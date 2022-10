EQS-News: Börse Hannover: 1 Jahr Global Ethical Values Index und KANON AG als neue Lizenznehmerin (deutsch)

Börse Hannover: 1 Jahr Global Ethical Values Index und KANON AG als neue Lizenznehmerin

Hannover, 20. Oktober 2022: Der Global Ethical Values Index (GEVX) feiert

seinen ersten Geburtstag und gewinnt mit der KANON AG eine neue

Lizenznehmerin hinzu. Das in Osnabrück ansässige Wertpapierinstitut

entwickelt und initiiert überregional kundenspezifische Fondslösungen und

realisiert strukturierte Marktthemen für die spezifischen Anforderungen

institutioneller Anleger, Vermögensverwalter und Family Offices. Der von der

KANON AG initiierte Nachhaltigkeitsfonds auf den GEVX - der "Global Ethical

Values Select Fund" (WKN: A3DQ2K, ISIN: DE000A3DQ2K4) - ging am 17.10.2022

für Anleger an den Start.

"Wir freuen uns, zum ersten Geburtstag unseres GEVX mit der KANON AG einen

weiteren Lizenznehmer begrüßen zu dürfen, der das Produktportfolio auf den

Index erweitert und Investoren so die Anlage ermöglicht," sagt Hendrik

Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.

Die KANON AG legt damit nach dem erfolgreichen GENEON Nachhaltige Aktien,

der den Global Challenges Index (GCX) abbildet, bereits den zweiten

Nachhaltigkeitsfonds in Zusammenarbeit mit der Börse Hannover auf.

Der nachhaltige GEVX (ISIN: DE000SL0EBW8) der Börse Hannover umfasst aktuell

Aktien von 742 internationalen Unternehmen. Auf Basis der Einhaltung

stringenter ESG-Richtlinien werden die Unternehmen nach normenbasierten,

wertebasierten und klimabasierten Ausschlusskriterien ausgewählt, wie z. B.

Kontroversen im Bereich Arbeits- und Menschenrechte, Korruption,

Rüstungsgüter, Tabak u. Spirituosen, Gentechnik, Tierversuche, Atomenergie,

fossile Energieträger und Biozide. Zusätzlich bezieht der Index Kriterien

und Vorgaben der Evangelischen und Katholischen Kirche Deutschlands sowie

der Katholischen Kirche Österreichs mit ein. Damit richtet er sich

insbesondere an ethisch und werteorientierte Anleger, die eine nachhaltige

Geldanlage präferieren.

"Der GEVX erweitert den Nachhaltigkeitsansatz und spricht mit seinem

Schwerpunkt auf Ethik und Werteorientierung eine ganz eigene Zielgruppe an.

Wir sehen in unserem Produkt daher gute Marktchancen und freuen uns auf die

erneute Zusammenarbeit," ergänzt Stefan Vonderheide, Director Investment

Funds der KANON AG.

Der neue Nachhaltigkeitsfonds "Global Ethical Values Select Fund" investiert

in die jeweils hundert am stärksten gewichteten und damit in die am

stärksten indexprägenden Aktien. Fondsanteile können ab sofort über alle

Banken, Sparkassen und andere Fondshandelsplattformen erworben werden.

