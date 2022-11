EQS-News: CHIMEI wird 2023 Ecologue(TM)-Bio-ABS-Produkte mit ISCC PLUS-Zertifizierung einführen (deutsch)

CHIMEI wird 2023 Ecologue(TM)-Bio-ABS-Produkte mit ISCC PLUS-Zertifizierung einführen

EQS Newswire / 10.11.2022 / 09:00 CET/CEST

Das Werk der CHIMEI Corporation in Tainan (Taiwan) hat die ISCC

(International Sustainability and Carbon Certification)

PLUS-Zertifizierung für ABS-, SAN-, MS (SMMA)-, HBR- und SSBR-Produkte

erhalten.

TAINAN, TAIWAN - Media OutReach - 10. November 2022 - Die in

Taiwan ansässige CHIMEI Corporation, ein Unternehmen für

Hochleistungswerkstoffe, das fortschrittliche Polymermaterialien,

synthetische Kautschuke und Spezialchemikalien entwickelt und

herstellt, fügt seinem neu veröffentlichten Ecologue(TM)-Portfolio

an nachhaltigen Materialien eine Reihe nach dem Standard ISCC

(International Sustainability and Carbon Certification) PLUS

zertifizierter Biokunststoffe hinzu.

CHIMEI entwickelt Biokunststoffe, die entweder aus biobasierten

Rohstoffen bestehen oder sich nach der Nutzung zersetzen. Dadurch

werden das Abfallaufkommen und der Verbrauch fossiler Brennstoffe

des Unternehmens verringert.

ISCC PLUS wendet einen Massenbilanz-Ansatz an, um

sicherzustellen, dass der Anteil nachwachsender Rohstoffe bei

Produktionsprozessen korrekt kalkuliert und eingesetzt wird. Dies

gewährleistet die Nachverfolgbarkeit während der gesamten

Lieferkette - von den Rohstoffen bis hin zum Endprodukt - und

bietet somit einen weltweiten Standard für die Nachhaltigkeit von

Produkten.

CHIMEI trifft Vorbereitungen, um einige der bei seiner

Polymerproduktion eingesetzten fossilen Rohstoffe durch

biobasierte Rohstoffe zu ersetzen. Diese erneuerbaren Rohstoffe

werden während des gesamten Produktionsprozesses nachverfolgt, um

die Vorgaben des Massenbilanz-Ansatzes für die ISCC

PLUS-Zertifizierung zu erfüllen. Außerdem baut das Unternehmen

Partnerschaften auf, um eine grünere Wertschöpfungskette zu

gewährleisten.

Die Anerkennung durch ISCC PLUS stärkt die Wertschöpfungskette

für erneuerbare Kunststoffe, die CHIMEI gemeinsam mit Neste,

Idemitsu Kosan und Mitsubishi Corporation aufgebaut hat, und

erlaubt es CHIMEI, neue erneuerbare Biomasse-Materialien

einzuführen, die fossile Rohstoffe bei der Kunststoffproduktion

auf effektive Weise ersetzen können.

Die ISCC PLUS-Zertifizierungen gelten für ABS-, SAN-, MS (SMMA)-,

HBR- und SSBR-Produkte, die im CHIMEI-Werk in Tainan (Taiwan)

hergestellt werden. CHIMEI wird die ISCC PLUS zertifizierten

Bio-ABS-Produkte unter der Ecologue-Marke im ersten Halbjahr 2023

offiziell einführen.

"Die Umsetzung der Klimaneutralität hat für CHIMEI oberste

Priorität und sollte für jeden in unserer Lieferkette an erster

Stelle stehen", erklärte Andrew Hsieh, Sustainable Material

Solutions Manager bei CHIMEI. "Durch die Entscheidung für

Materialien, die aus erneuerbaren Biomasse-Rohstoffen hergestellt

werden, kann eine Marke den CO[2]-Fußabdruck ihrer Produkte

erheblich reduzieren und sich von der Ölindustrie lösen. Wenn

sich mehr Marken für nachhaltige Materiallösungen wie

Biokunststoffe entscheiden, wird ihre Entscheidung auch die

vorgelagerte Fertigungsindustrie beeinflussen, wo dies eine

enorme Auswirkung haben kann."

CHIMEI Corporation hat die ersten ISCC PLUS-Zertifizierungen

während der K 2022, der weltweit führenden Fachmesse für die

Kunststoff- und Kautschukindustrie, erhalten. Die Nachricht vom

Erhalt der ISCC PLUS-Zertifizierung wurde zunächst mit den Gästen

der Veranstaltung Ecologue(TM) Talks auf der K-Messe geteilt, zu

denen viele der weltweiten Lieferkettenpartner von CHIMEI

zählten.

Biokunststoffe stellen einen der drei Innovationsbereiche im

Ecologue(TM)-Portfolio nachhaltiger Materialien von CHIMEI dar. Zu

den laufenden Biokunststoff-Innovationen von CHIMEI gehören

biologisch abbaubare Materialien, die in naher Zukunft

Einwegplastik ersetzen könnten. CHIMEI ist bestrebt, sein Angebot

an Biokunststoffen im Laufe der kommenden Jahre auszubauen.

Die Produktion stellt einen ständigen Innovationsbereich im

Ecologue(TM)-Portfolio nachhaltiger Materialien von CHIMEI dar. Dazu

gehört die Kohlenstoffabscheidung und

-nutzung bei CHIMEI-Anlagen. Von den drei Innovationsbereichen

bei CHIMEI konnte das Recycling die größten Entwicklungen

verzeichnen, mit chemisch recyceltem MMA in optischer Qualität

sowie mechanisch recycelten PCR-Kunststoffen.

Über CHIMEI

CHIMEI ist ein in Taiwan ansässiges Unternehmen für

Hochleistungswerkstoffe, das fortschrittliche Polymermaterialien,

synthetische Kautschuke und Spezialchemikalien entwickelt und

herstellt. Unternehmen aus aller Welt wenden sich an CHIMEI, um

die Leistung und Haltbarkeit ihrer Produkte zu verbessern sowie

neue Ansätze bei der Ästhetik zu finden, ihre

Produktionseffizienz zu steigern oder die Umweltauswirkungen zu

verringern.

Entdecken Sie unter [www.chimeicorp.com], wie CHIMEI anderen

Unternehmen hilft, höhere Ziele zu erreichen, und seiner globalen

Verantwortung gerecht wird.

