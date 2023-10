EQS-News: Birkenstock Holding plc: BIRKENSTOCK HINTERLÄSST SEINEN FUSSABDRUCK AN DER WALL STREET UND VERWANDELT DIE NEW YORK STOCK EXCHANGE (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Birkenstock Holding plc: BIRKENSTOCK HINTERLÄSST SEINEN FUSSABDRUCK AN DER WALL STREET UND VERWANDELT DIE NEW YORK STOCK EXCHANGE

^

EQS-News: Birkenstock Holding plc / Schlagwort(e): Börsengang

Birkenstock Holding plc: BIRKENSTOCK HINTERLÄSST SEINEN FUSSABDRUCK AN DER

WALL STREET UND VERWANDELT DIE NEW YORK STOCK EXCHANGE

11.10.2023 / 21:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH || 11. OkTOBER 2023

BIRKENSTOCK hinterLässt seineN Fussabdruck an der wall street und verwandelt

die new York Stock Exchange

Birkenstock Holding plc gibt heute die erfolgreiche Notierung an der New

York Stock Exchange (NYSE) bekannt - ein bedeutender Meilenstein in der fast

250-jährigen Geschichte des Unternehmens. Mitarbeitende, Investoren,

Konsumenten und Fans der Marke weltweit feiern den ersten Handelstag von

BIRKENSTOCK, dem Erfinder des Fußbetts, der nun den Schritt an die Börse

geht. Für diesen besonderen Tag verwandelt BIRKENSTOCK die NYSE, die

weltweit größte Wertpapierbörse, in eine grüne Indoor-Oase und schafft ein

einzigartiges Markenerlebnis. Gleichzeitig zeigt BIRKENSTOCK seine

Verbundenheit gegenüber den Menschen in New York City - der Stadt, die

niemals schläft - durch mehrere Pop-ups in Form von interaktiven

Grünflächen, die die Marke und ihre Heritage erlebbar machen.

In einem für das Unternehmen historischen Moment hat BIRKENSTOCK, eine

anerkannte, globale Zeitgeist-Marke, die auf Funktion, Qualität und

Tradition setzt und bis ins Jahr 1774 zurückreicht, heute sein Debüt an der

New York Stock Exchange (NYSE) gefeiert. Oliver Reichert, CEO von

BIRKENSTOCK, läutete stellvertretend für alle Mitarbeitenden des

Unternehmens die Glocke der NYSE - eine langjährige Tradition, die

sinnbildlich für den Beginn eines neuen Kapitels für das Unternehmen steht.

Anlässlich dieses besonderen Tages verwandelt BIRKENSTOCK die größte

Wertpapierbörse der Welt für einen Tag in eine grüne Indoor-Oase und schafft

damit ein einzigartiges Markenerlebnis, das die Essenz der Zeitgeist-Marke

direkt an die Wall Street bringt. Rund 300 BIRKENSTOCK Mitarbeitende aus der

ganzen Welt haben heute die NYSE erobert, um die erfolgreiche

Börsennotierung von BIRKENSTOCK zu feiern. Alle Händler an der Börse trugen

an diesem Tag BIRKENSTOCKs und konnten das einzigartige BIRKENSTOCK-Fußbett

sowie das Konzept des "Naturgewollten Gehens" erleben.

Parallel schafft BIRKENSTOCK mit der BIRKENFIELDS-Kampagne ein ganz

besonderes Markenerlebnis für alle Menschen in New York City - einer Stadt,

in der niemals Stillstand herrscht. An drei BIRKENFIELDS Pop-ups am Flatiron

Plaza, dem Astor Place und bei Other Half Brewing in Williamsburg, bietet

BIRKENSTOCK allen New Yorkern eine Auszeit vom Gehen auf hartem

Straßenpflaster und U-Bahn-Stationen. An diesen Orten dreht sich alles um

BIRKENSTOCKs Brand Purpose, die Fußgesundheit aller Menschen zu verbessern.

Thematisch fokussieren sich die Pop-ups auf jeweils einen der drei

Unternehmenswerte von BIRKENSTOCK - Funktion, Qualität und Tradition.

Oliver Reichert, CEO von BIRKENSTOCK: "Wir freuen uns darauf, als

börsennotiertes Unternehmen ein neues Kapitel aufzuschlagen und es noch mehr

Menschen zu ermöglichen, so zu gehen, wie die Natur es vorgesehen hat. Die

Geschichte unseres Unternehmens reicht bis in das Jahr 1774 zurück und wir

fokussieren uns auf langfristiges nachhaltiges Wachstum, was sich auch in

unserer Aktionärsstruktur widerspiegelt. Wir sind davon überzeugt, dass

Purpose immer relevant ist, und unser Unternehmen wird sich weiterhin auf

diese Philosophie stützen."

Nikhil Thukral, Managing Partner des Flagship Funds bei L Catterton und

Mitglied des Board of Directors der Birkenstock Holding plc: "Der heutige

erfolgreiche Börsengang an der New York Stock Exchange ist ein wichtiger

Meilenstein auf unserem gemeinsamen Weg. Er untermauert die herausragende

Partnerschaft zwischen BIRKENSTOCK und L Catterton. Es ist beeindruckend zu

sehen, wie groß das weltweite Interesse von Investoren und Konsumenten ist.

Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft fortzusetzen und

BIRKENSTOCK weiterhin durch unsere globale Plattform und unser Netzwerk zu

unterstützen, damit das Unternehmen sein Wachstumspotenzial vollumfänglich

ausschöpfen kann."

Der Börsengang ist der logische nächste Schritt für das Unternehmen,

angefangen bei der Entscheidung der Familie Birkenstock, sich 2013 aus dem

operativen Geschäft zurückzuziehen. Die Partnerschaft mit L Catterton

läutete für BIRKENSTOCK eine neue Phase ein. Nun beginnt mit dem Börsengang

der Birkenstock Holding plc an der NYSE ein weiteres wichtiges Kapitel und

das Unternehmen öffnet sich für eine breitere Gruppe von Investoren. Durch

diesen strategischen Schritt übergibt BIRKENSTOCK seine demokratische Marke

an Menschen auf der ganzen Welt und ermöglicht es Konsumenten und Fans, auch

als Investor an BIRKENSTOCK teilzuhaben.

Hochauflösende Bilder sind unter folgendem Link verfügbar: Listing NYSE

PRESSEKONTAKT

Birkenstock Holding plc

ir@birkenstock-holding.com

ÜBER BIRKENSTOCK

Die Birkenstock Holding plc ist die Holdinggesellschaft der Birkenstock

Group B.V. & Co. KG und ihrer Tochtergesellschaften (die "BIRKENSTOCK

Group"). BIRKENSTOCK ist eine globale Marke, die sich gleichermaßen an alle

Konsumenten unabhängig von Geographie, Geschlecht, Alter und Einkommen

wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der

Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des

menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der

Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist

BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer Kategorie übergreifenden

Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und

dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung

Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte der

Zeitgeist-Marke, die Produkte in den Bereichen Schuhe, Schlafsysteme und

Naturkosmetik umfasst. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das

Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

---------------------------------------------------------------------------

11.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Birkenstock Holding plc

1-2 Berkeley Square

W1J6EA London

Großbritannien

ISIN: JE00BS44BN30

Börsen: NYSE

EQS News ID: 1746909

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1746909 11.10.2023 CET/CEST

°