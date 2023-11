EQS-News: CANCOM SE: CANCOM stärkt Expertise im Bereich komplexer IT-Infrastruktur und Managed Services durch die Übernahme wesentlicher Teile der DextraData GmbH (deutsch)

CANCOM SE: CANCOM stärkt Expertise im Bereich komplexer IT-Infrastruktur und Managed Services durch die Übernahme wesentlicher Teile der DextraData GmbH

* CANCOM übernimmt den auf IT-Consulting und Services ausgerichteten

Geschäftsbereich der DextraData GmbH mit 57 Experten in einem Asset

Deal.

* Umfangreiches Know-how im Bereich Consulting, Implementierung und

Managed Services stärkt Servicegeschäft von CANCOM in wichtigem

Trendbereich.

* Langjährige Partnerschaft und Erfahrung von DextraData insbesondere mit

dem Partner Dell baut Expertise auf dem Gebiet aus.

München, 27. November 2023 - Die CANCOM Gruppe gibt den Kauf des

IT-Consulting und Service Geschäfts (ITCS) der DextraData GmbH bekannt. Mit

dem am 27. November 2023 geschlossenen Kaufvertrag übernimmt CANCOM den

Bereich, in dem das Geschäft mit komplexer IT-Infrastruktur und Managed

Services-Leistungen zusammengefasst ist. Die insgesamt 57 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter am Hauptsitz in Essen erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022

einen Umsatz von rund 35 Mio. EUR und ein EBITDA von rund 4 Mio. EUR.

Die DextraData GmbH hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem als

erfahrener Anbieter von komplexen Infrastrukturprojekten mit Mitarbeitern in

ganz Deutschland und Hauptsitz in Essen etabliert. Fokusregion des

Unternehmens ist Nordrhein-Westfalen. Im Bereich ITCS planen und realisieren

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere End-to-End

Rechenzentrumsinfrastruktur in On-Premises, Private- und/oder Hybrid-Cloud

Szenarien und bieten ebenso verbundene Managed Services an. Die langjährige

Kundenbasis besteht schwerpunktmäßig aus namhaften mittelständischen

Industrieunternehmen und zunehmend auch aus Großkonzernen und öffentlichen

Auftraggebern.

"Die ausgewiesene Expertise unserer neuen Kolleginnen und Kollegen ist eine

Bereicherung für die CANCOM Gruppe in einer wirtschaftlich starken Region

Deutschlands", fasst Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE, die Hintergründe der

Transaktion zusammen.

"Unsere Kunden profitieren von dem Zugang zum ganzheitlichen Portfolio der

CANCOM Gruppe, dem breiteren Partnernetzwerk und den zusätzlichen

Fachkräften. Gleichzeitig ergeben sich für unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zusätzliche Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und

wir gehen krisensicher in die Zukunft", erläutert Shayan Faghfouri, der

Geschäftsführer und Gründer der DextraData.

Höhere Leistungsanforderungen als Treiber für Infrastrukturgeschäft im

Rechenzentrumsumfeld

Die Ansprüche von Kunden an ihre IT-Infrastruktur in Hybriden Umgebungen

wachsen derzeit wesentlich durch die deutlich steigenden Security- sowie KI-

Anforderungen. "Besonders in den Bereichen der Infrastrukturlösungen im

Rechenzentrum sowie die damit einhergehenden Beratungs- und

Integrationsleistungen der CANCOM Gruppe werden die Nachfrage stärken",

prognostiziert Rüdiger Rath. "Die Rechenzentren unserer Kunden in immer

komplexeren Szenarien für die Anforderungen der kommenden Jahre fit zu

machen ist eine maßgeschneiderte Aufgabe für einen erfahrenen Hybrid IT

Service Provider wie CANCOM. Mit dieser Akquisition gewinnen wir weitere

Expertinnen und Experten, die unseren bisherigen Erfolg weiter beschleunigen

werden. Durch das bei DextraData verbliebene Business App Portfolio und

unserer gefestigten Partnerschaft in diesem Bereich, ergeben sich für unsere

Kunden hervorragende Digitalisierungspotenziale und -chancen."

Die Transaktion steht unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen und

Kartellvorbehalt. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang Januar 2024

erwartet.

Über DextraData

Seit 1995 unterstützt DextraData Unternehmen bei der Planung und

Realisierung von IT-Projekten bis hin zur Verantwortung für den

Regelbetrieb. Weitreichendes technologisches Know-how, umfassende

Consulting-Erfahrung und Expertenwissen in den Bereichen Data Center und

Prozessautomatisierung machen DextraData zum gefragten Partner für

Unternehmen, die sich den aktuellen Herausforderungen der digitalen

Transformation stellen. Als Independent Software Vendor entwickelt

DextraData innovative Industrielösungen, die Transparenz schaffen, Prozesse

optimieren sowie Entscheidungshilfe und Mehrwerte für das Business liefern.

Über CANCOM

Als Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale

Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu

reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster

Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und

dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT

von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,

Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen

Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen

Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator

und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das

Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics,

Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote

umfasst.

Die rund 5.600 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges

Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Die CANCOM Gruppe wird von

Rüdiger Rath (CEO), Jochen Borenich (CSO) und Thomas Stark (CFO) geführt.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im

Jahr 2022 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die

Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse

im SDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).

Kontakt

Lars Dannenberg

Director Investor Relations

lars.dannenberg@cancom.de

+49 (0) 89 54054 5371

°