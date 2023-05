EQS-News: CANCOM SE: Umsatz- und Rohertragswachstum im ersten Quartal (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

CANCOM SE: Umsatz- und Rohertragswachstum im ersten Quartal

11.05.2023 / 08:00 CET/CEST

* Geschäftsvolumen steigt um 10,4 Prozent auf 433,0 Mio. EUR (Vorjahr*:

392,1 Mio. EUR)

* Konzern-Umsatz wächst um 7,1 Prozent, Rohertrag steigt um 9,3 Prozent

* Consulting und Support mit zweistelligen Wachstumsraten

München, 11. Mai 2023 - Die CANCOM Gruppe startet mit einem Umsatzplus von

7,1 Prozent in das Geschäftsjahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der

Umsatz auf 317,7 Mio. EUR (Vorjahr*: 296,7 Mio. EUR). Auch der Rohertrag lag mit

117,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert* von 107,0 Mio. EUR. Höhere Betriebs- und

Personalkosten sowie ein Sondereffekt von rund 1,0 Mio. EUR aus dem Effizienz-

und Profitabilitätsprogramm belasteten das EBITDA, das sich auf 24,1 Mio. EUR

belief (Vorjahr*: 26,4 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag entsprechend bei 7,6

Prozent (Vorjahr: 8,9 Prozent). Das EBITA betrug 13,5 Mio. EUR (Vorjahr*: 15,4

Mio. EUR).

"Wir haben das erste Quartal mit einem soliden Umsatz- und

Rohertragswachstum abgeschlossen, mussten aber auch inflationsbedingte

Kostensteigerungen und Sondereffekte verarbeiten. Das zweistellige Wachstum

mit Support und Consulting im Service-Geschäft stimmt uns zuversichtlich für

den Jahresverlauf", so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM Gruppe.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verbesserte sich im Vergleich zum

Vorjahresquartal und lag bei -43,6 Mio. EUR (Vorjahr: -76,3 Mio. EUR). Der

Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten belief sich zum

31. März 2023 auf 330,4 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 393,2 Mio. EUR).

Erweiterte Darstellung von Umsatz und Rohertrag

CANCOM stellt wie bereits angekündigt zukünftig den Umsatz und den Rohertrag

in vier wesentlichen Säulen entlang der Wertschöpfungskette dar: Handel,

Consulting, Support und Managed Services. Es werden jeweils Umsatz,

Rohertrag sowie die Rohertragsmarge ausgewiesen.

Consulting und Support wachsen zweistellig, gute Entwicklung im Handel

Im Handel wuchs der Umsatz im ersten Quartal mit 7,6 Prozent auf 221,1 Mio.

EUR (Vorjahr: 205,5 Mio. EUR). Der Rohertrag betrug 37,4 Mio. EUR (Vorjahr: 30,2

Mio. EUR). Die Rohertragsmarge lag bei 16,9 Prozent (Vorjahr: 14,7 Prozent).

Im Consulting wuchs der Umsatz um 13,4 Prozent auf 55,4 Mio. EUR (Vorjahr:

48,9 Mio. EUR). Der Rohertrag stieg auf 45,2 Mio. EUR (Vorjahr: 39,1 Mio. EUR),

was einem Wachstum von 15,6 Prozent entspricht. Die Rohertragsmarge lag bei

81,5 Prozent (Vorjahr: 80,0 Prozent).

Positiv war auch die Entwicklung im Support. Der Umsatz mit Support-Services

stieg um 12,6 Prozent auf 13,7 Mio. EUR (Vorjahr: 12,2 Mio. EUR). Der Rohertrag

lag bei 9,8 Mio. EUR (Vorjahr: 9,0 Mio. EUR), die Rohertragsmarge lag bei 71,3

Prozent (Vorjahr: 74,3 Prozent).

Im Managed Service belief sich der Umsatz auf 27,5 Mio. EUR (Vorjahr: 30,1

Mio. EUR). Der Rohertrag betrug 22,6 Mio. EUR (Vorjahr: 23,4 Mio. EUR) und die

Rohertragsmarge lag bei 82,3 Prozent (Vorjahr: 77,6 Prozent).

Jahresprognose bestätigt, Akquisition der K-Businesscom noch nicht enthalten

"Trotz der bekannten Unsicherheitsfaktoren gehen wir von einer positiven

Marktentwicklung aus, entsprechend halten wir an der Prognose für die CANCOM

Gruppe fest", so Rüdiger Rath. "Die nach dem Berichtszeitraum

bekanntgegebene Akquisition der K-Businesscom wird erst nach dem Abschluss

der Transaktion in der Prognose abgebildet." Die Prognose für das

Geschäftsjahr 2023 der CANCOM Gruppe lautet somit unverändert:

CANCOM Gruppe Prognose 2023

Umsatz 1.320 bis 1.390 Mio. EUR

Rohertrag 460 bis 485 Mio. EUR

EBITDA 114 bis 124 Mio. EUR

EBITA 70 bis 80 Mio. EUR

Die vollständige Zwischenmitteilung der CANCOM Gruppe ist auf der

Internetseite www.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht.

* Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Geschäftsaktivitäten in den USA wurden

die Vorjahreswerte angepasst. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt

A.2.2.3 des Anhangs zum Konzernabschluss 2022 der CANCOM SE.

Über CANCOM

Als Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale

Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu

reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster

Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und

dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT

von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,

Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen

Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen

Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator

und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das

Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics,

Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote

umfasst.

Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges

Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Die CANCOM Gruppe wird von

Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des

Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2022 einen

Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM

SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX und TecDAX notiert (ISIN

DE0005419105).

Kontakt

Florian Mangold

Specialist Investor Relations

+49 (0)89 540545511

florian.mangold@cancom.de

°