgenden

"Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes

europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis,

verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 Umsatzerlöse in Höhe von EUR

17,2 Mio.*, was einem deutlichen Anstieg von 85 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum entspricht (Vorjahr: EUR 9,3 Mio.*). Dabei erhöhten sich

die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2023 auf EUR 6,1 Mio.* (Q3 2022: EUR 3,4

Mio.*).

Das operative Ergebnis (EBITDA) von Cantourage betrug in den ersten neun

Monaten des laufenden Geschäftsjahres EUR -0,4 Mio.* (Vorjahr: EUR -1,9

Mio.*) und war somit noch leicht negativ. Gründe für die Entwicklung im

dritten Quartal 2023 (EBITDA Q3 2023: EUR -0,6 Mio.*; EBITDA Q3 2022: EUR

-1,2 Mio.*) waren unter anderem Verzögerungen bei der Freigabe neuer

Produktionsräume.

Cantourage erwartet deutliche Effizienzsteigerungen bei einem stark

wachsenden Markt in den kommenden Jahren. Erste Effekte sind bereits für das

vierte Quartal 2023 zu erwarten, weshalb das Unternehmen weiterhin an der

bisherigen Prognose eines ausgeglichenen EBITDA festhält.

Um der erwarteten Entwicklung Rechnung zu tragen und sich im Markt für

Cannabis noch besser aufzustellen, legte Cantourage in den vergangenen

Monaten den Fokus auf die Optimierung der Einkaufs- und

Vertriebsaktivitäten. So startete das Berliner Unternehmen eine eigene

Telemedizin-Plattform für Cannabis namens Telecan° ( www.telecan.eu), um

potenziellen Patient:innen einen einfachen und direkten Weg in die

Cannabis-Therapie zu ermöglichen. Darüber hinaus unterzeichnete Cantourage

mit dem schweizerischen Cannabisunternehmen Astrasana ein langfristiges

Lieferabkommen für Cannabis und markiert mit dieser Partnerschaft eine

bedeutende Entwicklung für die Versorgung mit Cannabis in der Schweiz.

Um die Belieferung des europäischen Marktes für Cannabis weiter auszubauen,

arbeitet Cantourage zudem seit Kurzem mit den beiden neuen Anbaupartnern

SUMO Cannabis und VASCO (beide Kanada) zusammen. Darüber hinaus gab es mit

acht neuen Blütensorten von sechs Anbauern (alle Kanada) weitere

Produkt-Launches.

Auch die britische Tochter Cantourage UK fokussiert sich weiter auf den

Ausbau ihrer Präsenz im Bereich Cannabis. So wurde mit der GHA (Gibraltar

Healthcare Authority) eine exklusive Partnerschaft für die Lieferung von

Cannabis-Medikamenten abgeschlossen. Zudem führte Cantourage UK eine neue

Produktreihe des Craft-Cannabis-Anbauers Green Karat ein.

Damit bereitet sich Cantourage konsequent auf die weitere Liberalisierung

des europäischen Cannabismarktes vor.

Aufgrund der Erwartungen für das aktuelle Quartal geht Cantourage weiterhin

davon aus, die Prognose für das Gesamtjahr 2023 zu erreichen. Demnach

erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin einen Anstieg

des Umsatzes im höheren zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr

(Umsatz 2022: EUR 14,1 Mio.*) und ein ausgeglichenes Ergebnis auf der

EBITDA-Ebene.

Bernd Fischer, CFO von Cantourage, sagt: "Unsere Geschäftsentwicklung

verlief in den ersten neun Monaten 2023 erfolgreich. Neben der Steigerung

des Umsatzes konnten wir auch unsere geplanten Meilensteine zur weiteren

Unternehmensentwicklung - wie zum Beispiel den Start unserer eigenen

Online-Plattform für Cannabis auf Rezept namens Telecan° - erfolgreich

umsetzen. Hierdurch sowie durch kostensparende Maßnahmen rechnen wir damit,

dass wir unsere prognostizierte Geschäftsentwicklung für 2023 plangemäß

realisieren."

* Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf eine ungeprüfte

Pro-Forma-Konsolidierung der operativen Tochtergesellschaften, als wären

diese schon zum 1. Januar eines Jahres erworben worden.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung

und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von

Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den

Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick

Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast

Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt,

schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen

Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren

Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei

stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen

pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte

in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an:

getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde

am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird

unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für

ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im

Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.

Pressekontakt Cantourage:

Stefanie Frey

Tel. +49 (0)30 4701 350 - 50

frey@cantourage.com

---------------------------------------------------------------------------

20.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cantourage Group SE

Feurigstraße 54

10827 Berlin

Deutschland

E-Mail: info@cantourage.com

Internet: https://www.cantourage.com/

ISIN: DE000A3DSV01

WKN: A3DSV0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1776653

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1776653 20.11.2023 CET/CEST

°