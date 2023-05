EQS-News: Cantourage Group SE: Etablierte Cannabis-Marke aus Kanada: Cantourage bringt Breathing Green in deutsche Apotheken (deutsch)

Cantourage Group SE: Etablierte Cannabis-Marke aus Kanada: Cantourage bringt Breathing Green in deutsche Apotheken

Etablierte Cannabis-Marke aus Kanada: Cantourage bringt Breathing Green in

deutsche Apotheken

* Cantourage bringt Cannabisblüten der Sorte "God Bud" des Anbauers

Breathing Green aus Nova Scotia auf den deutschen Medizinmarkt

* Für optimale Produktqualität und -sicherheit baut Breathing Green

Cannabis mit dem selbst entwickelten PurePlantTM-Verfahren an

Berlin, 24. Mai 2023 - Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage",

ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für die

Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln auf Basis von Cannabis, gibt

seine Partnerschaft mit dem kanadischen Cannabis-Anbauunternehmen Breathing

Green Solutions (im Folgenden "Breathing Green") bekannt. Durch die

Kooperation betritt Breathing Green, dessen Cannabisprodukte bis dato

ausschließlich auf dem kanadischen Medizin- und Freizeitmarkt erhältlich

waren, erstmals den europäischen Markt. Der erste Cannabis-Cultivar "God

Bud" ist bereits in Apotheken verfügbar und bietet Patientinnen und

Patienten ab sofort eine weitere Therapieoption.

Bereits seit 2017 kultiviert Breathing Green Cannabis in seiner hochmodernen

Anlage in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia. 50 Mitarbeitende bauen

hier in sieben speziell entwickelten Gewächshäusern bis zu 1.500 Kilogramm

Cannabisblüten pro Jahr an. Mit der PurePlantTM-Methode hat Breathing Green

dabei ein eigenes Verfahren entwickelt, das optimale Produktqualität

gewährleistet. Wichtige Eckpfeiler von PurePlantTM sind unter anderem ein

rigoroser Auswahlprozess bei Cannabissamen, ein einzigartiges Anbaumedium,

die tägliche Sichtung und Pflege jeder einzelnen Pflanze sowie

maßgeschneiderte Nährstoffprogramme für jede Phase des Pflanzenwachstums.

Savior Joseph, Präsident von Breathing Green, sagt: "Als Nova Scotias erster

lizenzierter Produzent von Cannabisprodukten und einer der führenden

Craft-Cannabisproduzenten Kanadas freuen wir uns sehr, unsere Produkte

gemeinsam mit Cantourage nun auch den Menschen in Europa anbieten zu können.

Im Mittelpunkt unserer Firmenphilosophie steht die Fürsorge für jeden

Menschen und jede Pflanze, mit der wir arbeiten. Wir sind stolz, mit unseren

Produkten eine weitere hochwertige Therapieoption bieten zu können."

Philip Schetter, CEO von Cantourage, kommentiert: "Wir freuen uns, mit

Breathing Green nun bereits den vierten kanadischen Cannabisanbauer in

diesem Jahr in unser Portfolio aufnehmen zu können. Mit unseren zahlreichen

neuen Anbauern und Produkten zeigen wir aktuell, dass wir mit unserer "Fast

Track Access"-Plattform ein sehr effektives Modell geschaffen haben,

Cannabisblüten und -marken aus aller Welt nach Deutschland und in die

europäischen Medizinmärkte zu bringen."

Über Breathing Green/SKOSHA

Breathing Green Solutions (BGS) ist der erste lizenzierte Cannabisproduzent

in Nova Scotia, Kanada, mit Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und einer

Produktionsstätte in Wentworth, Nova Scotia. Die Cannabisprodukte von BGS

sind in ganz Kanada und nun auch in Europa erhältlich. Seit der

Legalisierung von Cannabis in Kanada hat sich BGS zu einem renommierten

Branchenführer entwickelt. Mit konsistenten, qualitativ hochwertigen

Produkten konnte sich BGS seither einen bedeutenden Marktanteil erarbeiten.

Die BGS-eigene Anbaumethode PurePlantTM gewährleistet dabei, dass

Konsument:innen weltweit stets ein Höchstmaß an Produktreinheit erwarten

können.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung

und den Vertrieb von Medizinpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von

Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2018 von den

Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick

Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast

Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt,

schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen

Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren

Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei

stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen

pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte

in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an:

getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde

am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird

unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Pressekontakt Cantourage:

Frederick Steudemann

M +49 (0)30 4701 350-50

pr@cantourage.com

