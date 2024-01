EQS-News: Biotest AG eröffnet 11. Plasmasammelzentrum in Deutschland (deutsch)

Biotest AG eröffnet 11. Plasmasammelzentrum in Deutschland

Biotest AG eröffnet 11. Plasmasammelzentrum in Deutschland

18.01.2024

PRESSEMITTEILUNG

Biotest AG eröffnet 11. Plasmasammelzentrum in Deutschland

* 37 Plasmasammelzentren in Europa zur langfristigen Sicherung der

Plasmaversorgung

Dreieich, 18. Januar 2024. Biotest hat in Köln das 11. Plasmasammelzentrum

in Deutschland offiziell eröffnet.

In dem hochmodernen Zentrum am Wiener Platz in Köln-Mülheim können die

Plasmaspenderinnen und -spender künftig an fünf Tagen in der Woche, montags

bis freitags, Plasma spenden. Freundliche und engagierte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter bieten einen hervorragenden Service für eine nachhaltige und

papierlose Plasmaspende. Betrieben wird das neue Zentrum von der Plasma

Service Europe GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Biotest AG, die

vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, um die Plasmaspende in Deutschland

zu stärken.

"In unserem zweiten Zentrum in Köln schaffen wir 20 neue, hochqualifizierte

Arbeitsplätze. Wir freuen uns besonders, dass wir nun auch den Spenderinnen

und Spendern im rechtsrheinischen Köln die Möglichkeit bieten können, Plasma

in der Nähe ihres Wohnortes zu spenden", sagt Zentrumsleiter Faried Hussein.

"Unser Dank gilt unserem engagierten Team, den beteiligten Baufirmen und den

Architekten für die Realisierung des Projektes in diesen herausfordernden

Zeiten. Natürlich hoffen wir auch auf viele neue Spenderinnen und Spender,

die gemeinsam mit uns die Versorgung von Patienten weltweit mit

lebensrettenden Medikamenten sicherstellen", betont Henrik Oehme,

Geschäftsführer der Plasma Service Europe GmbH.

Gemeinsam mit dem Staatssekretär Matthias Heidmeier und dem

Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs und weiteren Vertretern aus Politik und

Wirtschaft eröffnet die Geschäftsführung von Plasma Service Europe GmbH,

Marina Hohenböken und Henrik Oehme, das Plasmaspendezentrum in Köln-Mülheim.

"Gemeinsam schaffen wir eine starke Grundlage für eine verbesserte

medizinische Versorgung und tragen dazu bei, Leben zu retten. Ich wünsche

dem Plasmazentrum einen erfolgreichen Start und bin zuversichtlich, dass es

einen nachhaltigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung

leisten wird", unterstreicht Matthias Heidmeier, Staatssekretär im

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen.

Neben der Geschäftsführung der Plasma Service Europe GmbH standen auch

Patientenvertreter der dsai e.V., einer Patientenorganisation für angeborene

Immundefekte, für bewegende Reportagen und Erfahrungsberichte rund um die

Plasmaspende zur Verfügung. Silke Junge-Unbehauen zum Beispiel ist eine von

mehr als vier Millionen Betroffenen in Deutschland. Die junge Frau leidet an

einem Antikörpermangelsyndrom und ist auf Medikamente aus Blutplasma

angewiesen: "Als ich 2013 die Diagnose des Immundefektes (CVID) erhielt, war

ich natürlich total unsicher, wie es weitergeht. Dann wurde ich auf ein

Medikament eingestellt, das aus Blutplasma hergestellt wird. Ich kann den

Plasmaspendern nicht oft genug danken. Sie machen mein Leben lebenswert."

Biotest setzt damit den geplanten Ausbau eigener Spendezentren in Europa

fort, um einen Beitrag zu mehr Plasmaspenden zu leisten, nachdem die

Corona-Pandemie gezeigt hat, wie sehr Deutschland und Europa auf

Plasmaspenden von außerhalb der EU angewiesen sind.

Die Verarbeitung des gesammelten Plasmas erfolgt ausschließlich in

Deutschland bei der Biotest AG in Dreieich. Regelmäßige Audits in

Deutschland stellen sicher, dass die hohen gesetzlichen und internen

Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Über menschliches Blutplasma

Menschliches Blutplasma ist der Ausgangsstoff zur Herstellung von

Plasmaproteinpräparaten, die in der Behandlung verschiedener Erkrankungen

des Immunsystems, des Blutsystems sowie in der Notfallmedizin zum Einsatz

kommen. Biotest gehört zu den weltweit sechs größten Herstellern von

Plasmaproteinprodukten.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus

menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von

der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung

reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische

Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.

Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und

Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm-

und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse

gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona,

Spanien (www.grifols.com).

