EQS-News: Branicks Group AG: Mietvertragsverlängerungen und Neuvermietung von insgesamt 36.700 qm Büro- und Logistikflächen in betreuten Fondsimmobilien (deutsch)

06.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Presseinformation

Presseinformation

* Sicherung langfristiger Erträge für die Fonds

* Vermietungsleistung auf konstant hohem Niveau

* Wertsteigerung des Office-Balance-Fund-Portfolios durch aktives Asset

Management und Fokus auf ESG

Frankfurt am Main, 6. November 2023. Die Branicks Group AG ("Branicks"),

ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen, hat im Institutional Business erfolgreich

Mietverträge neu abgeschlossen und verlängert. Dieser Erfolg ist ein

weiterer Fortschritt im Rahmen des Aktionsplans "Performance 2024", welcher

unter anderem auf eine Stärkung des operativen Bestandsgeschäfts von

Branicks mit einer hohen Vermietungsleistung abzielt. So konnten die

Vermietungsteams von Branicks in den betreuten Büroimmobilien in Hannover

und Düsseldorf insgesamt rund 36.700 qm vermieten. Der bestehende

Mietvertrag in Hannover wurde im Umfang von rund 18.100 qm verlängert. In

der Logistikimmobilie im hessischen Ginsheim-Gustavsburg wurde der

Mietvertrag sowohl für rund 16.000 qm verlängert als auch um weitere

zusätzliche rund 2.600 qm an einen Logistiker neu vermietet. Damit bleiben

die Fondsimmobilien auch zukünftig vollständig vermietet.

"Mit unserer langjährigen Expertise im Asset Management steigern wir die

Ertragskraft unserer Immobilienplattform kontinuierlich. Die vorzeitige

Mietvertragsverlängerung in Hannover ist dafür ein hervorragendes Beispiel.

Durch die Investition in die technische Infrastruktur der Büroimmobilie

profitieren Mieter und Vermieter gleichermaßen: Der Mieter von geringeren

Nebenkosten und modernerer Technik im laufenden Betrieb, der Vermieter von

der optimierten ESG-Performance und der langfristigen Vertragsverlängerung",

sagt Christian Fritzsche, Chief Operating Officer (COO) bei Branicks.

Details zu den einzelnen Vermietungen

In der Büroimmobilie "Vahrenwalder Welle" in Hannover verlängert Branicks

den Mietvertrag über rund 11.400 qm Bürofläche mit dem Bestandsmieter.

Dieser bindet sich für weitere fünf Jahre an den Standort in der

Vahrenwalder Straße 315. Das Bürogebäude gehört zum Portfolio eines

Office-Balance-Fonds und wurde umfassend energetisch saniert. Branicks hat

die Heizungsanlage im Rahmen eines innovativen Modernisierungskonzepts von

Gas auf Fernwärme umgestellt. Der Mieter stattete zudem die Flächen mit

LED-Beleuchtung aus.

In dem Büroensemble "Wacker Hof" an der Erkrather Str. 377-389 in

Düsseldorf-Lierenfeld, das Branicks im Auftrag eines Public Infrastructure

Fund verwaltet, verlängert Branicks den bestehenden Mietvertrag über rund

6.700 qm mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) vorzeitig um

vier Jahre.

Bei der Vermietung der Logistikfläche im hessischen Ginsheim-Gustavsburg,

einer Immobilie des "RLI Logistics Fund - Germany II", handelt es sich um

eine Anschlussvermietung an den bisherigen Untermieter ID Logistics. Der

börsennotierte, internationale Kontraktlogistiker hatte vor zwei Jahren

16.000 qm Flächen für die Errichtung eines leistungsfähigen

E-Commerce-Standortes in der Rhein-Main-Region abgeschlossen. Aufgrund der

erfolgreichen Entwicklung des Sortier- und Verteilzentrums für den

Online-Handel erweitert ID Logistics Germany seine Flächen um weitere 2.600

qm auf insgesamt rund 18.600 qm und hat als alleiniger Hauptmieter des damit

vollvermieteten Objekts einen Vertrag über vier Jahre abgeschlossen.

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche

börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren

Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk.

Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit

neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen

AG). Aktuell betreuen wir 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro

onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer

Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle

Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Mehr Informationen unter branicks.com.

IR/PR-Kontakt Branicks Group AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

pr@branicks.com

°