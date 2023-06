EQS-News: Cantourage Group SE setzt unternehmenseigenen Rekord: Vier neue Anbaupartner innerhalb eines Monats (deutsch)

Cantourage Group SE setzt unternehmenseigenen Rekord: Vier neue Anbaupartner innerhalb eines Monats

Cantourage Group SE setzt unternehmenseigenen Rekord: Vier neue Anbaupartner

innerhalb eines Monats

29.06.2023 / 11:47 CET/CEST

BERLIN, 29. Juni 2023 - Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage",

ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für die

Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, gibt bekannt, dass es in

nur einem Monat vier bedeutende Produzenten als Partner für die Belieferung

des europäischen Marktes für Medizinalcannabis gewinnen konnte: Green Karat,

Costa Canna, MedColCanna und Roxton Air. Dieses hohe Tempo bei der

Erweiterung des Partnernetzwerks zeugt von Cantourages gestärkter Position

und anhaltender Dynamik im europäischen Cannabismarkt. Für die Menschen in

Deutschland, die bereits jetzt medizinisches Cannabis als Arzneimittel über

Apotheken beziehen können, bedeutet dies in Zukunft eine noch bessere

Versorgung mit hochwertigen Cannabisblüten.

Cantourage hat in den vergangenen Jahren die Grundlagen für diese

Partnerschaften geschaffen und dabei mit seiner "Fast Track

Access"-Plattform ein bewährtes und effizientes Modell etabliert, das es den

besten internationalen Produzenten ermöglicht, ihre Produkte schnell und

effizient auf den europäischen Markt zu bringen. Seit Einführung der

Plattform im Jahr 2021 hat Cantourage insgesamt 17 Anbauer nach Deutschland

gebracht. Im ersten Halbjahr 2023 haben acht Partner erstmals ein Produkt

auf dem deutschen Markt eingeführt, davon allein im Juni nun also vier.

Die neu gewonnenen Partner bringen eine Vielzahl von Expertisen und

Besonderheiten in die Partnerschaft ein:

Green Karat: Mit vier speziell ausgestatteten Blütenräumen und einer

jährlichen Anbaukapazität von 1.500 kg ist Green Karat optimal für die

Kultivierung von Craft Cannabis aufgestellt. Das Unternehmen mit Hauptsitz

in Québec, Kanada, wird von einem kleinen, aber hochqualifizierten Team mit

langjähriger Erfahrung betrieben, das zu großen Teilen aus Freunden und

Familie der Gründer besteht und bereits seit langer Zeit vertrauensvoll

zusammenarbeitet. Green Karat legt großen Wert auf den Anbau kleiner Chargen

von Premium-Cannabisblüten, um eine herausragende Qualität sicherzustellen,

die sich auch im Cannabis-Vorreiterland Kanada großer Beliebtheit erfreut.

Costa Canna betreibt seinen state-of-the-art Cannabisanbau auf Vancouver

Island, British Columbia, Kanada. Das Unternehmen zeichnet sich durch

strenge Zuchtpraktiken und fortschrittliche Genetiken aus, mit dem Ziel,

einige der außergewöhnlichsten Cannabis-Cultivare der Branche zu entwickeln.

In Partnerschaft mit den Cowichan Tribes (First Nations) bietet das

Unternehmen ein umfangreiches Produktportfolio an, das es auf dem

kanadischen Markt über medizinische Plattformpartner sowie den Einzelhandel

vertreibt.

MedColCanna, ein in Kolumbien ansässiges Unternehmen, hat sich auf den Anbau

von hochqualitativen THC-Blüten spezialisiert. Als einer der führenden

Cannabisanbauer Südamerikas ist MedColCanna bekannt für ökologische

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. So nutzt das Unternehmen die

zahlreichen erneuerbaren Energiequellen des Landes in den Anden und bereitet

Regenwasser für die Bewässerung seiner Anbauanlage auf. MedColCanna setzt

sich in seinem Heimatland außerdem für faire Arbeitsbedingungen und -löhne

sowie einen vorurteilsfreien Umgang mit medizinischem Cannabis ein.

Roxton Air, ein noch junges Cannabis-Anbauunternehmen mit Sitz in der

Kleinstadt Roxton Pond in der Nähe von Montréal, Kanada, zeichnet sich durch

seinen innovativen aeroponischen, vertikalen Cannabisanbau aus. Die

vertikalen Anbautürme ermöglichen eine optimale Nutzung des Raums und

gewährleisten gleichzeitig eine sorgfältige Überwachung und Kontrolle jeder

Pflanze, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, ist überzeugt: "Die Tatsache, dass wir

in der Lage waren, vier neue, hochkarätige Cannabisanbauer in nur einem

Monat auf den deutschen Markt zu bringen, unterstreicht die Attraktivität

und Wirksamkeit unserer Plattform. Immer mehr erstklassige internationale

Produzenten kommen mittlerweile auf uns zu, um eine Partnerschaft

einzugehen. Neue Partnerschaften werden für uns so immer leichter und

schneller umsetzbar. Dies zeigt, dass unser Modell nicht nur funktioniert,

sondern auch als Vorzeigemodell in der Branche wahrgenommen wird. Wir sind

stolz darauf, in der Lage zu sein, den Patientinnen und Patienten eine noch

größere Auswahl an erstklassigen medizinischen Cannabisprodukten anbieten zu

können."

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung

und den Vertrieb von Medizinpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von

Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den

Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick

Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast

Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt,

schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen

Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren

Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei

stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen

pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte

in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an:

getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde

am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird

unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

