EQS-News: CTS EVENTIM - Die Europäische Handballföderation und CTS EVENTIM vereinbaren die langfristige Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

CTS EVENTIM - Die Europäische Handballföderation und CTS EVENTIM vereinbaren die langfristige Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft

^

EQS-Media / 31.01.2024 / 11:30 CET/CEST

Die Europäische Handballföderation und CTS EVENTIM vereinbaren die

langfristige Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft

* Die EHF und CTS EVENTIM vereinbaren die langfristige Verlängerung ihrer

strategischen Ticketing-Partnerschaft für die EHF-Europameisterschaften.

* Die Partnerschaft beinhaltet auch den Aufbau einer internationalen

Kundendatenbank, die zum weiteren Wachstum der EHF EUROs beitragen wird.

Wien/Hamburg 31.01.2024 - Die Europäische Handballföderation (EHF) und CTS

EVENTIM, eines der international führenden Ticketing und Live Entertainment

Unternehmen, haben die langfristige Verlängerung ihrer strategischen

Partnerschaft vereinbart. CTS EVENTIM bleibt damit offizieller

Ticketing-Partner der kommenden EHF EUROs.

Die neue Vereinbarung umfasst vier EHF EUROs in den Jahren 2026 und 2028:

die EHF EURO 2026 der Männer in Dänemark, Schweden und Norwegen, die EHF

EURO 2026 der Frauen (Gastgeber tbd), die EHF EURO 2028 der Männer in

Spanien, Portugal und der Schweiz sowie die EHF EURO 2028 der Frauen in

Dänemark, Schweden und Norwegen.

Im Rahmen der Verlängerung bietet die EHF allen Handballfans auch weiterhin

kundenfreundliche Ticketing-Services, die einen exzellenten Einstieg zu

einer herausragende Fan Experience bei Premium-Sportveranstaltungen wie den

EHF EUROs darstellen.

Ziel der Partnerschaft ist es, eine große Zahl an Zuschauern zu erreichen

und Technologien zur Verfügung zu stellen, die es der EHF und den lokalen

Organisationskomitees ermöglichen, ihre finanziellen Ziele im Ticketing zu

erreichen. Sie umfasst auch die Entwicklung einer internationalen

Kundendatenbank, mittels derer enge Beziehungen zu den Fans aufgebaut

werden, um die EHF EUROs noch weiter auszubauen.

Die Entscheidung zur Verlängerung der Zusammenarbeit wurde im Anschluss an

die EHF EURO 2024 der Männer getroffen, die vom 10. bis 28. Januar in

Deutschland stattfand.

Im Ticketing war dies die erfolgreichste EHF EURO aller Zeiten: Mehr als

eine Million Fans besuchten 65 Spiele an sechs Spielorten. Zum

Eröffnungsspiel kamen 53.586 Fans in die Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA -

Weltrekord für ein Handballspiel.

96,6 Prozent aller Tickets für die gesamte EHF EURO 2024 der Männer wurden

verkauft. Die Vorrundenspiele erreichten eine Auslastung von 98%, die

Hauptrundenspiele waren zu 94% gefüllt, und die Halbfinal- und Finalspiele

waren ausverkauft.

Martin Hausleitner, EHF Generalsekretär: "Die Zahlen der EHF EURO 2024 der

Männer beweisen, dass es richtig war, das Ticketing für die EHF EUROs mit

Unterstützung von CTS EVENTIM zu zentralisieren. Wir sind stolz darauf,

einen so starken und erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben. Wir haben

nicht nur mehrere Spieltage in Deutschland ausverkauft, sondern auch einen

großen Schritt in Richtung Internationalisierung gemacht, da Tausende von

Fans aus Ländern wie Färöer, Dänemark und Island zu uns nach Deutschland

gekommen sind. Durch den Aufbau einer internationalen Kundendatenbank lernen

wir die Ticketkäufer kennen und können eine enge Beziehung zu ihnen

aufbauen. Dies ist ein wichtiger Teil des Puzzles, der uns helfen wird, die

EHF EUROs in Zukunft noch weiter auszubauen."

Alexander Ruoff, COO, CTS EVENTIM: "Handball ist ein fantastischer Sport,

und wir freuen uns, unsere enge Partnerschaft mit der EHF fortzusetzen. Die

langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit spiegelt unsere

leistungsfähigen Technologien und Marketingmöglichkeiten, unsere Expertise

bei internationalen Sport Major Events und unsere umfassenden Kenntnisse der

lokalen Märkte wider. Wir freuen uns darauf, die EHF und die lokalen

Organisationskomitees dabei zu unterstützen, Handballfans auch bei den

kommenden EHF EUROs wieder erstklassigen Sport zu bieten."

About the EHF

Die EHF ist der Dachverband des Handballs in Europa und hat 50

Mitgliedsverbände. Sie ist für die Organisation und das Management von

hochkarätigen Handballwettbewerben wie der Machineseeker EHF Champions

League, der EHF Champions League Women und der EHF EURO zuständig. Zu den

vielfältigen Aufgaben der Föderation gehören auch das

Spielertransfermanagement, Entwicklungs- und Ausbildungsprogramme sowie die

Förderung weiterer Spielformen wie Beach- und Rollstuhlhandball.

About CTS EVENTIM

CTS EVENTIM is a leading international provider of ticketing services and

live entertainment. Over 300 million tickets per year are marketed using the

Company's systems - through physical box offices and mobile/online portals.

These portals include the brands eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch,

ticketone.it and entradas.com. The CTS EVENTIM Group also owns a number of

companies promoting concerts, tours, and festivals such as Rock am Ring,

Rock im Park, Hurricane, Southside, and Lucca Summer. According to

Pollstar's global rankings for 2023, the EVENTIM Group is the second-biggest

promoter in the world. In addition, CTS EVENTIM operates some of Europe's

most renowned venues, such as the LANXESS Arena in Cologne, the K.B. Hallen

in Copenhagen, the Waldbühne in Berlin, and the EVENTIM Apollo in London.

CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) has been listed on the stock

exchange since 2000 and is a member of the MDAX segment. In 2022, the Group

generated revenue of EUR 1.9 billion across more than 20 countries.

PRESSEKONTAKT

Thomas Schöneich

Director / Media & Communications

schoeneich@eurohandball.com

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de

INVESTOR RELATIONS

Marco Haeckermann

Vice President, Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de

Ende der Pressemitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0c1975a0e55de35d6cbbd7afe28ae65b

Dateibeschreibung: BILDER - Martin Hausleitner & Thorsten Stanko &

Weltrekord

---------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen

31.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt

durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Rablstr. 26

81669 München

Deutschland

Telefon: 0421/ 3666-0

Fax: 0421/ 3666-290

E-Mail: info@eventim.de

Internet: www.eventim.de

ISIN: DE0005470306

WKN: 547030

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1826441

Ende der Mitteilung EQS-Media

---------------------------------------------------------------------------

1826441 31.01.2024 CET/CEST

°