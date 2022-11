EQS-News: Breit wirksames antivirales SARS-CoV-2-Medikament FYB207 zeigt in präklinischen Studien längere Halbwertszeit und verbesserte Wirksamkeit durch optimiertes Moleküldesign (deutsch)

Breit wirksames antivirales SARS-CoV-2-Medikament FYB207 zeigt in präklinischen Studien längere Halbwertszeit und verbesserte Wirksamkeit durch optimiertes Moleküldesign

Pressemitteilung // 03. November 2022

* Protein- und Glyco-Engineering verbessern Pharmakokinetik und

Wirksamkeit

* Halbwertszeit von mehr als 14 Tagen mit Bioverfügbarkeit eines

Antikörpers vergleichbar

* Reduzierung der Viruslast in der Lunge belegt neutralisierende Wirkung

von FYB207 in präklinischen In-vivo-Modellen

München - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) hat heute

präklinische In-vivo-Ergebnisse zur Entwicklung ihres COVID-19-Medikamentes

FYB207 veröffentlicht.

Im Rahmen der präklinischen In-vivo-Untersuchungen wurden in zwei

unterschiedlichen Modellen Daten zur Pharmakokinetik und zur Wirksamkeit

verschiedener Konstrukte des ACE2-Fc-Fusionsproteins erhoben, um den am

besten geeigneten Kandidaten für die klinische Prüfung am Menschen

auszuwählen.

Dabei führten die vorgenommenen proprietären Modifikationen der

Molekülstruktur des FYB207 Lead-Kandidaten zu den gewünschten Ergebnissen

und resultierten in einer deutlichen Verlängerung der Halbwertszeit. Durch

entsprechende Glyko-Optimierungen sowie Sequenzmodifizierungen im

Antikörperteil (Fc-Teil) erreichte der Lead-Kandidat ACE2-IgG1-Fc (FYB207)

eine Halbwertszeit von mehr als 14 Tagen, die in der Größenordnung von

Antikörpern liegt. Dadurch eröffnen sich für FYB207 nicht nur breitere

Anwendungsspektren zur Prophylaxe und Behandlung von COVID-19, sondern auch

Potenziale in anderen Indikationsgebieten.

Durch die hohe Sialylierung im Rahmen der Glyko-Optimierung wird die

Bindungsaffinität an relevante Rezeptoren in der Leber reduziert, wodurch

der Abbau des Wirkstoffes deutlich verlangsamt wird und sich die

Bioverfügbarkeit im Organismus erhöht. Darüber hinaus wurden

Sequenzmodifizierungen in der Bindungsregion des Antikörperteils zum

Neonatal-Rezeptor eingeführt, wodurch FYB207 besser an diesen Rezeptor

binden kann und somit das Recycling des Fusionsproteins im Körper verbessert

wird.

In der Wirksamkeitsstudie zeigten die präklinischen In-vivo-Modelle eine

signifikante Reduzierung der Viruslast in der Lunge, wodurch die

neutralisierende Wirkung von FYB207 auch bei der SARS-CoV-2 Delta-Variante

im Organismus belegt werden konnte. Damit behält der FYB207 Lead-Kandidat,

im Gegensatz zu Impfstoffen und neutralisierenden Antikörpern, sein volles

antivirales Potenzial gegen besorgniserregende SARS-CoV-2-Varianten.

SARS-CoV-2 und andere Coronaviren nutzen das Protein ACE2 auf der Oberfläche

menschlicher Zellen als Eintrittspforte für Infektionen der Atemwege.

Biotechnologisch hergestelltes ACE2 kann um die Bindung des Virus

konkurrieren und daher die Zellinfektion verhindern. Formycon hat das humane

ACE2-Protein mit Hilfe von computergestütztem Strukturdesign an den

konstanten Teil (Fc) des humanen Immunglobulins G1 (IgG1) fusioniert und

damit einen sehr effektiven SARS-CoV-2-Blocker geschaffen. Durch die Fusion

mit dem optimierten Fc-Teil wurde ACE2 stabilisiert und die Wirksamkeit

deutlich verlängert. ACE2 besitzt außerdem eine enzymatische Aktivität, die

Patienten möglicherweise zusätzlichen Schutz für die Lunge und das

Herz-Kreislauf-System bieten kann. Darüber hinaus kann FYB207 potenziell bei

allen anderen Coronaviren eingesetzt werden, die ACE2 als Eintrittspforte

nutzen.

Die Entwicklungsstrategie für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren wurde

bereits in 2021 mit dem Paul-Ehrlich-Institut ("PEI") und der FDA durch

Scientific Advices abgestimmt. In einem Follow-on Scientific Advice im Mai

2022 bestätigte das PEI für das verbesserte Wirkstoffmolekül die volle

Unterstützung für das beschleunigte Entwicklungsprogramm. Ein weiteres

PEI-Meeting zur Abstimmung des klinischen Programms ist noch in diesem Jahr

geplant.

Derzeit erfolgt die GMP-Produktion der Studienmedikation für den Start der

klinischen Prüfungen. Anfang des kommenden Jahres wird eine Toxizitätsstudie

mit dem optimierten Molekülkonstrukt durchgeführt. Der Eintritt in die

klinische Prüfung ist für 2023 vorgesehen.

"Die durchgeführten präklinischen Untersuchungen und die nun vorliegenden

Daten des Lead-Kandidaten bilden einen wichtigen Meilenstein in der

Entwicklung unseres COVID-19-Medikamentes. Die erweiterte In-vivo-Studie hat

das angestrebte Ziel - die Verlängerung der Halbwertszeit - bestätigt und

gezeigt, dass wir mit FYB207 auf dem richtigen Weg sind, ein hochwirksames,

langanhaltendes und gegen alle Varianten gerichtetes COVID-19-Medikament zu

entwickeln. Auch in Punkto Wirksamkeit brachte die Studie die gewünschten

Erfolge, indem gezeigt werden konnte, dass sich die Viruslast in der Lunge

lebender Organismen deutlich reduziert," erklärt Dr. Andreas Seidl, CSO der

Formycon AG.

"Die Bedrohung durch Virusmutationen wird auch in Zukunft weiter

fortbestehen. Mit jeder neuen Mutation entkommt SARS-CoV-2 den Impfstoffen

und therapeutischen Antikörpern ein Stück mehr. Fusionsproteine wie FYB207

können hier potentiell einen wichtigen Beitrag zur Prävention und Therapie

von COVID-19 leisten," ergänzt Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG.

Formycon wird die Ergebnisse der präklinischen In-vivo-Studien am 04.

November 2022 beim Festival of Biologics in Basel (Schweiz) und am 16./17.

November 2022 beim Drug Discovery Summit in Madrid (Spanien) vorstellen.

Über Formycon:

Formycon ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ

hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars.

Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie

und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt

die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur

klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit

seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst

vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu

ermöglichen. Derzeit hat Formycon sechs Biosimilars in der Entwicklung.

Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung

biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der

Entwicklung eines innovativen COVID-19 Medikaments.

