EQS-News: Cantourage Group SE: Stärkste Cannabisblüte auf dem deutschen Medizinmarkt: Cantourage launcht zweites Produkt von Miracle Valley (deutsch)

Stärkste Cannabisblüte auf dem deutschen Medizinmarkt: Cantourage launcht

zweites Produkt von Miracle Valley

* Cantourage bleibt Vorreiter der europäischen Cannabisbranche: Kultivar

Ice & Sugar von Miracle Valley zum ersten Mal in Apotheken in

Deutschland erhältlich

* Die erste Charge des Produkts hat die höchste THC-Konzentration aller

bisher in Deutschland erhältlichen medizinischen Cannabisblüten und

eröffnet Patient:innen mit hohem THC-Bedarf eine zusätzliche

Behandlungsoption

* Die Blüten werden von Miracle Valley in Kanada mit einem

"Craft-Growing"-Ansatz angebaut - eine Produktkategorie, in der

Cantourage plant, in den kommenden Monaten weitere Produkte einzuführen

Berlin, 14. Dezember 2022 - Die Cantourage Group SE (FRA:HIGH), ein

führendes europäisches Unternehmen für Medizinalcannabis, und Miracle

Valley, ein in Kanada ansässiger Cannabis-Produzent, erweitern ihre

Partnerschaft, um Patientinnen und Patienten in Deutschland eine noch

größere Auswahl an medizinischen Cannabisprodukten anbieten zu können. Nach

der im April 2022 erfolgten Markteinführung des stark nachgefragten

Kultivars Mac 1, haben Patientinnen und Patienten in Deutschland nun Zugang

zu Miracle Valleys zweiter Sorte auf dem deutschen Markt, Ice & Sugar. Beide

Blüten werden nach dem Prinzip des "Craft Growing" in Kanada angebaut. Die

erste Charge von Ice & Sugar hat den höchsten THC-Gehalt aller medizinischen

Cannabisblüten, die bisher in Deutschland auf den Markt gekommen sind.

Im Frühjahr dieses Jahres revolutionierte Cantourage den Markt für

Dronabinol (Wirkstoff THC) mit seiner Dronabinol-Lösung. Unmittelbar im

Anschluss brachte das Unternehmen Miracle Valleys Mac 1 auf den Markt, das

damals einen neuen Standard für medizinische Cannabisblüten in Deutschland

setzte. Miracle Valley baut medizinisches Cannabis nach dem

"Craft-Growing"-Ansatz in kleinen Mengen und in kontrollierter

Indoor-Umgebung an. Mit seinem einzigartigen Sourcing-Netzwerk und der

eigenen Produktionsplattform plant Cantourage sein Angebot im "Craft

Cannabis"-Segment Anfang 2023 weiter auszubauen, um die schnell steigende

Nachfrage von Patient:innen in Deutschland und anderen europäischen Ländern

nach medizinischen Cannabisblüten in Premiumqualität zu decken.

Sebastian Blöte, European Sales Director von Cantourage, kommentiert: "Wir

freuen uns, mit der Aufnahme der Sorte Ice & Sugar von Miracle Valley in

unser medizinisches Portfolio einen erneuten Maßstab in unserer Branche zu

setzen. So führen wir unsere Bemühungen fort, Patientinnen und Patienten in

Europa mit dem besten Cannabis aus aller Welt zu versorgen. Mac 1 hat

bereits neue Qualitätsstandards gesetzt, auf denen wir nun mit dem zweiten

Produkt von Miracle Valley aufbauen."

Scott Mayer, CEO von Miracle Valley, fügt hinzu: "Bei Miracle Valley

verfolgen wir das Ziel, neue Qualitätsmaßstäbe für den Premium-Cannabisanbau

zu setzen und Patientinnen und Patienten die hochwertigsten Cannabissorten

anzubieten. Wir freuen uns, dass durch die Ausweitung unserer Kooperation

mit Cantourage nun ein weiteres unserer hochwertigen Produkte in Europa

erhältlich wird."

Miracle Valley ist ein unter dem ,Cannabis Act of Canada' lizensierter

Produzent von medizinischem Cannabis, mit Sitz im Kaskadengebirge in British

Columbia. Das im Juli 2013 gegründete private Unternehmen hat es sich zur

Aufgabe gemacht, die steigenden Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden, sowie

Patientinnen und Patienten zu erfüllen und dabei neue Qualitätsmaßstäbe für

medizinische Cannabisblüten zu setzen.

Cantourage verarbeitet die Cannabisblüten in Deutschland zu medizinischen

Cannabisprodukten. Diese sind im Anschluss deutschlandweit in Apotheken

erhältlich.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes börsennotiertes europäisches Unternehmen für

medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von

den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick

Hoffmann gegründet. Cantourage ermöglicht es Produzenten aus aller Welt,

schneller und kosteneffizienter Teil des schnell wachsenden europäischen

Marktes für medizinisches Cannabis zu werden und gleichzeitig die höchsten

europäischen Qualitätsstandards zu garantieren und weiterzuentwickeln. Das

Unternehmen bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an:

getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer

Qualität. Das Unternehmen wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Über Miracle Valley

Miracle Valley ist ein Unternehmen für den Anbau von medizinischem Cannabis.

Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, die besten Cannabispflanzen

innerhalb Kanadas anzubauen. Als privates Unternehmen stehen für Miracle

Valley Kunden und Kundinnen im Fokus. Miracle Valley wird von Scott Mayer,

einem Enthusiasten für Cannabis geleitet, der die Vision innehält, die

Qualitätsstandards von medizinischem Cannabis weiter zu erhöhen. Hierfür

bietet Miracle Valley einzigartige und exotische Kultivare an, die

fachmännisch und mit Leidenschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

angebaut werden.

Pressekontakt

Kekst CNC

cantourage@kekstcnc.com

Roland Leithäuser

+49 162 2074592

