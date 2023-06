CLIQ Digital AG: Cliq.de gewinnt "Best of Best' German Brand Award 2023

CLIQ Digital AG: Cliq.de gewinnt "Best of Best" German Brand Award 2023

DÜSSELDORF, 16. Juni 2023 - Der CLIQ Digital-Konzern freut sich, dass sein

neuer Flaggschiff-Streamingdienst Cliq ( www.cliq.de) mit dem

prestigeträchtigen German Brand Award 2023 für seine herausragende

Markenstrategie und Marketingbemühungen ausgezeichnet wurde.

Anerkennungen

Mit ihrer Produkt- und Markeneinführung konnte sich Cliq gestern Abend unter

mehr als 1.300 Einsendungen aus 17 Ländern in den folgenden Kategorien

durchsetzen:

* "Best of Best" in der Kategorie "Excellent Brands - Newcomer Brand of

the Year"

* "Gewinner" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation -

Brand Innovation & New Business Models"

* "Gold" in der Kategorie "Excellent Brands - Media & Entertainment"

Cliq überzeugte die Jury mit einer design- und kommunikationsstarken

Produkteinführung, sowie mit seiner 360-Grad-Markenkampagne in TV,

Out-of-Home (OOH), Digital und Displays.

German Brand Award

Der German Brand Award (www.german-brand-award.com) ist eine angesehene

Auszeichnung, mit der Unternehmen geehrt werden, die eine innovative

Markenpositionierung, effektive Kommunikationsstrategien und eine starke

Markenpräsenz bewiesen haben. Der Preis würdigt Unternehmen für ihre

herausragenden Leistungen beim Aufbau sowie der Weiterentwicklung ihrer

Marken und positioniert sie als Marktführer in ihren jeweiligen Branchen. In

den vergangenen Jahren gehörten renommierte Unternehmen wie die Deutsche

Telekom AG und die Lufthansa AG zu den Gewinnern des begehrten "Best of

Best"-Awards.

Der German Brand Award wird einmal im Jahr vom Rat für Formgebung verliehen,

um besonders herausragende Markenarbeit zu würdigen. Auch hier waren bereits

namhafte Unternehmen wie RTL Deutschland, Daimler Truck AG und ALDI SÜD

unter den Preisträgern. Die hochkarätige Jury, die sich aus unabhängigen,

interdisziplinären Experten und Expertinnen aus Unternehmen, Wissenschaft,

Beratung, Dienstleistung und Agenturen zusammensetzt, verlieh die

diesjährigen Auszeichnungen in Berlin vor rund 700 Gästen.

Der German Brand Award ist ein Beleg für das Engagement der Gruppe für

exzellentes Marketing und die effektive Kommunikation ihres einzigartigen

Wertversprechens. Diese Anerkennung spiegelt das Engagement von CLIQ wider,

eine überzeugende Marke zu schaffen, die bei der Zielgruppe Anklang findet.

Durch sorgfältige Marktforschung, kreative Branding-Initiativen und einen

kundenzentrierten Ansatz hat Cliq erfolgreich eine starke Markenidentität

geschaffen, die das Unternehmen von der Konkurrenz abhebt.

Stellungnahme des Vorstands

"Wir sind sehr stolz darauf, mit dem German Brand Award 2023 ausgezeichnet

zu werden", sagte Luc Voncken, CEO. "Diese Anerkennung bestätigt die harte

Arbeit, die Innovation und die Leidenschaft unseres gesamten Teams. Sie

zeigt unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung eines

All-in-One-Streamingdienstes, der ein außergewöhnliches

Preis-Leistungs-Verhältnis und ein hervorragendes Kundenerlebnis bietet. Wir

werden weiterhin in unsere Marke investieren und bei allem, was wir tun,

nach den besten Ergebnissen streben."

Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659

Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600

Media Relations:

Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111

Finanzkalender

Halbjahresfinanzbericht 2023 und Donners- 3. August 2023

Videokonferenz tag

Finanzbericht Q3/9M 2023 und Donners- 2. November

Videokonferenz tag 2023

Über CLIQ Digital

Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit

abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme und Serien, Musik, Hörbücher,

Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von

Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen

Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für

Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf

spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30

Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto.

CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap

Index.

Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier

finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ

Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

