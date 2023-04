EQS-News: CHEPLAPHARM platziert Anleihen im Volumen von 750 Mio. EUR in herausforderndem Marktumfeld (deutsch)

CHEPLAPHARM platziert Anleihen im Volumen von 750 Mio. EUR in herausforderndem Marktumfeld

Die Cheplapharm Arzneimittel GmbH ("CHEPLAPHARM"), eine international

führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die

erfolgreiche Platzierung vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von

insgesamt 750 Mio. EUR bekannt. Die Erlöse aus den neuen Bonds werden zur

Finanzierung des Erwerbs der weltweiten [1] Vermarktungsrechte für Zyprexa®

von Eli Lilly and Company verwendet. CHEPLAPHARM hatte die wegweisende

Akquisition des gut etablierten und positionierten Portfolios aus Produkten

zur Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen am Wochenende

bekannt gegeben. Mit einem Kaufpreis deutlich über

1 Mrd. EUR handelt es sich dabei um die größte Transaktion in der

Firmengeschichte von CHEPLAPHARM.

"Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es

uns ermöglicht unseren dynamischen und profitablen Wachstumskurs weiter

fortzusetzen", sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM. "Die

Tatsache, dass wir die Anleihen auch in dem aktuell herausfordernden

Marktumfeld erfolgreich platzieren konnten, zeugt von dem Vertrauen der

Investoren in die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells.

Gleichzeitig hat uns die Vielfalt unserer Investorenbasis ermöglicht, die

positive Dynamik zwischen fest- und variabel verzinslichen Instrumenten

bestmöglich zu nutzen. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch

einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre

Unterstützung bedanken."

Die neuen EUR-Anleihen haben eine Laufzeit bis 2030, wobei 425 Mio. EUR mit

einem Zinssatz von 7,500 % und 325 Mio. EUR mit einem Zinssatz von

3-Monats-EURIBOR plus 4,75 % p.a. ausgestattet sind. Darüber hinaus

finanziert CHEPLAPHARM die Akquisition des Zyprexa®-Portfolios aus

verfügbaren Barmitteln sowie durch Inanspruchnahme seiner revolvierenden

Kreditfazilität.

Latham & Watkins war Rechtsberater von CHEPLAPHARM.

---

[1] Exklusive Südkorea.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein schnell wachsendes pharmazeutisches Unternehmen mit

Hauptsitz in Greifswald, das weltweit Marken- und Nischenprodukte anbietet.

Das Familienunternehmen hat sich auf ausgewählte Wirkstoffe und Indikatonen

spezialisiert und setzt auf eine internanonale Buy-and-Build-Strategie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

Pressestelle:

CHEPLAPHARM Ziegelhof 24 17489 Greifswald presse(at)cheplapharm.de

Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das

Angebot wird mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt. Diese Mitteilung

stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder eines anderen Wertpapiers

dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in den

Vereinigten Staaten oder in einer Jurisdiktion, in der oder an Personen,

denen gegenüber ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein

solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Schuldverschreibungen und die damit zusammenhängenden Garantien wurden

und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung (des "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines

Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten

registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder

für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren

bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer

Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Dementsprechend werden die

Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien (i) in den

Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern in

Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Act und (ii) in

"Offshore-Transaktionen" an Nicht-U.S.-Personen außerhalb der Vereinigten

Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und

verkauft.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des

Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Anleger

im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Order")

sind, (iii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth

companies, unincorporated associations, etc. ) der Order fallen, oder (iv)

alle Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer

Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets

Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren

anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden kann oder die dazu veranlasst

werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"

bezeichnet). Die Anlagen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht,

stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes

Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum

anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen

eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht

aufgrund dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf

verlassen.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer

Ausnahme von der Prospektpflicht für Angebote von Wertpapieren nach der

Prospektverordnung. Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im

Sinne der Prospektverordnung noch ein öffentliches Angebot dar.

Zielmarkt des Herstellers (MIFID II Product Governance) sind ausschließlich

geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es

wurde kein PRIIPs-Key-Information-Document (KID) erstellt, da es für

Kleinanleger im EWR nicht verfügbar ist.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung in bestimmten Rechtsordnungen kann

gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung

gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese

beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

die Gesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

Wertpapiergesetze bestimmter anwendbarer Rechtsordnungen enthalten. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf,

alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die in dieser

Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,

solche, die sich auf die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen

Erwartungen des Unternehmens beziehen, unter anderem in Bezug auf: die

zukünftige finanzielle Lage und Leistung, die Betriebsergebnisse und die

Liquidität des Unternehmens; die Strategie, die Pläne, die Zielsetzungen,

die Aussichten, das Wachstum, die Ziele und die Zielvorgaben des

Unternehmens und die zukünftigen Entwicklungen auf den Märkten, an denen das

Unternehmen teilnimmt oder teilzunehmen versucht. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie

erkennbar, einschließlich der Begriffe "antizipieren", "glauben",

"fortsetzen", "fortlaufend", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen",

"können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben",

"anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder

vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrer

Natur nach bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,

die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden darauf

hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige

Leistungen sind und dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse

und Cashflows des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der das

Unternehmen tätig ist, erheblich abweichen können.

