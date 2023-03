EQS-News: Blue Cap AG mit starkem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Blue Cap AG mit starkem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2022

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Blue Cap AG mit starkem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr

2022

07.03.2023 / 07:08 CET/CEST

* Konzernumsatz wächst nach vorläufigen Berechnungen um 30 % auf 347,5

Mio. Euro (Vj.: 267,3 Mio. Euro) und liegt am oberen Ende der Guidance

von 335-350 Mio. Euro

* Adjusted EBITDA(1) verbessert sich um 23 % auf 30,3 Mio. Euro (Vj.: 24,6

Mio. Euro)

* Auch Adjusted EBITDA-Marge mit 8,6 % im Rahmen der Erwartungen

(Guidance: 8-9%)

* Ausblick 2023: Umsatz und Ergebnis auf Niveau 2022 erwartet

München, 07. März 2023 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") blickt nach ersten

vorläufigen und noch nicht testierten Berechnungen auf ein Geschäftsjahr

2022 mit starkem profitablem Wachstum zurück. In einem herausfordernden

Umfeld stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreswert um 30 % auf 347,5

Mio. Euro (Vj.: 267,3 Mio. Euro) und liegt damit am oberen Ende der

erwarteten Umsatzspanne von 335-350 Mio. Euro. Das operative

Betriebsergebnis (Adjusted EBITDA(1)) wurde auf 30,3 Mio. Euro verbessert

(+23 % ggü. Vj.: 24,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer Marge von 8,6 % (Vj:

9,1 %) der Gesamtleistung, welche ebenfalls im Rahmen der Prognose von 8-9 %

liegt. Das Adjusted EBIT erreichte einen Wert von 16,2 Mio. Euro (Vj.: 13,3

Mio. Euro). Die entsprechende Marge liegt bei 4,6 % (Vj.: 4,9 %). Der

Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) lag mit 2,4 Jahren

(Vj.: 2,6) innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Wesentlich für

das deutliche Wachstum war die Entwicklung der con-pearl, die wie im Vorjahr

von einem Großauftrag im Logistikbereich profitierte, sowie das verbesserte

Volumen bei der H+E und der HY-LINE, die aufgrund eines hohen

Auftragsbestands und verbesserter Lieferfähigkeit ein Rekordjahr

verzeichnete. Auf anorganischer Ebene trug die Akquisition der Transline

sowie die erstmals ganzjährige Einbeziehung der H+E und der HY-LINE zu dem

positiven Trend bei.

Neues Segment Business Services steht für ein Viertel des Gesamtumsatzes

Zum 31. Dezember 2022 befinden sich im Portfolio der Blue Cap acht

Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings,

Business Services und Others zugeordnet werden, sowie eine

Minderheitsbeteiligung.

Das Segment Plastics konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis

spürbar zulegen. Haupttreiber dieser Entwicklung waren wie erwähnt con-pearl

und H+E. Die H+E konnte die operative Performance nach einem schwierigen

Jahresauftakt im zweiten Halbjahr spürbar verbessern. Die Kunden aus der

Automobilindustrie haben die Produktionsvolumina erhöht und neue Aufträge

konnten erfolgreich gestartet werden. Das Ergebnis der Uniplast war dagegen

wegen der verzögerten Weitergabe von Energiepreiserhöhungen leicht unter dem

Vorjahr.

Das Segment Adhesives & Coatings steigerte im Vorjahresvergleich zwar

inflationsbedingt seinen Umsatz, blieb im Ergebnis aber hinter den

Erwartungen. Die Tochter Planatol spürte im zweiten Halbjahr konjunkturellen

Gegenwind und eine reduzierte Nachfrage. Bei Neschen stand das Jahr im

Zeichen der Neuausrichtung, die 2023 fortgesetzt wird. Insgesamt lag das

Ergebnis des Segments daher unter dem Vorjahr.

Die HY-LINE-Gruppe aus dem Segment Business Services ist von allen

Beteiligungen mit über 40% ggü. Vorjahr am stärksten gewachsen. Dem

Unternehmen gelang es, seine Lieferfähigkeit nach und nach zu steigern und

damit den starken Auftragseingang und Bestand abzuarbeiten. Transline

entwickelte sich beim Umsatz auf Vorjahresniveau, verfehlte 2022 aber die

Wachstumserwartung aufgrund von Projektverschiebungen bei Großkunden.

Die Entwicklung des Segments Others wurde im Jahresvergleich maßgeblich

durch die Verkäufe und Entkonsolidierung von Gämmerler und Carl Schaefer

beeinflusst. Die kleinste Beteiligung der Blue Cap, Nokra, entwickelte sich

deutlich besser als im Vorjahr. Auch nach Abflauen der Corona Pandemie

konnte die Minderheitsbeteiligung INHECO den Umsatz auf Vorjahresniveau

halten. Aufgrund von Investitionen in das langfristige Wachstum in einem

weiter sehr attraktiven Markt liegt das Ergebnis jedoch unter dem Vorjahr.

Segmentkennzahlen im Überblick

Mio. EUR 2022 2021 Veränderung in % bzw.

(vorl.) Basispunkten (BP)

Plastics

Umsatz 163,7 135,7 20,6 %

Adjusted EBITDA 18,9 17,3 8,9 %

Adjusted EBITDA-Marge 11,4 % 12,5 -1,1 BP

in % %

Adhesives & Coatings

Umsatz 96,0 88,2 8,9 %

Adjusted EBITDA 4,8 6,9 -30 %

Adjusted EBITDA-Marge 5,0 % 7,7 % -2,7 BP

in %

Business Services

Umsatz 84,1 17,6 >100 %

Adjusted EBITDA 6,5 1,1 >100 %

Adjusted EBITDA-Marge 7,5 % 6,2 % 1,3 BP

in %

Others (*)

Umsatz 8,7 30,8 -71,8 %

Adjusted EBITDA 0,2 -0,6 >100 %

Adjusted EBITDA-Marge 2,1 % -1,9 4 BP

in % %

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich

(*) Das Segment Others enthält Nokra, die Holding- und

Immobilienverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie die zum Stichtag

bereits veräußerte Beteiligungen

Tobias Hoffmann-Becking, CEO der Blue Cap, ist mit der Entwicklung

zufrieden: "Im vergangenen Jahr haben wir die Widerstandsfähigkeit unseres

Portfolios unter Beweis gestellt. Auch wenn wir den schwierigen

Rahmenbedingungen mit einer sehr guten operativen Entwicklung trotzen

konnten, haben die wirtschaftlichen Herausforderungen uns aufgezeigt, an

welchen Stellen wir noch besser werden müssen. Diese Aufgaben nehmen wir mit

in das laufende Jahr und werden sehr gezielt an Transformationsprogrammen in

den Beteiligungen arbeiten." Henning Eschweiler, der seit September 2022 als

COO bei der Blue Cap für das Portfoliomanagement verantwortlich ist,

ergänzt: "Wir steigern die Resilienz im Portfolio durch den Fokus auf

Cashflows und Marge - damit bleiben wir im schwierigen Marktumfeld

handlungsfähig. Einerseits bedeutet das konsequentes Kostenmanagement und

einen Personalabbau im hohen zweistelligen Bereich über alle

Portfoliounternehmen hinweg. Andererseits investieren wir sehr gezielt in

Wachstumsinitiativen, um ausgewählten Unternehmen Zugang zu dynamischeren

Märkten zu ermöglichen. Und nicht zuletzt setzen wir aktuell Veränderungen

bei Schlüsselfunktionen in der Mehrzahl unserer Beteiligungen um, damit wir

die Transformationsfähigkeit in den Unternehmen vor Ort stärken."

Ausblick für 2023: Erneute gute operative Performance erwartet

Nach einem erneuten Rekordjahr 2022 erwartet der Blue Cap-Vorstand für das

Geschäftsjahr 2023, dass Umsatz und Ergebnis in etwa auf dem Niveau der

guten Vorjahreswerte (inkl. Sondereffekten) liegen werden. Nach einem

konjunkturell bedingt verhaltenen Start in das Jahr wird mit einer Belebung

in den Folgequartalen, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, gerechnet.

Der Ausblick steht unter der Prämisse keiner weiteren Verschärfung der

geopolitischen Unsicherheiten sowie einer Fortsetzung der sich abzeichnenden

Entspannung auf der Kostenseite. Der Vorstand wird die Prognose im

Jahresfortgang konkretisieren.

Wichtiger Hinweis

Anlässlich der vorläufigen Geschäftszahlen 2022 findet heute um 13:30 Uhr

eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können

sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang unter

https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden.

Die in dieser Pressemitteilung bekanntgegebenen Kennzahlen sind vorläufig

und vor Testat. Der Geschäftsbericht 2022 mit den geprüften Zahlen und

weiteren Einzelheiten wird Anfang Mai veröffentlicht.

(1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie

sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus

den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte

Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in

mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer

unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in

der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80

Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist

mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- &

Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik

und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich

selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern

beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren

europäischen Ländern. Die Blue Cap AG notiert im Freiverkehr (Scale,

Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).

www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de

