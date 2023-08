EQS-News: CARLSON INVESTMENTS SE und HPI AG prüfen strategischen Aktientausch durch Absichtserklärung (deutsch)

CARLSON INVESTMENTS SE und HPI AG prüfen strategischen Aktientausch durch Absichtserklärung

24.08.2023 / 20:48 CET/CEST

Warschau, 24. August 2023

Warschau, 24. August 2023 - CARLSON INVESTMENTS SE, ein global gelistetes

Venture-Capital-Unternehmen, und HPI AG, ein in München ansässiges

Unternehmen, haben gemeinsam die Unterzeichnung einer Absichtserklärung

(LoI) bekannt gegeben. Diese vorläufige Vereinbarung skizziert die

potenziellen Bedingungen, unter denen CARLSON INVESTMENTS SE möglicherweise

seinen gesamten Anteil an PAYMIQ FINANCIAL GROUP LTD abgeben könnte, mit

einem vorgeschlagenen Ausgleich in Form von neu ausgegebenen Aktien der HPI

AG.

Die LoI signalisiert den Beginn eines detaillierten Bewertungsprozesses,

einschließlich einer Due-Diligence-Prüfung von HPI zu Paymiq. Der

erfolgreiche Abschluss dieses Prozesses hängt von verschiedenen Bedingungen

ab, einschließlich zufriedenstellender Ergebnisse der Due Diligence und

notwendiger Unternehmensgenehmigungen.

Aleksander Gruszczyski, Vorsitzender des Vorstands von Carlson Investment

SE, erklärte: "Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit HPI AG

markiert einen bedeutenden Schritt in unseren strategischen Überlegungen.

Wir sind vorsichtig optimistisch hinsichtlich der potenziellen Synergien und

des Werts, den diese Zusammenarbeit beiden Unternehmen bringen könnte."

Für einen umfassenden Überblick über den Bericht und detaillierte

Finanzdaten besuchen Sie bitte die IR-Website von Carlson Investments.

ÜBER CARLSON INVESTMENTS SE:

Carlson Investments SE, seit 2003 in Betrieb, ist ein Unternehmen, das an

der Warschauer Börse und den Börsen von Frankfurt, Stuttgart, München und

auf der Gettex-Plattform gelistet ist. Es wurde gegründet, um Zugang zu

Venture-Capital-Investmentmöglichkeiten in Europa, Nordamerika und Asien zu

bieten, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Zentral- und Osteuropa. Wir

sind unbefristet (nicht zeitlich begrenzt), es besteht keine Notwendigkeit,

unter dem Zeitdruck wie bei Standard-VCs auszusteigen. Einfacher Zugang und

Ausstieg über einen der Märkte für jeden, auch den kleinsten Investor. Das

Unternehmen hat mehr als 30 vielversprechende Projekte in seinem Portfolio.

Insbesondere besteht die Kapitalgruppe aus Unternehmen mit technologischem

Profil, die sich durch innovative Produkte, Dienstleistungen oder andere

organisatorische Lösungen auszeichnen. Zu den Interessen der Gruppe gehören

die Zusammenarbeit und Beteiligung an internationalen Projekten, Unternehmen

und Fonds, ohne territoriale Einschränkungen, in so breiten Bereichen und

Branchen wie IT, DeepTech, SaaS, FinTech, MedTech, CleanTech, IoT, Augmented

Reality, Künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, Nanorobotik, Maschinelles

Lernen, Biotechnologie, Medizin, Bildung, Pharmakologie,

Konsumnahrungsmittel sowie Branchen, die mit den historischen Aktivitäten

des Emittenten in Verbindung stehen, d.h. Energie. CARLSON INVESTMENTS SE,

HOTBLOK POLSKA Sp z o.o., BLOOM VOYAGES Sp z o.o., HELVEXIA PTE LTD

SINGAPUR, PAYMIQ FINANCIAL GROUP Ltd, PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o., CARLSON

VENTURES S.A., CARLSON VENTURES S.A. ONE ASI SKA, TECHVIGO Sp. z o.o., GAUDI

MANAGEMENT S.A., CARLSON CAPITAL PARTNERS Sp. z o.o., CARLSON INVESTMENTS.

MEDIEN KONTAKT:

Aleksander Gruszczyski, President des Management Boards

aleksander@carlsonvc.com

pr@calrsonvc.com

AKTIEN INFORMATIONEN:

Carlson Investment SE: ISIN: PLHOTB000011 // WKN: A0RNWQ

Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex, Warschau

HPI AG: ISIN: DE000A0JCY37 // WKN: A0JCY3

Börsen: München

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können als

"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten, die mit einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel

erkennbar an der Verwendung der Wörter "könnte", "wird", "sollte", "planen",

"erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",

"projizieren", "Ziel", oder "Target" oder der Negation dieser Wörter oder

anderen Variationen dieser Wörter oder vergleichbaren Terminologie.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,

Projektionen, Meinungen oder Plänen, die an sich erheblichen Risiken

unterliegen, sowie Unsicherheiten und Eventualitäten, die Änderungen

unterliegen. Es wird von CARLSON INVESTMENTS SE keine Zusicherung gemacht

oder wird gemacht, dass eine zukunftsgerichtete Aussage erreicht wird oder

sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-,

Finanzlage, Betriebsergebnisse und Aussichten können sich erheblich von

denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen projiziert oder

vorausgesagt werden. Weder CARLSON INVESTMENTS SE noch eine ihrer jeweiligen

verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung und

erwarten nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser Mitteilung

enthaltene Informationen öffentlich zu aktualisieren oder öffentlich zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

°