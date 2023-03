EQS-News: CANCOM: Geschäftsjahr 2022 endet mit Rekordumsatz im vierten Quartal. Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktie und Prognose 2023 veröffentlicht. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

CANCOM: Geschäftsjahr 2022 endet mit Rekordumsatz im vierten Quartal. Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktie und Prognose 2023 veröffentlicht.

30.03.2023 / 08:00 CET/CEST

* Endgültiges Jahresergebnis 2022 veröffentlicht: Konzernumsatz 1.292,9

Mio. EUR, Konzern-EBITDA 104,9 Mio. EUR.

* Vorstand schlägt Dividende von 1,00 EUR pro Aktie vor.

* Prognose 2023: Vorstand sieht guten Perspektiven für die

Geschäftsentwicklung und erwartet Umsatzanstieg.

München, 30. März 2023 - Laut dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht

hat die CANCOM Gruppe im Geschäftsjahr 2022 einen Konzern-Umsatz von 1.292,9

Mio. EUR (Vorjahr*: 1.286,0 Mio. EUR) erreicht. Das vierte Quartal trug mit

367,8 Mio. EUR zu diesem Wert bei und war damit das bislang umsatzstärkste

Quartal der Unternehmensgeschichte (Vorjahr*: 353,2 Mio. EUR). Auf dieser

Basis dieses Umsatzes erwirtschaftete CANCOM im Jahr 2022 einen Rohertrag

von 437,9 Mio. EUR (Vorjahr*: 425,3 Mio. EUR) ein EBITDA von 104,9 Mio. EUR

(Vorjahr*: 122,6 Mio. EUR). Entsprechend betrug die EBITDA-Marge im

Geschäftsjahr 2022 insgesamt 8,1 Prozent (Vorjahr*: 9,5 Prozent).

"Wir haben mit einem sehr guten Umsatz im vierten Quartal das Geschäftsjahr

2022 abgeschlossen. Das Jahr 2022 wurde insgesamt durch externe Einflüsse

stark beeinflusst und wir hatten auch diverse interne Sonderthemen in den

Ergebniskennzahlen zu verarbeiten, die nicht aus dem operativen Geschäft

kamen. Aber unsere finanziellen Handlungsspielräume sind groß und die

Perspektiven für 2023 gut und daher hat der Vorstand die Ausschüttung einer

stabilen Dividende von 1,00 EUR pro Aktie vorgeschlagen", sagte Rüdiger Rath,

CEO der CANCOM SE.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 verfügt die CANCOM Gruppe über

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 393,2 Mio. EUR

(Vorjahr: 653,0 Mio. EUR), und dies trotz zweier Akquisitionen, dem Rückkauf

von eigenen Aktien für 117,4 Mio. EUR im Jahr 2022 und einem operativen

Cashflow von -53,6 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr (Vorjahr: 72,3 Mio.

EUR).

Im Geschäftsjahr 2022 zeigte sich eine sehr unterschiedliche Entwicklung in

den Geschäftssegmenten der CANCOM Gruppe. Das vom hohen Anteil des

Servicegeschäfts geprägte Segment Cloud Solutions erreichte einen Umsatz von

287,3 Mio. EUR (Vorjahr*: 238,4 Mio. EUR) und ein Segment-EBITDA von 81,2 Mio. EUR

(Vorjahr*: 80,1 Mio. EUR). Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen auf 224,7

Mio. EUR an (Vorjahr*: 181,8 Mio. EUR).

Das Segment IT Solutions trug hingegen mit einem Umsatz von 1.005,1 Mio.EUR

(Vorjahr*: 1.047,3 Mio. EUR) und einem Segment-EBITDA von 41,7 Mio. EUR

(Vorjahr*: 59,7 Mio. EUR) zum Konzernergebnis des Jahres 2022 bei.

CANCOM ändert Finanzberichterstattung und führt neue Kennzahlen ein

Ab der ersten Quartal 2023 wird die CANCOM Gruppe die nur zum Zweck der

Finanzberichterstattung gebildeten Segment-Konstruktionen Cloud Solutions

und IT Solutions nicht mehr nutzen und ausschließlich auf Konzernebene die

Gewinn- und Verlustrechnung präsentieren. Gleichzeitig führt CANCOM eine

neue Darstellung von Umsatz und Rohertrag in einer Aufteilung entlang der

Wertschöpfungskette ein, beginnend mit dem Handelsgeschäft mit Hard- und

Software bis hin zu Managed Services und XaaS-Angeboten. Hinzu kommen

weitere neue Indikatoren.

"Die Segmente Cloud Solutions und IT Solutions wurden vor rund zehn Jahren

eingeführt, um die wachsende Wertschöpfung im Geschäft mit auf

Cloud-Technologie basierenden IT-Dienstleistungen in der CANCOM Gruppe zu

zeigen. 2022 hat das Cloud Solutions Segment rund zwei Drittel des

Konzern-EBITDA erwirtschaftet und den Umbau des Geschäftsmodells in den

vergangenen Jahren aus meiner Sicht überzeugend kommuniziert", erläutert

Rath. "Die technologische Entwicklung verschränkt allerdings Hardware-,

Software- und Service-Angebote immer enger. Konsumbasierte

IT-Nutzungskonzepte kommen hinzu und Cloud-Technologie-Projekte sind auch in

unserem IT Solutions Segment inzwischen an der Tagesordnung. All das macht

unsere aktuelle Segmentberichterstattung in den Finanzberichten zunehmend

unpassender zu den eigentlichen realen Geschäftsprozessen. Es ist daher aus

unserer Sicht an der Zeit, mit einer Umstellung und Erweiterung der

Kennzahlen-Basis die Wertschöpfung des Geschäftsmodells wieder transparenter

zu machen", so Rath.

Effizienz- und Profitabilitätsprogramm gestartet

Der Vorstand hat, wie bereits in der Mitteilung zum vorläufigen

Jahresergebnis im Februar angekündigt, im neuen Geschäftsjahr ein Effizienz-

und Profitabilitätsprogramm gestartet. Die Einzelmaßnahmen zielen insgesamt

vor allem auf eine Optimierung der Allokation von personellen und

materiellen Ressourcen ab. Zudem sollen Verbesserungen bei internen Abläufen

und dabei eingesetzten Tools in Summe mit auch bereits kurzfristig wirksamen

Maßnahmen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen einen

dauerhaft wirkenden positiven Basiseffekt auf die Profitabilität erzeugen.

Prognose 2023

CANCOM startet mit einem hohen Auftragsbestand in das neue Jahr und

verzeichnet auch zu Beginn des Jahres 2023 einen Auftragseingang auf gutem

Niveau. Auch wenn bekannte Unsicherheitsfaktoren wie die weitere Entwicklung

der Inflation, die wirtschaftliche Lage oder der Krieg in der Ukraine

fortbestehen, sieht der Vorstand der CANCOM SE gute Perspektiven für die

Geschäftsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2023 prognostiziert der Vorstand

daher für die wesentlichen Finanzkennzahlen Umsatz, Rohertrag, EBITDA und

EBITA der CANCOM Gruppe die folgenden Werte:

CANCOM Gruppe Prognose 2023

Umsatz 1.320 bis 1.390 Mio. EUR

Rohertrag 460 bis 485 Mio. EUR

EBITDA 114 bis 124 Mio. EUR

EBITA 70 bis 80 Mio. EUR

Der vollständige Geschäftsbericht 2022 der CANCOM Gruppe ist auf

www.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht.

* Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Geschäftsaktivitäten in den USA wurden

die gekennzeichneten Vorjahreswerte angepasst. Nähere Informationen finden

Sie in Abschnitt A.2.2.3 des Anhangs zum Konzernabschluss 2022 der CANCOM

SE.

Über CANCOM

Als Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale

Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu

reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster

Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und

dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT

von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,

Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen

Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen

Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator

und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das

Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics,

Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote

umfasst.

Die rund 4.000 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges

Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Die CANCOM Gruppe wird von

Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des

Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2022 einen

Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM

SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX und TecDAX notiert (ISIN

DE0005419105).

Kontakt

Sebastian Bucher

Manager Investor Relations

+49 89 54054 5193

sebastian.bucher@cancom.de

Hinweis

Wenn Sie keine Informationen von uns per E-Mail erhalten möchten, schreiben

Sie bitte an ir@cancom.de.

Datenschutzhinweis

Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie in den CANCOM Verteiler für

Investoreninformationen aufgenommen wurden. Sie wurden aufgenommen, da Sie

in der Vergangenheit den Wunsch geäußert haben, über Unternehmensnachrichten

informiert zu werden. CANCOM speichert und verarbeitet personenbezogene

Daten zu Ihnen wie beispielweise Name und E-Mail-Adresse, um Ihnen diesen

Service anbieten zu können. CANCOM speichert und verwendet diese Daten

ausschließlich, um sich über die Entwicklung der Investorenkommunikation zu

informieren und im Rahmen von Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren

in Kontakt treten zu können.

Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM

CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der Investor

Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche Zustimmung

des Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von dieser Regel

ist, dass CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln.

Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu

erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer

personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese

Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine

formlose Nachricht per E-Mail an widerspruch@cancom.de oder an ir@cancom.de

zu senden.

Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den

Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie

bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/

°